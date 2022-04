Anagrafe digitale: ecco come fare il cambio di residenza online

Cambiare la propria residenza con un click? Adesso si può. Dal 27 aprile è infatti possibile richiedere il cambio di residenza da un Comune all’altro in Italia o il rimpatrio dall’estero direttamente dal portale dell’Anagrafe digitale.

Il servizio dell’Anagrafe digitale, attraverso il portale Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è attivo dal 15 novembre 2021, e offre la possibilità di scaricare online diversi certificati anagrafici evitando di doversi recare in Comune e senza pagare il bollo.

Stando a quanto si apprende dal comunicato stampa del Ministero dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale, la possibilità del cambio di residenza online era stata sperimentata in alcuni Comuni a febbraio, ed è ora stata estesa a tutto il Paese.

Occorrerà essere in possesso dell’identità digitale, sulla scia della progressiva digitalizzazione di tutte le Pubbliche Amministrazioni. Ci sarà bisogno quindi dello Spid, o della Carta d’Identità Elettronica, o delle credenziali CNS.

In seguito sarà possibile compilare online la richiesta anagrafica per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica e inviarla in automatico al comune competente, seguendo le indicazioni pubblicate nell’area del servizio.





Vediamo quindi come fare per cambiare residenza online, chi può farlo, e tutti gli altri servizi offerti dall’Anagrafe digitale.

Anagrafe digitale: come accedere al servizio

L’accesso alla piattaforma avviene collegandosi all’indirizzo anagrafenazionale.interno.it, attraverso credenziali digitali:

SPID;

CIE;

CNS.

Occorrerà poi cliccare sulla sezione “Accedi ai Servizi al Cittadino” ed effettuare il login. All’interno della sezione sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:

inserire i propri recapiti nel Profilo utente;

visualizzare i dati anagrafici e quelli della propria famiglia di appartenenza;

scaricare autocertificazioni sostitutive dei certificati anagrafici;

scaricare certificati per sé e per la propria famiglia anagrafica;

inviare una richiesta di rettifica dei dati anagrafici in caso di errori;

in caso di errori; effettuare il cambio di residenza.

Anagrafe digitale: cambio di residenza online

Dal 27 aprile 2022 la possibilità di effettuare online il cambio di residenza è stata estesa a tutti i Comuni. Una volta effettuato l’accesso al portale ANPR basterà cliccare sulla sezione “Richiedi un cambio di residenza” presente nell’elenco dei servizi attivi.

Il servizio è disponibile soltanto per le seguenti dichiarazioni di residenza:

cambio di residenza tra comuni diversi;

cambio di residenza all’interno dello stesso comune;

rimpatrio in Italia di cittadini AIRE.

Sarà possibile richiedere il cambio di residenza per tutta la famiglia o solo per una parte di essa, ma tutti i componenti maggiorenni dovranno convalidare la dichiarazione accedendo autonomamente all’area riservata con la propria identità digitale.

Di seguito i passaggi per richiedere il cambio di residenza, così come riportati dalla guida all’interno del portale:

Inserire una richiesta di Residenza scegliendo tra le due seguenti opzioni:

– “Nuova Residenza” consente di effettuare un cambio di residenza

dell’intera famiglia o di alcuni componenti; in quest’ultimo caso verrà

generata una nuova famiglia.

– “Residenza in famiglia esistente” consente di richiedere per tutte le

persone indicate nella scheda, l’iscrizione nell’indirizzo indicato dove già

risiede una famiglia e con la quale si possono avere legami di parentela

o affettivi; Selezionare la sezione “Famiglia” e segnalare i componenti della famiglia che sono

coinvolti nella dichiarazione di residenza; Inserire le informazioni circa la relazione di parentela ed il possesso di autoveicoli e

patente di ciascun componente; Selezionare la sezione “Residenza” ed inserire l’indirizzo della nuova residenza. Nel

caso di Residenza in famiglia esistente è necessario inserire anche le generalità

di un componente della famiglia di destinazione; Selezionare la sezione “Immobile” per dichiarare il titolo che autorizza ad occupare

legittimamente l’abitazione (proprietario, intestatario del contratto di locazione,

ecc…); Selezionare la sezione “Allegati” per allegare il titolo di soggiorno necessario per

risiedere in Italia; selezionare la sezione se hai necessità di allegare ulteriore

documentazione utile alle verifiche dell’ufficio anagrafe; Selezionare la sezione “Riepilogo” per verificare la correttezza dei dati inseriti e per

inviare la dichiarazione. Avvisare i componenti maggiorenni indicati nella dichiarazione che è necessaria la

loro convalida per inviare ufficialmente la dichiarazione di residenza on line al

comune competente.

