Cuneo fiscale, riforma fisco, salari: i temi dell’incontro governo-sindacati

Affrontare l’inflazione, l’aumento dei prezzi e del costo della vita, con un’agenda economica che tuteli famiglie, lavoratori e pensionati da una crisi che ne sta erodendo il potere d’acquisto: al centro dell’incontro di domani 12 luglio, che vedrà il faccia a faccia tra il governo Draghi e Cgil, Cisl e Uil, ci saranno proprio questi temi. Le sigle chiedono di agire subito con un nuovo taglio del cuneo fiscale, con l’introduzione del salario minimo, con una rapida e ferma riforma del fisco e delle pensioni.

Agenda a cui l’esecutivo non può più sottrarsi, vista la gravità della situazione socio-economica attuale e futura, all’indomani dello scoppio della guerra Russia-Ucraina, dell’impennata di prezzi e materie prime, e con i salari degli italiani che da troppo tempo sono fermi.

Draghi ha coinvolto le sigle sindacali convocandole in un incontro a Palazzo Chigi per il 12 luglio, per discutere di azioni su cui si deve subito trovare un accordo partecipativo, in vista poi della manovra di bilancio di dicembre.

I temi caldi dell’incontro governo-sindacati

Sul tavolo del 12 luglio partecipazione sociale, pensioni, caro bollette, riforma fisco, aumento dei salari e del potere d’acquisto, ormai eroso, delle famiglie. Con un’inflazione che ha raggiunto picchi dell’8% a giugno, per i sindacati l’emergenza prezzi e costo della vita non può più essere rinviata. Ecco perché chiederanno al governo di intervenire subito su cuneo fiscale e salari.

Cuneo fiscale

Al centro di tutto c’è la richiesta ormai univoca (partiti e parti sociali) di un nuovo taglio del cuneo fiscale, che nella sua pienezza dovrebbe arrivare con la Legge di bilancio 2023, ma con un’anticipazione forse proprio nel prossimo decreto aiuti di luglio 2022.





Il governo studia ormai una sforbiciata sul costo del lavoro solo per i redditi medio-bassi (fino a 35 mila euro), gli stessi che hanno beneficiato ora dell’indennità una tantum di 200 euro. Ma a tendere (con la manovra 2023) si pensa di inserire nelle tasche delle famiglie almeno uno stipendio in più all’anno. Sempre con la prossima manovra si attende quindi la riforma fiscale completa.

Secondo le ipotesi circolanti, il nuovo taglio potrebbe essere applicato secondo una di queste modalità:

ipotesi 1: taglio provvisorio del 4% sulle ultime 4 buste paga del 2022 per la fascia di lavoratori con reddito fino a 35 mila euro (beneficiari dell’esonero contributivo dello 0.8%). Tradotto: stipendio di settembre, ottobre, novembre e dicembre di circa 70 euro (di media);

taglio provvisorio del 4% sulle ultime 4 buste paga del 2022 per la fascia di lavoratori con reddito fino a 35 mila euro (beneficiari dell’esonero contributivo dello 0.8%). Tradotto: stipendio di settembre, ottobre, novembre e dicembre di circa 70 euro (di media); ipotesi 2: lo stesso taglio, ma per una fascia di lavoratori con reddito limite di 15 o 20 mila euro.

Gli aumenti impatterebbero in questo modo su 4 buste paga 2022:

Pensioni

Quota 102 si avvicina alla sua naturale scadenza di dicembre 2022. E dopo cosa succederà? Se nessuno metterà mano al sistema pensionistico si tornerà in toto alla Legge Fonero. ecco quindi che i sindacati chiedono di mettere mano (questa volta in modo organico e completo) alla riforma pensioni, garantendo flessibilità e tutele.

Salario minimo

Altro tema caldo sul tavolo esecutivo-sindacati è quello del salario minimo, rimandato a più riprese. Il nodo su cui si confronteranno sarà la norma cui sta lavorando il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Il ministro vorrebbe legare il salario minimo al trattamento economico complessivo dei contratti, settore per settore, maggiormente rappresentativi”, affermando lui stesso che porterà la proposta sul tavolo del 12 luglio con le sigle Cgil, Cisl e Uil.

“Attendo una risposta formale da parte delle forze politiche e sociali – aveva detto – il 12 luglio, con l’incontro tra Draghi e le parti sociali, c’è un passaggio importante, e alla luce di quel passaggio intendo formalizzare la norma sul salario minimo”.

