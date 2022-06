Domenica 12 giugno oltre 51 milioni di elettori ed elettrici sono chiamati a votare per un Referendum sulla giustizia, basato su 5 quesiti molto tecnici e difficili da comprendere ai più. Nonostante diverse interviste televisive di addetti al settore e politici, intenti a spiegare le ragioni del si o del no, resta il fatto che, leggendo le domande non si capisce bene cosa ci viene chiesto.

I temi centrali dei 5 referendum – ognuno dei quali avrà una domanda apposta su una scheda di colore diverso – riguardano norme attualmente in vigore sull’incandidabilità in caso di condanna, sull’arresto deciso o meno dai giudici, sulle pagelle ai magistrati e sulla separazione delle carriere per pubblici ministero e giudici.

LeggiOggi si è occupata di diversi articoli per spiegare ai cittadini nel modo più semplice possibile i quesiti dei 5 quesiti referendari >> leggi qui l’articolo “Referendum 12 giugno 2022: spiegazione semplice dei 5 quesiti”.

Sarà un Referendum abrogativo, cioè una consultazione popolare per capire se gli italiani vogliono mantenere alcune norme già presenti o le vogliono abrogare (quindi cancellare) dal nostro ordinamento:

Chi le vuole mantenere in vigore deve rispondere NO ai quesiti

ai quesiti chi le vuole cancellare deve rispondere SI ai quesiti posti nelle schede





In questo video Luisa di Giacomo, cyberavvocato e Dpo, spiega per Diritto.it, in parole chiare e semplici, il cuore del Referendum sulla giustizia, che ci vedrà impegnati domenica 12 giugno dalla 7 alle 23 in cabina elettorale.