Nella sezione “Dichiarazioni inserite o pervenute” sarà possibile monitorare lo stato di avanzamento della richiesta di cambio di residenza. Questa potrà essere:

“In lavorazione”: il Comune ha preso in carico la richiesta;

“Accolta con riserva”: il comune, trascorsi due giorni dal ricevimento della

dichiarazione, ha effettuato il cambio di residenza e ha accolto la dichiarazione

con riserva in attesa della successiva fase di accertamento (45gg);

dichiarazione, ha effettuato il cambio di residenza e ha accolto la dichiarazione con riserva in attesa della successiva fase di accertamento (45gg); “Sospesa”: il comune ti chiede della documentazione aggiuntiva, pertanto utilizza

l’icona lente nella colonna azioni per visualizzare la comunicazione del comune e,

nel caso, allegare la documentazione richiesta;

l’icona lente nella colonna azioni per visualizzare la comunicazione del comune e, nel caso, allegare la documentazione richiesta; “Integrata”: hai integrato la dichiarazione come richiesto dal comune competente;

“Accolta definitivamente”: durante la fase di accertamento (45 giorni), il comune

competente non ha rilevato ulteriori osservazioni, pertanto la tua pratica passa

nello stato “Accolta definitivamente”;

competente non ha rilevato ulteriori osservazioni, pertanto la tua pratica passa nello stato “Accolta definitivamente”; “Annullata”: la fase di accertamento (45 giorni) ha avuto esito negativo, pertanto

il comune ha annullato l’operazione di modifica della residenza effettuata

precedentemente; il tuo indirizzo è tornato quello precedente alla dichiarazione

di residenza inviata;

il comune ha annullato l’operazione di modifica della residenza effettuata precedentemente; il tuo indirizzo è tornato quello precedente alla dichiarazione di residenza inviata; “Irricevibile”: il comune competente, entro due giorni dalla data di ricevimento,

ha respinto la dichiarazione di residenza per uno dei seguenti motivi

– Indirizzo errato;

– Titolo di soggiorno assente o inidoneo;

– Compilazione assente o errata del punto 6 della sezione “Immobili”.

Anagrafe digitale: quali certificati si possono scaricare

Oltre al cambio di residenza, all’interno dell’apposita sezione sarà possibile scaricare i seguenti certificati:

Anagrafico di nascita;

Anagrafico di matrimonio;

di Cittadinanza;

di Esistenza in vita;

di Residenza;

di Residenza AIRE;

di Stato civile;

di Stato di famiglia;

di Stato di famiglia e di stato civile;

di Residenza in convivenza;

di Stato di famiglia AIRE;

di Stato di famiglia con rapporti di parentela;

di Stato Libero;

Anagrafico di Unione Civile;

di Contratto di Convivenza.

Sarà possibile selezionare due opzioni per scaricare il certificato richiesto:

in carta libera con esenzione da bollo (selezionando la motivazione);

con esenzione da bollo (selezionando la motivazione); in bollo con esenzione dal pagamento.

Sarà poi possibile decidere se scaricare contestualmente il certificato o riceverlo per e-mail.

Anagrafe digitale: Comuni aderenti

Dal 18 gennaio 2022 tutte le anagrafi comunali hanno completato il percorso di migrazione nell’Anagrafe Nazionale, che adesso contiene i dati di 67 milioni di italiani. Non solo i cittadini residenti nei 7.904 Comuni del Paese ma anche gli italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE potranno accedere al portale e scaricare certificati o effettuare il cambio di residenza.

Grazie al Portale ANPR si crea uno spazio comune a tutte le Pubbliche Amministrazioni, che potranno quindi accedere ai dati dei cittadini che saranno sempre aggiornati. La variazione dei dati anagrafici fatta attraverso il Portale sarà infatti visibile a tutte le PA, senza dover effettuare nuove comunicazioni e quindi evitando di duplicare informazioni.









