Nuovo Decreto aiuti, pensioni, cuneo fiscale: che fine fanno se cade il Governo?

Con la crisi in corso è assolutamente lecito chiedersi cosa succederebbe a tutte le misure in via di approvazione se il governo cadesse. Sono tante infatti le misure attese per l’estate, il nuovo Decreto Aiuti è previsto per la fine di luglio, con possibili nuovi tagli a bollette e carburanti e l’ipotesi di un nuovo bonus 200 euro, senza parlare dei nuovi tagli al cuneo fiscale e i Patti sociali per il salario minimo.

Il ministro Orlando, all’Ansa, aveva un po’ rassicurato su alcuni punti: “Io penso che un provvedimento sarà assunto in tutti i casi, è chiaro che un provvedimento con un Governo nella pienezza delle sue funzioni può avere un’ambizione e una forza che un provvedimento assunto da un Governo che non ha più la piena legittimazione è oggettivamente diverso“. Queste le parole del ministro, che sottolineano un punto importante: in caso di dimissioni, il governo resterebbe in carica per gli affari correnti fino alla nomina di un nuovo esecutivo.

Tuttavia, come evidenziato dallo stesso ministro Orlando, un governo dimissionario non avrebbe la stessa forza, dunque i provvedimenti emanati non potranno influire quanto quelli di un governo pienamente legittimato.

Il nuovo decreto aiuti dovrebbe comunque arrivare, probabilmente ridimensionato, ma con delle misure per contrastare l’aumento dei prezzi e il calo del potere d’acquisto degli italiani.

Vediamo nei prossimi paragrafi le misure alle quali il governo stava lavorando e cosa potrebbe succedere con la fine dell’esecutivo.

Nuovo Decreto aiuti: avanti anche con la crisi





Come anticipato, quando un governo è dimissionario, questo comunque resta in carica “per il disbrigo degli affari correnti“, finché non si forma un nuovo governo. Questo perché banalmente non si può restare senza governo, l’esecutivo svolge attività quotidiane e deve occuparsi anche di situazioni urgenti.

Questa limitazione di un governo che non ha la piena legittimazione è una consuetudine che si è sviluppata a partire dagli anni ’80: il governo deve assicurare la continuità amministrativa e occuparsi solo di atti urgenti.

Tra gli atti urgenti ci sono i decreti-legge, che vengono emanati dall’esecutivo in caso di necessità e urgenza. Con la pandemia c’è stato un grande ricorso alla decretazione d’urgenza, e anche in questo particolare momento di crisi internazionale sono diversi i decreti-legge emanati per porre un freno agli effetti negativi dell’economia sul nostro Paese.

Per questo motivo, il nuovo Decreto aiuti previsto per la fine di luglio arriverà comunque. Con questo, sono in arrivo quindi nuove misure che serviranno a combattere il caro prezzi e l’inflazione.

Nuovo Decreto Aiuti: bonus 200 euro bis

Tra le misure in questo momento in discussione c’è anche un nuovo bonus 200 euro. L’indennità istituita con il Decreto Aiuti di maggio recentemente convertito in legge e in pagamento a luglio per alcune categorie di lavoratori e pensionati è infatti una tantum, quindi verrà erogata una sola volta.

Il primo bonus aveva lasciato indietro diverse categorie di lavoratori: la nuova indennità potrebbe comprendere chi è stato lasciato indietro e continuare a portare una ventata d’aria fresca agli italiani in difficoltà.

Nuovo Decreto Aiuti: tagli al cuneo fiscale

Nella giornata del 12 luglio, durante un incontro tra Governo e Parti sociali, era stata tracciata una linea con alcune proposte per la tutela del potere d’acquisto delle famiglie e per contrastare l’aumento del costo della vita.

Al termine dell’incontro, il premier Draghi aveva annunciato che sarebbe arrivato a fine luglio un provvedimento corposo, che punterà ad aumentare il netto salariale dei lavoratori.

In sintesi, si tratta di un primo taglio al cuneo fiscale, un taglio temporaneo in attesa di uno strutturale previsto però nella nuova Legge di Bilancio 2023, e che porterebbe aumenti in busta paga fino alla fine dell’anno.

Tagli bollette e carburante

Il taglio delle accise sui carburanti sarà in vigore fino al 2 agosto. Dovrebbe essere in arrivo un nuovo taglio, almeno fino all’autunno, per contrastare l’aumento dei prezzi delle materie prime.

Anche il bonus bollette è stato recentemente prorogato fino al terzo trimestre 2022. Un nuovo intervento del Governo dovrebbe portare la misura fino alla fine dell’anno. Si ricorda inoltre che per il 2022 l’ISEE massimo con il quale si può accedere al bonus è stato portato da 8 a 12mila euro, e che la misura è retroattiva. Basterà presentare una DSU e rientrare nei requisiti di reddito per ricevere anche gli sconti relativi ai trimestri precedenti.

Proroga di Opzione donna e Ape Social a rischio

Con la fine del governo la riforma delle pensioni è a rischio. In questi mesi sono arrivate diverse proposte e sono state fatte diverse trattative, ma con un nuovo governo alcune misure importanti potrebbero sparire dalla Legge di Bilancio.

Di recente, al termine della presentazione del XXI Rapporto Annuale INPS, il ministro Orlando aveva affermato che “A fine anno, con la scadenza di misure come Opzione Donna e APE Sociale, si renderà necessario procedere al loro rinnovo perché hanno ottenuto buoni risultati.”

La volontà del Governo era quella di proseguire con queste misure, la cui scadenza è prevista per la fine dell’anno. Con la crisi, tutto è a rischio: un nuovo governo potrebbe portare alla fine delle due misure.

Resta invece la questione del superamento delle misure temporanee per la flessibilità in uscita (prima Quota 100 e ora Quota 102), e le proposte alternative al ritorno della Legge Fornero.

A prescindere dai futuri scenari dopo la crisi di governo, gli aiuti in arrivo per contrastare il caro vita resteranno sicuramente. In dubbio invece tutte quelle misure che dovrebbero arrivare con la nuova Legge di Bilancio. Si dovranno attendere i nuovi sviluppi per conoscere con esattezza cosa succederà alle pensioni e al cuneo fiscale, mentre potrebbero arrivare nuovi bonus temporanei.









