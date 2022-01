Concorso Asst Cremona, 20 infermieri: come partecipare

Un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 7 del 25 gennaio 2022 ha reso noto che è indetto un nuovo Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 Infermieri categoria D presso l’Asst di Cremona.

All’interno del bando si legge che l’espletamento del concorso è subordinato alle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 165/01.

Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti di partecipazione, come fare domanda e come saranno le prove, oltre che i testi per la preparazione al concorso.

Concorso Asst Cremona, 20 infermieri: requisiti

Per partecipare al concorso in trattazione è necessario essere in possesso, entro la scadenza del termine utile per presentare domanda, dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o equiparazioni stabilite dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.;

età non superiore ai limiti per il collocamento a riposo;

idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica del profilo in argomento;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

È inoltre richiesto il possesso di:

Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere o Diploma di Laurea in Infermieristica o titoli equipollenti;

Iscrizione al relativo Albo professionale.

Concorso Asst Cremona, 20 infermieri: domanda

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Concorsi dell’Asst Cremona. Sarà possibile fare domanda fino al 24 febbraio 2022.

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10,33 euro effettuabile seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando. La ricevuta di pagamento dovrà poi essere allegata alla domanda insieme agli altri documenti richiesti ed elencati nel bando stesso.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

40 punti per i titoli;

60 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

30 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

titoli di carriera: 20;

titoli accademici e di studio: 4;

pubblicazioni e titoli scientifici: 4;

curriculum formativo e professionale:12.

Concorso Asst Cremona, 20 infermieri: prove

In base al numero di domande pervenute l’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre ai candidati una prova preselettiva. Il punteggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizzato esclusivamente ai fini dell’individuazione dei candidati ammissibili alle prove d’esame e non concorrerà alla formazione del voto finale e alla formulazione della graduatoria di merito.

Le prove d’esame saranno due:

una prova scritta , vertente su argomento, scelto dalla Commissione esaminatrice, attinente alla materia oggetto del concorso e cioè sulle materie/discipline oggetto di studio del percorso formativo della professione infermieristica; la prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

, vertente su argomento, scelto dalla Commissione esaminatrice, attinente alla materia oggetto del concorso e cioè sulle materie/discipline oggetto di studio del percorso formativo della professione infermieristica; la prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica; una prova orale che verterà sull’approfondimento delle materie della prova scritta, oltre che sull’accertamento delle conoscenze della lingua inglese e delle principali apparecchiature e applicazioni informatiche e sulla normativa anticorruzione (L . n . 190/2012) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D .P .R . n . 62/2013).

Concorso Asst Cremona, 20 infermieri: come prepararsi

Per la preparazione del concorso consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

L’infermiere – Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione professionale Marilena Montalti, Cristina Fabbri, Maggioli Editore

Il manuale, giunto alla X edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti.

Ivano Cervella, Maggioli Editore, Settembre 2021

Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere.

