Concorso Ospedale Cuneo, 35 vari profili: requisiti, domanda e prove

Nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 25 febbraio 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando del Concorso Ospedale Cuneo, per titoli ed esami, destinato alla copertura di 35 posti di vari profili professionali, riservati esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 e articolo 18, della legge n. 68/1999, presso l’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo.

I ruoli ricercati tramite il presente concorso sono i seguenti:

infermiere

infermiere pediatrico

fisioterapista

tecnico sanitario di laboratorio biomedico – TSLB

assistente sanitario

tecnico sanitario di radiologia medica – TSRM

ostetrica

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare alla procedura, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste.

Concorso Ospedale Cuneo: requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (ovvero condizione di familiare di cittadino U.E., non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente); oppure essere cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono peraltro essere in possesso dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza fatta salva la condizione di rifugiato o di soggetto in protezione sussidiaria;

l’idoneità fisica all’impiego;

iscrizione al relativo albo professionale.

iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge 12.03.1999 n. 68.

Sono inoltre richiesti i titoli di studio seguenti, relativi a ciascun profilo professionale messo a concorso.

Per il profilo di Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario:

laurea (L) – classe ministeriale SNT/1 – lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica – profilo: Infermiere

Per il profilo di Infermiere Pediatrico – Collaboratore Professionale Sanitario:

laurea (L) – classe ministeriale SNT/1 – lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica – profilo: Infermiere Pediatrico

Per il profilo di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – Collaboratore Professionale Sanitario:

laurea (L) – classe ministeriale SNT/3 – lauree nelle professioni sanitarie tecniche, area tecnico-diagnostica – profilo: Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico





Per il profilo di Fisioterapista – Collaboratore Professionale Sanitario:

laurea (L) – classe ministeriale SNT/2 – lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione – profilo: Fisioterapista

Per il profilo di Assistente Sanitario – Collaboratore Professionale Sanitario:

laurea (L) – classe ministeriale SNT/4 – lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione – profilo: Assistente Sanitario

Per il profilo di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica – Collaboratore Professionale Sanitario:

laurea (L) – classe ministeriale SNT/3 – lauree nelle professioni sanitarie tecniche – profilo: Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

Per il profilo di Ostetrica – Collaboratore Professionale Sanitario:

laurea (L) – classe ministeriale SNT/1 – lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica – profilo: Ostetrica

Concorso Ospedale Cuneo: come partecipare

Per partecipare al concorso i candidati devono inviare la domanda di ammissione per via telematica, attraverso questa piattaforma, entro e non oltre il 28 marzo 2022.

All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

documento di identità valido;

documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera A), che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali;

la domanda firmata.

Concorso Ospedale Cuneo: prove d’esame

La procedura di selezione del concorso si articola in quattro fasi, organizzate come segue:

una eventuale prova preselettiva ;

; prova scritta : potrà consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica vertenti sulla verifica delle conoscenze degli argomenti inerenti la formazione specifica dello specifico profilo;

: potrà consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica vertenti sulla verifica delle conoscenze degli argomenti inerenti la formazione specifica dello specifico profilo; prova pratica : consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche e nella verifica della conoscenza di strumenti e attrezzature di competenza del profilo professionale;

: consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche e nella verifica della conoscenza di strumenti e attrezzature di competenza del profilo professionale; prova orale: vertente sulle materie attinenti al profilo specifico; nella prova orale si procederà altresì all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (uso del personal computer, delle periferiche e dei programmi più diffusi) e della lingua inglese.

Scarica il bando

Concorso Ospedale Cuneo: titoli e punteggi

La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

30 punti per i titoli;

70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta,

20 punti per la prova pratica,

20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli vengono così ripartiti:

titoli di carriera: punti 15;

titoli accademici e di studio e pubblicazioni: punti 2,5;

pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2,5;

curriculum formativo e professionale: punti 10

Concorso Ospedale Cuneo: come prepararsi

Per la preparazione del concorso per il profilo di Infermiere consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

