Concorsi Agenzia Entrate 2022, bandi in arrivo per 2660 posti

Nuovi Concorsi Agenzia Entrate in arrivo entro il 2022. L’Agenzia della Entrate ha reso noto che, sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, sono previste una serie di procedure concorsuali da svolgere entro l’anno in corso destinate al reclutamento a tempo indeterminato di quasi 3mila unità di personale, sia diplomato che laureato.

L’avviso dell’Agenzia sottolinea che i concorsi in programma potranno essere avviati una volta acquisite le necessarie autorizzazioni.

Nei prossimi paragrafi approfondiamo le varie procedure di selezione previste dai futuri bandi, i profili ricercati e le materie d’esame.

Concorsi Agenzia Entrate 2022: profili professionali

L’Avviso dell’Agenzia delle Entrate informa di avere in programma di pubblicare nel 2022 i bandi per le procedure concorsuali di seguito elencate, per un totale di circa 2660 posti:

100 funzionari tecnici,

500 assistenti tecnici,

2000 funzionari tributari,

60 assistenti informatici.

In ogni caso, occorre attendere la pubblicazione dei bandi ufficiali per la disciplina delle singole procedure concorsuali. L’avvio delle procedure di reclutamento è subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative e di legge nonché dell’emanazione del decreto.

In particolare, l’Agenzia sottolinea che le prove d’esame potranno essere incentrate oltre che sulle materie specificate nei prossimi paragrafi anche su quesiti di carattere oggettivo-attitudinale.

Concorsi Agenzia Entrate 2022: funzionari tecnici

Il profilo di funzionario tecnico cura lo svolgimento degli atti che presentano elevata specializzazione tecnica, difficoltà e complessità nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare.





Il titolo richiesto per avere accesso alla procedura di selezione per 100 funzionari informatici è l’iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o di architetto.

Le materie d’esame che saranno oggetto delle prove sono:

Geodesia, Topografia e Cartografia;

Scienza e tecnica delle costruzioni;

Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare;

Normativa in materia di Catasto;

Legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

Elementi di diritto amministrativo;

Elementi di diritto tributario;

Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Concorsi Agenzia Entrate 2022: assistenti tecnici

Il profilo professionale di assistente tecnico deve essere i n possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche, e fornisce supporto nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare.

Per partecipare alla futura procedura concorsuale da 500 posti sarà necessario il possesso dell’Abilitazione all’esercizio della professione di geometra o perito industriale.

Le materie d’esame saranno:

Geodesia, Topografia e Cartografia;

Scienza e tecnica delle costruzioni;

Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare;

Normativa in materia di Catasto;

Elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

Elementi di diritto amministrativo;

Elementi di diritto tributario.

Concorsi Agenzia Entrate 2022: funzionari tributari

Il profilo di Funzionario tributario, per il quale l’Agenzia delle Entrate riserva una procedura concorsuale da 200o posti, è descritto come esperto in materia fiscale con conoscenze specifiche in materia tributaria e contabilità aziendale, e richiede come titolo di studio indispensabile per partecipare al concorso una laurea di tipo giuridico-economica.

Le materie di esame oggetto delle prove saranno:

diritto tributario;

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

contabilità aziendale;

organizzazione e gestione aziendale;

scienza delle finanze;

elementi di statistica.

Concorsi Agenzia Entrate 2022: assistenti informatici

Il profilo professionale di assistente informatico si occupa della gestione operativa e della manutenzione del sistema informatico locale, fornendo supporto agli utenti sia in ambito tecnico (HW) che applicativo (SW). A tal fine abilita gli utenti ad accedere alle applicazioni, gestisce e monitora i malfunzionamenti e si occupa degli adempimenti connessi alla sicurezza ICT. Inoltre presidia e supporta gli interventi di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture effettuati dai fornitori.

Per questa selezione da 60 posti è richiesto il possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Di seguito le materie di esame:

Gestione sistemistica dei sistemi client e dei software di Office Automation (sistema operativo MS Windows e Suite MS Office);

Principali hardware di uso comune negli uffici e software di base (conoscenza di base);

Protocolli di rete, dispositivi ed architetture di rete locale e geografica;

Principi di sicurezza informatica, conoscenza delle principali minacce informatiche tecniche e umane, contromisure organizzative e tecnologiche di contenimento e risoluzione incidenti.

