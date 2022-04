Obbligo mascherine al chiuso: quando si dovranno indossare dal 1° maggio

Dal 1° maggio, in base a quanto previsto dall’ultimo decreto Covid, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, arriverà lo stop all’obbligo di indossare le mascherine al chiuso.

Tuttavia, gli esperti hanno lanciato in questi giorni un appello alla prudenza, affinché dopo il 30 aprile non ci sia un “liberi tutti” ma un addio graduale, soprattutto in quelle situazioni dove il rischio di assembramento è maggiore.

Ecco quindi che le mascherine al chiuso potrebbero restare un altro mese almeno per i trasporti pubblici, per le scuole, cinema, teatri e discoteche. Il Governo potrebbe decidere già nella giornata di giovedì, visto che la data del 30 aprile si avvicina.

Nulla dovrebbe cambiare invece per il Green Pass: dal 1° maggio si dirà addio alla Certificazione verde, sia base che rafforzata, resterà solo per l’accesso ai visitatori in ospedale e nelle RSA.

Vediamo quindi le ipotesi in campo su come potrebbe cambiare l’obbligo di mascherine al chiuso dal 1° maggio, e quando si dirà definitivamente addio alla misura.

Obbligo mascherine al chiuso: la linea del governo





Già dopo l’entrata in vigore del Decreto-legge 24/2022 contenente tutte le regole per il superamento dello stato di emergenza il ministro della Salute Speranza aveva invitato alla prudenza, soprattutto considerando l’attuale scenario epidemico italiano in cui rimangono alti i contagi da Coronavirus.

Anche il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha confermato questa linea. Sulle mascherine costa ha detto ai microfoni di RTL 102.5 che “si continua a mantenere l’obbligo al chiuso e riservarlo in alcune situazioni: trasporti pubblici, cinema, teatri, luoghi dove c’è un affollamento maggiore. Lì è ragionevole pensare a una proroga di un mese dell’obbligo. Per tutto il resto si può passare a una raccomandazione. Entro questa settimana – conclude il Sottosegretario – verrà presa una decisione. Ragioniamo per arrivare a un’estate senza restrizioni“.

Si attendono quindi le decisioni del governo entro la fine di questa settimana, la linea sarà quella della prudenza, ma l’ultima parola spetterà al premier Draghi.

Obbligo mascherine al chiuso: dove resterà dal 1° maggio

Stando alle parole del Sottosegretario Costa, lo stop all’obbligo delle mascherine al chiuso sarà graduale. Dal 1° maggio le mascherine non dovrebbero più servire per entrare in:

negozi;

bar e ristoranti;

musei;

spettacoli e competizioni sportive all’aperto.

L’obbligo sarà invece prorogato per un altro mese per tutti quei luoghi con un maggior rischio di assembramento, ovvero:

traporti pubblici;

treni a lunga percorrenza;

aerei;

navi;

cinema;

teatri;

palestre;

discoteche;

spettacoli al chiuso;

competizioni sportive al chiuso.

Resta il nodo della scuola: pur avendo ricevuto diverse pressioni affinché l’obbligo venga revocato, il governo potrebbe decidere sull’obbligo di mascherine fino a giugno per tutti gli studenti dai 6 anni in su.

Obbligo mascherine al chiuso: le regole per il lavoro

Diversa invece la questione per quanto riguarda i luoghi di lavoro. Già adesso i datori di lavoro possono decidere sull’utilizzo o meno di mascherine FFP2, e a questi potrebbe spettare la decisione di prorogare o meno l’obbligo di mascherina.

Il Governo potrebbe cercare una linea comune per pubblico e privato, prorogando di un altro mese l’obbligo su tutti i luoghi di lavoro, oppure decidere la proroga solo per i dipendenti pubblici e lasciare ai datori di lavoro privati facoltà di scelta.

Si attendono quindi le decisioni del governo sull’obbligo di mascherine al chiuso, e dopo una probabile proroga selettiva, la linea dell’esecutivo sarà quella di un’estate senza obbligo di mascherina, se pur con alcune raccomandazioni.









© RIPRODUZIONE RISERVATA