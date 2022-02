Concorsi Ostetrica 2022, tutti i bandi attivi e come partecipare

Nuove assunzioni in ambito sanitario in arrivo in arrivo grazie alla disposizione dei nuovi bandi dei Concorsi Ostetrica 2022. Numerose Aziende hanno infatti disposto l’apertura di selezioni concorsuali per la copertura di posti del profilo professionale di collaboratore professionale sanitario ostetrica, categoria D.

Di seguito sono elencati tutti i bandi disposti dai vari enti per coprire posti di Ostetrica, in continuo aggiornamento. Vediamo ora nel dettaglio l’elenco dei bandi ad oggi attivi, i rispettivi requisiti di partecipazione, le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi e i .

Concorsi Ostetrica 2022: requisiti

Per avere accesso alle seguenti procedure concorsuali per il profilo di Collaboratore professionale sanitario Ostetrica, i candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti.

I requisiti di partecipazione si dividono in requisiti generali per la partecipazione a tutti i concorsi pubblici, di cui abbiamo già parlato in questo articolo, e requisiti specifici, che riguardano la professione per la quale si concorre, in questo caso:

Laurea in Ostetricia (Classe di appartenenza L/SNT1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) o Diploma Universitario di Ostetrica di cui al D.M. 740/1994 ovvero titoli equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000;

Per approfondire: Come diventare Ostetrica: tutte le tappe

Concorsi Ostetrica 2022: 6 posti Asl Alba





In esecuzione della determinazione n. 1268 del 18 ottobre 2021 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 6 posti di collaboratore professionale sanitario – ostetrica, categoria D, presso l’A.S.L. CN2 Alba-Bra.

Invio domande

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione dovranno essere presentate dai candidati entro e non oltre il giorno 13 Marzo 2022 esclusivamente con modalità telematica tramite questa pagina, previa registrazione.

Prove d’esame

una eventuale prova preselettiva : consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla sulle conoscenze di base nelle materie di studio proprie della qualifica;

: consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla sulle conoscenze di base nelle materie di studio proprie della qualifica; prova scritta: verterà su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso mediante svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla;

verterà su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso mediante svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla; prova pratica : consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

: consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; prova orale: oltre alla materia attinente al profilo specifico dei posti a concorso,

comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello base, della lingua inglese. Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera la commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Concorsi Ostetrica 2022: 5 posti a Catania

La Gazzetta n. 12 dell’11 febbraio 2022 informa che è stata indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di C.P.S. ostetrica presso il Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania.

Invio domande

Gli aspiranti candidati devono inviare la domanda di partecipazione in via esclusivamente telematica attraverso la procedura presente al sito dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it – sezione bandi di concorso) entro e non oltre il giorno 13 marzo 2022.

Prove d’esame

Le prove d’esame previste dal bando sono due:

una prova scritta,

una prova orale.

Concorsi Ostetrica 2022: 2 posti Ausl Ferrara

In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune gestione del personale n. 2058 del 29 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario ostetrica, categoria D, indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.

Invio domande

La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo https://ferrara-ostetricailmiotest.it e compilando lo specifico modulo on-line, entro e non oltre il giorno 10 marzo 2022.

Prove d’esame

Prova scritta : verterà su materie inerenti il profilo oggetto del concorso e potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

: verterà su materie inerenti il profilo oggetto del concorso e potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica; Prova pratica : soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla, tesi alla verifica delle conoscenze delle tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta;

: soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla, tesi alla verifica delle conoscenze delle tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta; Prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese.

