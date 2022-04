Concorso educazione motoria, scuola primaria: in arrivo il bando per 2200 posti

***aggiornamento del 15/04/2022: la pubblicazione del bando del Concorso educazione motoria è sempre più prossima. La novità è stata introdotta alla Legge di Bilancio e recentemente confermata dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi con la firma del decreto sugli organici del personale, dando il via libera alla procedura e indicando la stima dei posti che saranno messi a concorso.

In particolare, nell’anno scolastico 2022/2023, si comincerà dalle quinte e saranno circa 25mila le classi coinvolte di cui oltre 15mila a tempo normale, le rimanenti a tempo pieno, per un totale stimato di 2.200 docenti.

Come sottolineato dal Ministro Bianchi, “È un’importante novità, attesa nel mondo della scuola, che riguarda il benessere psicofisico e lo sviluppo dei nostri bambini e delle nostre bambine. Si parte con le quinte poi, il prossimo anno, si andrà avanti con le quarte. Un tassello che rientra nel percorso di costruzione di una nuova scuola che stiamo realizzando con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con le misure adottate in questi mesi, comprese quelle dell’ultima legge di bilancio”.

**aggiornamento del 18/02/2022: secondo le ultime anticipazioni, il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacati la bozza del regolamento del nuovo Concorso educazione motoria, per poi essere trasmesso al CSPI. Prima dell’apertura effettiva del bando di selezione, occorrerà attendere le procedure per il rilevamento dei posti disponibili.

*aggiornamento del 03/01/2022: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 310 il testo della Legge di Bilancio 2022, approvata negli ultimi giorni del 2021 dal Parlamento. Come precedentemente anticipato, tra le tante misure, la legge stabilisce la graduale introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, e quarte, a partire dall’anno scolastico 2023/2024.

Come si legge all’interno del documento: “I posti per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023.”

Per conoscere il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove e i criteri di valutazione dei titoli e delle prove occorrerà attendere la pubblicazione del decreto del Ministro

dell’istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Dunque entro il mese di febbraio 2022 si conosceranno tutti i dettagli del bando.

Legge di Bilancio 2022

Nuovo Concorso educazione motoria in arrivo entro febbraio 2022. Ad annunciarlo la Legge di Bilancio 2022, in attesa dell’approvazione definitiva, che propone di introdurre l’insegnamento curricolare dell’educazione motoria nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie.

Il Ministero dell’istruzione è dunque autorizzato a bandire le procedure concorsuali per la copertura dei posti necessari per l’insegnamento dell’educazione motoria nella classe primaria a partire dall’anno scolastico 2022/2023.

Vediamo ora nel dettaglio tutte le informazioni utili circa il nuovo concorso per l’accesso all’insegnamento dell’educazione motoria nelle scuole primarie, in via di attivazione.

Concorso educazione motoria: Legge di Bilancio

Nel testo si legge, infatti, che “Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto l’insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo titolo e la correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”.”

L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria è prevista:

per la classe quinta a partire dall’anno scolastico 2022/2023,

per la classe quarta a partire dall’anno scolastico 2023/2024.

Concorso educazione motoria: requisiti

I candidati possono accedere all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti.

Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di:

laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»,

laurea magistrale nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport».

laurea magistrale nella classe di concorso LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie»,

titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233: 53/S Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; 75/S Scienze e tecnica dello sport; 76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative.

Saranno, inoltre, richiesti i 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Concorso educazione motoria: la procedura

Nel testo della Legge di Bilancio 2022, entrata in vigore a fine dicembre 2021, si legge che il superamento del concorso stesso comporterà l’abilitazione all’insegnamento di educazione motoria.

La procedura concorsuale sarà articolata in tre fasi:

prova scritta,

prova orale,

valutazione dei titoli.

La prova scritta sarà computer based e prevedrà la risoluzione di 50 quesiti nell’arco di 100 minuti, così ripartiti:

40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;

a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato; 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

La prova orale, della durata di 30 minuti, sarà finalizzata a valutare la padronanza della disciplina, la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

