Concorsi Sanità Puglia, in arrivo 10mila assunzioni di Medici, Infermieri e OSS

In arrivo nelle prossime settimane circa 10mila nuove assunzioni di personale medico e sanitario con i nuovi Concorsi Sanità Puglia. Con l’approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale, la regione ha autorizzato le Asl del territorio a reperire i professionisti da impiegare presso gli ospedali e le strutture sanitarie pugliesi.

Come evidenziato dall’assessore regionale alla Sanità, Rocco Pugliese, grazie all’approvazione del documento la regione potrà finalmente far fronte alla carenza di operatori registrata nel comparto sanitario regionale, aggravata dalla situazione pandemica degli ultimi due anni.

Le risorse di personale oggetto di reclutamento saranno principalmente medici, infermieri, operatori socio sanitari (OSS) e vari profili tecnici, e verranno assunte nelle varie Asl, nei policlinici e negli istituti oncologici della Regione Puglia.

Concorsi Sanità Puglia, posti disponibili

Sono circa 10mila le future assunzioni che la Regione Puglia destinerà al comparto sanitario del territorio regionale entro l’anno in corso.

Nello specifico, le assunzioni previste sono 9702, così distribuite per profilo professionale ricercato:

2.724 medici;

2.481 infermieri;

905 operatori socio-sanitari;

105 unità di personale ostetrico

3.407 unità di altro personale.

Concorsi Sanità Puglia, selezione del personale





Il Piano triennale del fabbisogno del personale, recentemente approvato dalla regione Puglia, ha autorizzato l’assunzione di 9.702 unità di personale medico e sanitario.

Ma come verranno gestiti gli inserimenti? Ci saranno nuovi concorsi?

Come riportato dal quotidiano La Repubblica, circa il 75-80% dei posti disponibili saranno coperti tramite la stabilizzazione del personale precedentemente assunto con un contratto a tempo determinato, che si tradurrà in un indeterminato.

Dunque il reclutamento di questi professionisti del comparto sanitario avverrà in due modi:

mediante la stabilizzazione a tempo indeterminato di personale attualmente assunto a tempo determinato;

tramite nuove procedure concorsuali.

Concorsi Sanità Puglia, 905 OSS

La Regione Puglia ha messo a disposizione 905 posti per gli aspiranti candidati al ruolo di OSS (operatore socio-sanitario). Alcuni, come già specificato, saranno coperti tramite la stabilizzazione del personale già reclutato dalle strutture sanitarie a tempo determinato.

Altri posti, invece, saranno coperti tramite l’apertura di nuovi bandi di concorso.

