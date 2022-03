Concorso ASP Fidenza, 31 OSS: requisiti, domanda e prove

Nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 4 marzo 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando del Concorso ASP Fidenza, per soli esami, finalizzato alla copertura di 31 posti di operatore socio-sanitario OSS, categoria B3, a tempo pieno e indeterminato, presso le strutture ASP del Distretto di Fidenza (PR).

Nei prossimi paragrafi tutte le informazioni riguardo i requisiti richiesti, le modalità di invio della domanda di partecipazione e le prove d’esame previste.

Concorso ASP Fidenza: requisiti

Per avere accesso alla procedura di selezione dell’ASP di Fidenza, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere in corso in alcune delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso (non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo);

età non inferiore ai 18 anni, alla data di scadenza del bando;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (per i concorrenti di sesso maschile nati prima del 1986);

assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi delle norme vigenti;

non essere stati licenziati o destinatari di un provvedimento di recesso per giusta causa da parte di una pubblica Amministrazione;

idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del profilo;

conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.

E’ inoltre richiesto il possesso dei seguenti titoli:

diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenza media),

(licenza media), attestato di qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o attestato equivalente.

Concorso ASP Fidenza: invio domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata in via esclusivamente telematica entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 4 aprile 2022, attraverso questa piattaforma online.

Concorso ASP Fidenza: prove d’esame

La procedura di selezione dei candidati al concorso consisterà nello svolgimento di due prove, articolate come di seguito:

prova scritta: potrà consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica/articolata/multipla, con riferimento alle conoscenze e competenze tecniche, relazionali e progettuali specifiche del profilo di OSS;

potrà consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica/articolata/multipla, con riferimento alle conoscenze e competenze tecniche, relazionali e progettuali specifiche del profilo di OSS; prova orale: verterà sulle materie oggetto della prova scritta, e consisterà in un colloquio individuale di approfondimento delle conoscenze specialistiche, delle competenze trasversali e degli aspetti motivazionali del candidato. Nel corso della prova orale sarà accertata anche la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Scarica il bando

Concorso ASP Fidenza: materie d’esame





Le materie oggetto delle prove scritta e orale saranno le seguenti:

competenze tecniche, abilità relazionali, comportamentali e funzionali proprie del profilo di OSS;

elementi teorici e prassi degli interventi socio sanitari;

assistenza e cura dell’anziano non autosufficiente ed in particolare della persona affetta da demenza;

finalità, caratteristiche e metodologia di utilizzo degli strumenti professionali di lavoro: il Pai e il lavoro in equipe;

la rete de servizi socio-sanitari;

elementi in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

elementi in materia di protezione dei dati personali.

Concorso ASP Fidenza: diario prove

Nel bando di concorso si legge che la prova scritta è prevista per il giorno 14 aprile 2022 e si terrà a Milano in Via Geronimo Vida 11 presso la sede SELEXI S.r.l.

La prova orale, invece, avrà luogo presso la sede amministrativa di ASP in Via Berenini n. 151 a Fidenza (PR) nelle giornate del 21 e 22 aprile 2022.

Concorso ASP Fidenza: come prepararsi

Per la preparazione del concorso consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

Febbraio 2022, Maggioli Editore

L’idea alla base di questo libro è offrire agli OSS, nel periodo della loro formazione o durante la preparazione alla prova pratica o al colloquio orale di un concorso pubblico, ma anche nella quotidianità lavorativa, uno strumento pratico che li metta nella condizione di unire tutte le conoscenze pratiche e teoriche per applicarle pragmaticamente ad una situazione data.

Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione

L’edizione è aggiornata alle misure di prevenzione, primo soccorso, modalità organizzative e comportamentali contro l’infezione Covid-19. Nella sezione online collegata al libro saranno presenti eventuali aggiornamenti normativi.

4500 quesiti a risposta multipla svolti e commentati

Il volume è uno strumento utile per coloro che si apprestano a sostenere una selezione in un concorso pubblico o ad un corso di formazione per OSS e che aspirano a conseguire una preparazione adeguata ai fini delle prove da affrontare.









