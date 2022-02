Concorso STEM 2022, 1.685 posti: bando in arrivo per procedura ordinaria

*aggiornamento del 17/02/2022: secondo quanto riportato dalla sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia, tutti gli idonei del concorso docenti STEM saranno inseriti nelle graduatorie di merito insieme ai vincitori.

La novità è stata introdotta da un emendamento (1.99) al Decreto Milleproroghe appena approvato, il quale prevede che “Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all’articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente, con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo.“.

Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram

*aggiornamento del 03/02/2022: In arrivo il nuovo Concorso STEM 2022. Il Miur, infatti, intende riaprire i le iscrizioni al concorso ordinario scuola secondaria per le discipline STEM. Come si legge nel Decreto del 5 gennaio 2022:

“A norma dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i posti delle procedure concorsuali ordinarie relative alle classi di concorso A020 (Fisica), A026 (Matematica), A027 (Matematica e fisica), A028 (Matematica e scienze) e A041 (Scienze e tecnologie informatiche) sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili, nei limiti individuati da apposito decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione.”

E ancora: “Con successivo decreto del Ministero dell’istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione alle sole procedure di cui al comma precedente”.





Inoltre, dopo la pubblicazione del decreto del 18 gennaio 2022, il quale ufficializza le modifiche al regolamento dei concorsi nella scuola secondaria di primo e di secondo grado (in particolare riguardo l’organizzazione della procedura selettiva, che ora non prevede più la prova preselettiva), sembra sempre più vicino l’avvio delle procedure del Concorso STEM 2022.

Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022

Lo scorso giovedì 4 novembre è stata presentata dal Ministero dell’Istruzione ai sindacati la bozza del decreto interministeriale che dovrebbe regolare il nuovo Concorso STEM 2022. In arrivo, dunque, una nuova procedura concorsuale ordinaria per le discipline scolastiche scientifiche e tecnologiche.

Secondo quanto dichiarato dal sindacato Anief, saranno oltre 6300 i posti resi disponibili da questo futuro bando.

Di seguito un approfondimento sui dettagli fino ad ora resi noti del nuovo Concorso STEM: i posti disponibili, i requisiti e le prove d’esame.

Concorso STEM 2022: posti disponibili

Secondo le ultime notizie, il Ministero dell’Istruzione ha ritenuto di assegnare alla nuova procedura l’intero contingente delle disponibilità residue, quantificate in un totale complessivo di 6.333 posti, così ripartiti per classe di concorso:

Classe di Concorso/Tipologia di posto Numero di posti A020 – Fisica 376 A026 – Matematica 1098 A027 – Matematica e fisica 1568 A028 – Matematica e scienze 2075 A041 – Scienze e tecnologie informatiche 1216

A fronte dei sopra elencati 6.633 posti avanzati dopo le nomine per le classi di concorso STEM, il Ministero aveva disposto di destinare 1685 posti al concorso ordinario per docenti STEM e i restanti 4648 alla procedura straordinaria, in realtà mai organizzato né svolto.

Per questo motivo, i 4648 posti potrebbero essere attribuiti al nuovo concorso ordinario per l’ingresso nei ruoli già a partire da settembre 2022.

Di seguito, invece, elenchiamo i posti disponibili (residuati dalla precedente selezione) suddivisi per classe di concorso ordinario per docenti STEM:

202 posti per la classe A020 Fisica,

per la classe 438 posti per la classe A026 Matematica,

per la classe 421 posti per la classe A027 Matematica e Fisica,

per la classe 366 posti per la classe A028 Matematica e Scienze,

per la classe 258 posti per la classe A041 Scienze e tecnologie informatiche.

In ogni caso occorrerà attendere la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Istruzione per conoscere la nuova procedura in tutti i suoi dettagli e per avere la conferma del numero complessivo di posti disponibili.

Concorso STEM 2022: requisiti

Per partecipare alla procedura concorsuale in via di attivazione, i candidati dovranno essere in possesso di:

titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso,

laurea magistrale (o titolo equipollente),

24 CFU acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare.

Ulteriori informazioni sui requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso saranno fornite con la pubblicazione del decreto da parte del Ministero dell’Istruzione.

Concorso STEM 2022: prove semplificate

Per le discipline scientifiche e tecnologiche in questione, il Decreto Sostegni bis ha disposto lo svolgimento delle procedure concorsuali con modalità semplificate. Nello specifico, queste prevedono:

un’unica prova scritta digitale;

una prova orale.

Dunque nessuna procedura preselettiva. La prima prova consisterà probabilmente in una serie di 50 domande a risposta multipla da svolgersi nell’arco di 100 minuti. I candidati saranno considerati idonei con un punteggio di almeno 70/100. Le domande sono così divise:

40 domande sul programma d’esame, diverso per ogni classe di concorso;

5 domande sull’informatica;

5 domande sulla lingua inglese (almeno al livello B2 del QCER).

Per quanto riguarda, invece, la classe di concorso A027 – Matematica e fisica, le 40 domande sul programma saranno divise in:

20 di matematica

20 di fisica.

Anche la prova orale verrà valutata con un massimo di 100 punti e sarà considerata superata con un punteggio di almeno 70/100.

Naturalmente, anche per quanto riguarda la questione dello svolgimento delle prove e i punteggi, è necessario attendere l’emanazione del decreto per avere conferma di tutte le informazioni.

Concorso STEM 2022: come prepararsi

Per la preparazione alle prove d’esame della classe di concorso A026 (Matematica), consigliamo lo studio del seguente volume, che offre una trattazione manualistica articolata su tutti gli argomenti oggetto di insegnamento: Insiemi e logica, Numeri, Algebra, Geometria euclidea, Geometria analitica, Analisi matematica e cenni di algebra lineare, Equazioni differenziali, Statistica e probabilità, Matematica finanziaria.

Segue una sezione articolata in questionari che mirano a verificare le conoscenze sulle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso. Ciascuno dei quesiti è accompagnato da ampie e accurate spiegazioni che consentono un veloce e proficuo riepilogo dei principali punti di ciascuna disciplina oggetto della prova.

In vista della prova orale, il volume offre esempi di lezioni simulate in cui si riproduce la progettazione didattica di un argomento, sottolineando gli eventuali ricorsi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e si esplicitano le scelte didattiche e metodologiche relative alla lezione.

Disponibili nella sezione online raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, una selezione di quiz di lingua inglese e di informatica e il software di simulazione.

Concorso Scuola Discipline STEM Matematica (A26) – Teoria e Test

Carla Iodice, Maggioli Editore

Il volume è un utile strumento di preparazione alla prova scritta della procedura straordinaria del concorso ordinario per la scuola secondaria di secondo grado, dedicata alle materie STEM, in particolare alla classe di concorso di Matematica (A26).









© RIPRODUZIONE RISERVATA