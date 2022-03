Concorsi Comune Padova, 130 assunzioni nel 2022

Nuovi Concorsi Comune Padova in arrivo. Secondo il Piano occupazionale dell’amministrazione comunale di Padova, infatti, per l’anno in corso sono previsti, oltre a quelli già banditi, ulteriori concorsi pubblici per soddisfare il fabbisogno di personale in vari profili professionali. Saranno ricercati

Nel 2022 sono otto le procedure che verranno attivate per effettuare le 130 assunzioni di personale previste dal Piano occupazionale.

Come affermato dall’assessora alle risorse umane Francesca Benciolini: “In questi anni abbiamo svolto un importante lavoro con l’obiettivo di stabilizzare il personale e riportare in pari il saldo tra assunzioni e cessazioni dopo una stagione segnata dall’accelerazione di quota 100. Abbiamo avuto la possibilità, data dalla legge, di tornare a garantire il turn over e ne abbiamo approfittato mettendo in piedi un’organizzazione che ci ha permesso di svolgere i concorsi e ottenere graduatorie per provvedere al reperimento delle risorse. E’ importante sottolineare che molte delle procedure avviate si sono svolte in periodo di pandemia, richiedendo un imponente lavoro organizzativo soprattutto per i concorsi in presenza, con la gestione di migliaia di candidate e candidati nell’assoluto rispetto di protocolli di sicurezza in costante evoluzione. Questi due anni di Covid hanno impattato pesantemente anche sulle modalità di lavoro, basti pensare allo smart working e alla digitalizzazione, ambiti che sono stati presidiati e accompagnati anche grazie ad un ottimo confronto con i sindacati. La scelta dell’Amministrazione è stata inoltre quella di rivedere l’organizzazione dell’ente, ricostituendo alcuni Settori come il Verde, rinforzandone altri che erano stati messi in secondo piano dalla precedente Amministrazione come il settore Servizi Sociali, e garantendo che ogni Settore avesse un proprio dirigente, condizione indispensabile per il buon funzionamento dell’intero Ente.“.

Concorsi Comune Padova: profili professionali

Come riportato dal Comune di Padova, i 130 posti previsti dal Piano occupazionale saranno messi a concorso per i seguenti profili professionali:

Istruttore direttivo informatico: ambito “Sistemi e reti di telecomunicazioni”; ambito “Applicazioni”; Ambito “Gis”;

Educatore asilo nido full-time e part-time;

Insegnante scuola infanzia;

Assistente sociale;

Assistente di biblioteca;

Istruttore amministrativo;

Istruttore direttivo tecnico;

Ispettore di Polizia Locale.

Per quanto riguarda i posti distinti per profilo professionale, le modalità di iscrizione e le prove d’esame previste, occorre attendere la pubblicazione dei bandi ufficiali. Non appena questi saranno disponibili, il presente articolo verrà aggiornato con tutte le informazioni utili.









