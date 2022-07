Concorso 4189 Allievi Carabinieri, le istruzioni per fare domanda

Al via il Concorso 4189 Allievi Carabinieri: nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022 è stato pubblicato il bando della nuova selezione pubblica per reclutare più di 4mila allievi carabinieri in ferma quadriennale, rivolto a tutti i candidati in possesso del diploma di maturità.

La procedura concorsuale dell’Arma dei Carabinieri prevede la distribuzione dei posti come segue:

2910 riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

1247 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Le domande di partecipazione al concorso potranno essere presentate entro e non oltre il giorno 11 agosto 2022, seguendo le istruzioni riportate nei prossimi paragrafi.

Di seguito il Manuale per la preparazione della prova scritta.

Concorso 4189 Allievi Carabinieri: requisiti

Oltre ai requisiti generali richiesti ad ogni procedura concorsuale pubblica (come la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e una condotta incensurabile), è richiesto ai cittadini italiani che intendono iscriversi a questa selezione di aver compiuto il 17esimo anno di età e di non aver superato il giorno di compimento del 26esimo anno di età.





Invece, per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo d’età è elevato a 28 anni.

Per quanto riguarda i requisiti specifici richiesti per accedere ai posti riservati, si rimanda al bando ufficiale.

Concorso 4189 Allievi Carabinieri: come fare domanda

Per partecipare alla selezione dell’Arma dei Carabinieri, gli aspiranti candidati devono presentare le proprie candidature entro e non oltre il giorno 11 agosto 2022, attraverso la procedura telematica presente sul sito ufficiale dei Carabinieri.

Prima di fornire le istruzioni utili per fare domanda di partecipazione, ricordiamo agli aspiranti che è necessario munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:

credenziali SPID ;

; idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN.

Ecco tutte la guida dettagliata per inviare correttamente le domande di partecipazione al concorso:

collegarsi a questo link,

cliccare sul riquadro in basso a sinistra “Presenta la domanda on-line”:

cliccare sul pulsante “ACCEDI” a destra della voce “Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri”,

nella schermata successiva, inserire la propria data di nascita:

successivamente viene richiesto all’utente di identificarsi tramite le proprie credenziali SPID o Smartcard (come CIE, CNS,CMCC):

una volta autenticato, l’utente dovrà:

– indicare due indirizzi e-mail validi : posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della domanda di presentazione; posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato da/su cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale, la quale dovrà essere mantenuta attiva per tutta la durata dell’iter concorsuale;

– caricare una fototessera in formato digitale .

– : posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della domanda di presentazione; posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato da/su cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale, la quale dovrà essere mantenuta attiva per tutta la durata dell’iter concorsuale; – . nella schermata successiva il candidato inizierà la compilazione della domanda vera e propria, inserendo i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita), il codice fiscale, il proprio stato civile, i propri titoli di studio ed eventuali certificazioni di lingua, la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, se partecipa alle riserve dei posti e, soprattutto, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti richiesti;

una volta terminata la compilazione integrale della domanda di partecipazione, il candidato potrà procedere all’invio.

Una volta effettuato l’invio della domanda, il sistema genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della stessa, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato durante la compilazione. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto, annullando la domanda e ripresentandone una nuova.

Concorso 4189 Allievi Carabinieri: prove

La procedura di selezione prevede l’espletamento delle seguenti fasi:

prova scritta: consisterà nella somministrazione di un questionario contenente quesiti a risposta multipla predeterminata, e sarà strutturata su argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, scienze, costituzione e cittadinanza italiana), di informatica (conoscenze delle apparecchiature

e delle applicazioni informatiche più diffuse), di storia e di struttura ordinativa dell’Arma e su quesiti di carattere logico-deduttivo e di ragionamento verbale;

prova di efficienza fisica;

accertamenti psicofisici per la verifica dell’idoneità psicofisica;

accertamenti attitudinali;

valutazione dei titoli.

A partire dal 18 luglio 2022, inoltre, è disponibile il simulatore dei quesiti della prova scritta.

Concorso 4189 Allievi Carabinieri: come prepararsi

