Concorso Regione Liguria, 700 infermieri: pubblicato il diario prova scritta

**aggiornamento del 21/04/2022: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2022 il il calendario della prova scritta del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 700 infermieri presso la Regione Liguria.

La prova si svolgerà presso RDS Stadium – Lungomare Canepa n. 155 – 16149 in Genova nei giorni 4 e 5 maggio 2022 e sarà suddivisa in due sessioni, mattina e pomeriggio.

*aggiornamento del 29/10/2021: pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021 il bando ufficiale del Concorso Regione Liguria per l’assunzione di 700 infermieri. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate fino al 29 novembre 2021.

Indetto un nuovo Concorso Regione Liguria, per titoli ed esami, per le Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale della Liguria, destinato all’assunzione a tempo indeterminato di 700 unità complessive di Collaboratore professionale sanitario, Infermiere, categoria D, di cui 147 posti riservati ai volontari delle ff.aa. congedati senza demerito dalle ferme contratte.

Per inoltrare la domanda di partecipazione e per conoscerne la scadenza occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare alla procedura concorsuale e le prove d’esame.

Concorso Regione Liguria: posti e sedi

I posti sono così suddivisi nelle seguenti Aree Territoriali:

Area Territoriale Azienda/Ente Posti Di cui riserve per militari Area Territoriale del Ponente ASL 1 35 ASL 2 160 Area Metropolitana Genovese ASL 3 90 27 Osp. Pol. San Martino IRCCS 180 53 E.O. Ospedali Galliera 30 8 IRCCS G. Gaslini 3 Osp. Evangelico Internazionale 2 Area Territoriale del Levante ASL 4 130 39 ASL 5 70 20 TOTALE 700 147

Concorso Regione Liguria: requisiti

Per poter partecipare al concorso, gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

idoneità fisica all’impiego;

Laurea in Infermieristica o titoli equipollenti;

o titoli equipollenti; iscrizione all’Albo Professionale degli Infermieri;

godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo , nonché destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Laurea in Infermieristica o titoli equipollenti specificati nel bando.

Concorso Regione Liguria: invio domande

La procedura informatica per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso potranno essere inoltrate a partire dalla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, 29 ottobre, fino al 29 novembre 2021 attraverso questa piattaforma online.

Il bando anticipa che, per inoltrare la domanda, i candidati dovranno essere in possesso di SPID oppure di CIE.

Concorso Regione Liguria: prove d’esame

Il bando specifica che a questa procedura concorsuale viene applicato l’articolo 10 del decreto legge 44/2021, che prevede fino al permanere dello stato di emergenza l’espletamento di una sola prova scritta e una eventuale prova orale.

Per il momento, in attesa della pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale e sul Bur della Regione Liguria, il concorso prevede lo svolgimento di due prove:

prova scritta;

prova orale: potrà essere svolta con l’utilizzo di strumenti informatici e in videoconferenza.

Concorso Regione Liguria: valutazione titoli

Il punteggio della valutazione dei titoli è pari a un totale di 40 punti, così ripartiti:

titoli di carriera: max 20 punti;

titoli accademici e di studio: max 5 punti;

pubblicazioni e titoli scientifici: max 3 punti;

curriculum formativo e professionale: max 12 punti.

Concorso Regione Liguria: come prepararsi

