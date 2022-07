Decreto Aiuti Bis: bonus 200 euro rinnovato, aiuti su pane e pasta. Le novità

È in arrivo il Decreto Aiuti bis con diverse misure volte a contrastare l’aumento del costo della vita. Stando al nuovo assestamento di bilancio che tiene conto delle maggiori entrate dello Stato, per il nuovo Decreto è previsto lo stanziamento di circa 12-13 miliardi di euro, senza ricorrere a misure in deficit.

Il tesoretto in questione servirà a finanziare diverse misure, tra le quali figura l’azzeramento dell’Iva su prodotti di prima necessità come pane e pasta e la riduzione dell’imposta dal 10 al 5% su carne e pesce, in base a quanto anticipato dalla vice ministra dell’Economia Laura Castelli ai microfoni di Radio24.

Al taglio dell’Iva si dovrebbe aggiungere una nuova erogazione del Bonus 200 euro, nonché la proroga dei tagli sulle bollette e quelli delle accise sui carburanti, che potrebbero arrivare fino a fine anno.

Vediamo nel dettaglio nei prossimi paragrafi quali misure potranno arrivare nei prossimi giorni.

Decreto Aiuti Bis: sconti in arrivo su pane e pasta

Una delle ipotesi che sta acquistando sempre più concretezza riguarda il taglio dell’Iva sui beni di prima necessità.





In particolare, il governo sta pensando a un azzeramento temporaneo dell’Iva su prodotti quali pane e pasta, e una riduzione dal 10 al 5% dell’Iva su carne e pesce. Secondo la vice ministra Castelli questa misura potrebbe essere alternativa a un nuovo bonus 200 euro, oppure aggiuntiva.

Il governo sta valutando la fattibilità di entrambe le misure e il loro impatto sulla vita degli italiani.

Decreto Aiuti Bis: nuovo Bonus 200 euro

Un’altra ipotesi, che come anticipato potrebbe essere alternativa al taglio dell’Iva o vi si potrebbe aggiungere, riguarda il rinnovo del Bonus 200 euro, arrivato a luglio per milioni di italiani mentre per alcuni arriverà a ottobre.

Rinnovare la misura, che in base a quanto previsto dal primo Decreto Aiuti è una tantum, porterebbe nuovo respiro agli italiani. Tuttavia, se dovesse essere erogato con le stesse regole previste dal Decreto Aiuti, resterebbe fuori comunque una quota non indifferente di lavoratori che non avevano avuto accesso al primo bonus.

Decreto Aiuti Bis: proroga tagli bollette

Un’altra importante misura sulla quale in governo è intervenuto diverse volte negli ultimi mesi è l’azzeramento degli oneri di sistema delle bollette. In questo momento questo è previsto fino al terzo trimestre 2022. La proroga prolungherebbe il taglio fino alla fine dell’anno.

Nello specifico, si tratta dell’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per luce e gas, e della riduzione al 5% dell’IVA relativa al metano usato per combustione per usi civili e industriali.

Si ricorda inoltre che per il 2022 l’ISEE massimo con il quale si può accedere ai bonus sociali bollette per nuclei in difficoltà è stato portato da 8 a 12mila euro, e che la misura è retroattiva. Basterà presentare una DSU e rientrare nei requisiti di reddito per ricevere anche gli sconti relativi ai trimestri precedenti.

Previsti anche ulteriori crediti d’imposta per le imprese energivore, già prorogati dal primo Decreto Aiuti.

Decreto Aiuti Bis: nuovo sconto carburanti

Il taglio delle accise sui carburanti è in questo momento in vigore fino al 21 agosto 2022. Dovrebbe essere in arrivo un nuovo taglio, almeno fino all’autunno, per contrastare l’aumento dei prezzi delle materie prime, ma potrebbe proseguire fino alla fine dell’anno. Nello specifico, si tratta della riduzione dell’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione al 5%, e della rideterminazione delle accise sui carburanti nelle seguenti misure:

benzina: 478,40 euro per mille litri;

oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge di Bilancio 2008), all’articolo 1 comma 290 stabilisce che “con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio“.

I decreti che hanno prorogato il taglio alle accise sono in questo caso a firma del Ministro della Transizione ecologica e del Ministro dello Sviluppo Economico, poiché quando il MiTE è stato creato, alla nascita del Governo Draghi, ha acquisito i compiti e le funzioni precedentemente attribuite al MISE in tema di politica energetica e mineraria nazionale.

Visto che non è necessario l’inserimento della proroga in un Decreto-legge, questa potrebbe arrivare prima della scadenza con un nuovo Decreto interministeriale. Non si esclude tuttavia che la misura venga inserita nel Decreto Aiuti bis.

Si attende adesso che le misure si concretizzino nei prossimi Consigli dei Ministri, mentre il Decreto Aiuti bis potrebbe arrivare tra la fine di luglio e la prima settimana di agosto.









