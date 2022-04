Concorso Regione Lombardia, 46 diplomati presso la giunta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 28 dell’8 aprile 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando del nuovo Concorso Regione Lombardia, per esami, per la copertura di 46 posti di categoria giuridica C a tempo pieno ed indeterminato, di cui:

18 posti nel profilo professionale di assistente area tecnica,

18 posti nel profilo professionale di assistente area tecnica (indirizzo agrario),

10 posti nel profilo professionale di assistente area economica, presso la giunta di Regione Lombardia.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per partecipare alla procedura concorsuale, come iscriversi e le prove d’esame previste dal bando.

Di seguito il Manuale di preparazione alla prova preselettiva.

Concorso Regione Lombardia: chi partecipa

Per avere accesso al concorso indetto dalla Regione Lombardia, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

essere cittadini italiani;

aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, secondo le vigenti disposizioni di legge, fatta salva l’indicazione delle ragioni dell’eventuale mancato godimento;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, fatta salva l’indicazione delle ragioni della eventuale esclusione;

non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

idoneità fisica all’impiego e alle mansioni. L’Amministrazione, prima dell’assunzione, ha facoltà di sottoporre i candidati utilmente collocati in graduatoria a visita medica preventiva, in base alla normativa vigente;

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.

Inoltre, i candidati devono possedere i seguenti titoli di studio, diversi per ciascun profilo professionale:

Assistente area tecnica : diploma di maturità in:

– geometra (articolo 1, Legge 75 del 7 marzo 1985);

– “Costruzioni, ambiente e territorio” – di cui al Decreto del Presidente della

repubblica 88 del 2010.

– agrotecnico (articolo 1, Legge 251 del 6 giugno 1986),

– “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” di cui al Decreto del Presidente

della repubblica 87 del 2010;

– diploma di perito agrario ai sensi della Legge 434/1968 come modificato dalla

Legge 54/1991 (titolo integrato con decreto dirigenziale n. 4258 del

30/03/2022).

Concorso Regione Lombardia: come partecipare





La domanda di partecipazione può essere presentata, a partire dalle ore 12 del 8 aprile 2022 ed entro e non oltre le ore 12 del 27 aprile 2022, esclusivamente online, attraverso il portale di Regione Lombardia dedicato ai bandi www.concorsi.regione.lombardia.it, per accedere al quale occorre registrarsi e autenticarsi:

con il PIN della tessera sanitaria CNS (in tal caso sarà necessario quindi aver richiesto il PIN presso uno degli sportelli abilitati presenti nella Regione di appartenenza, portando con sé la tessera sanitaria e un documento d’identità valido e di essersi dotati di un lettore di smartcard e di aver caricato sul proprio computer il software per il suo utilizzo); con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); con la CIE (Carta di Identità Elettronica).

Si ricorda che nel corso della compilazione della domanda, il candidato dovrà inoltre caricare, sempre in formato pdf, la copia di un documento di identità personale in corso di validità.

Scarica il bando

Concorso Regione Lombardia: prove d’esame

Il concorso è espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano

attraverso le seguenti fasi:

un’eventuale prova preselettiva che la Giunta Regionale si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia superiore a 350 per profilo. Consisterà in un test a risposta multipla su:

• Quiz logico – deduttivi;

• Quiz matematici – numerici;

• Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia;

• Adeguata conoscenza della lingua italiana.

• Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia;

• Elementi essenziali di diritto amministrativo, con particolare riferimento al

procedimento amministrativo e diritto di accesso (L. 241/90);

• Trasparenza, accesso civico semplice e generalizzato, prevenzione della

corruzione (L.190/2012, D.Lgs 39/2013, D.Lgs 33/2013).

Le materie specifiche e distinte per ciascun profilo, sono indicate nel bando.

Concorso Regione Lombardia: diario prove

Nel bando di concorso si legge che l’eventuale prova preselettiva avrà luogo in un giorno fra mercoledì 4 maggio e giovedì 5 maggio 2022, a seconda del numero effettivo di candidati.

Il giorno e l’orario effettivi saranno pubblicati sul portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia a partire dal giorno 29 aprile 2022.

La prova scritta, invece, avrà luogo lunedì 16 maggio 2022.

Concorso Regione Lombardia: come prepararsi

