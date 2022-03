Gestire il budget familiare: il webinar online gratis di Poste italiane

In un periodo di forte crisi economica e incertezze, occorre forse modificare le proprie abitudini di risparmio e spesa, riflettendo anche sulla necessità di imparare a gestire il budget familiare in maniera più consapevole, utilizzando anche qualche trucchetto.

“Non arriviamo a fine mese” oppure “i soldi ormai come entrano escono” sono espressioni che tutti sentiamo dire ogni giorno. Spesso siamo noi a pronunciarle, perchè lo stipendio è sempre lo stesso, ma la spesa alimentare, il costo delle bollette, l’aumento della benzina, i costi per le visite mediche e la scuola dei figli hanno un impatto sempre più preoccupante sul nostro bilancio.

Pianificare le entrate e le uscite, dare una sforbiciata agli inutili sprechi alimentari e di gestione casa può aiutare ad ottimizzare meglio le risorse economiche che abbiamo. E ci sono diversi modi per iniziare a impostare un budget familiare e utilizzarlo al meglio, mentre ci impegniamo a risparmiare su più fronti: riscaldamento, elettricità, soldi, abbigliamento, vacanze, spesa.

A questo scopo nasce anche l’iniziativa di Poste italiane rivolta ai cittadini che vogliono avvicinarsi al risparmio e all’educazione finanziaria. Si tratta di un ciclo di 9 incontri online in diretta streaming per informare in modo approfondito sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a compiere scelte economiche consapevoli e responsabili.

Sono a tutti gli effetti mini-eventi telematici mensili di educazione finanziaria, a cadenza mensile e svolti con la formula del talk-show. Il primo è proprio a titolo “La gestione del budget familiare” e si terrà online giovedì 31 marzo dalle ore 18 alle 19.

Il ciclo di incontri gratuiti rivolto a tutti i cittadini è disponibile sul sito di Poste Italiane nella sezione Educazione Finanziaria.

Partecipare è gratis, ma occorre registrarsi preventivamente a questo link: https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi





Vedi anche i consigli di LeggiOggi su:









© RIPRODUZIONE RISERVATA