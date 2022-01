Fondo perduto commercio al dettaglio nel Sostegni ter: come funziona

Nella giornata del 21 gennaio 2022 è stato approvato in Consiglio dei Ministri il Decreto Sostegni ter, un nuovo decreto-legge con diverse misure per aiutare tutti quei settori e attività economiche in difficoltà a causa della pandemia. Tra gli aiuti in arrivo sono previsti anche dei contributi a fondo perduto a favore delle attività di commercio al dettaglio che hanno subito un calo dei ricavi causa Covid.

Oltre al calo di fatturato, è richiesto anche che l’ammontare dei ricavi nel 2019 non superi i 2 milioni di euro.

L’erogazione dei contributi in questione è subordinata all’approvazione della Commissione Europea, che potrebbe non arrivare in tempi brevi. Dovrà inoltre arrivare un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che fisserà le modalità con cui presentare domanda, che sarà telematica, e le modalità di erogazione.

In attesa di tutti questi sviluppi, vediamo nei prossimi paragrafi cosa prevede il Decreto Sostegni ter riguardo al fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio.

Fondo perduto commercio al dettaglio nel Sostegni ter

L’articolo 2 della bozza del Decreto Sostegni ter, in via di rifinitura prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede che “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato “Fondo per il rilancio delle attività economiche” […] finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.”

Vengono quindi elencate le attività che possono accedere ai contributi in trattazione, e i requisiti che occorre possedere e che vedremo nel prossimo paragrafo.

Fondo perduto commercio al dettaglio: requisiti

Come anticipato, possono accedere al beneficio le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici Ateco:

47.19,

47.30,

47.43,

tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6,

47.71,

47.72,

47.75,

47.76,

47.77,

47.78,

47.79,

47.82,

47.89,

47.99.





Le attività in questione dovranno inoltre:

presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro ;

; aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;

nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019; avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività che rientrano tra quelle sopra elencate;

non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;

non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Fondo perduto commercio al dettaglio: Quadro temporaneo aiuti di Stato

Come successo per tutte le misure disposte dal Governo a sostegno delle imprese nel periodo della pandemia, anche questi aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni. Per questo motivo la concessione degli aiuti è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Fondo perduto commercio al dettaglio: importo

L’importo spettante alle attività che faranno domanda viene calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo

d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta. La percentuale sarà pari al:

60% , per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;

, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro; 50% , per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;

, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro; 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Nel caso in cui le risorse stanziate non fossero sufficienti a liquidare tutte le domande, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi sopraccitate.

Fondo perduto commercio al dettaglio: domanda

AL domanda per l’accesso ai contributi a Fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio dovrà essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico esclusivamente per via telematica.

Un successivo provvedimento del MISE elencherà le modalità con le quali sarà possibile presentare l’istanza, nonché le modalità di erogazione e tutte le indicazioni su verifiche e controlli.

Si attende quindi la pubblicazione del Decreto in Gazzetta e il successivo provvedimento per conoscere tutti i dettagli sugli aiuti in arrivo.









