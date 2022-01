Cessione del quinto pensione e stipendio: tassi e domanda 2022

Il Messaggio INPS del 10 gennaio 2022 numero 95 ha diffuso i tassi d’interesse aggiornati per la cessione del quinto contratta dai pensionati con banche e intermediari finanziari.

I valori di riferimento, da applicare nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022, sono stati comunicati dall’Istituto a seguito del Decreto con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso i valori soglia anti–usura.

A tutela dei pensionati, prima di procedere alla definizione del piano di ammortamento ed al recupero delle rate del prestito, l’INPS verifica che le condizioni del finanziamento rispettino la normativa vigente tra cui, appunto, i limiti in materia di interessi usurari.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Cessione del quinto pensione e stipendio: la norma anti-usura

In base alla Legge 7 marzo 1996 numero 108 (articolo 2 comma 1) il Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (riferito ad anno) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

I suddetti valori medi “corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento” vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Sempre la Legge (articolo 2 comma 4) dispone che “il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale” oltrepassato il quale gli interessi sono sempre usurari è “stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale” aumentato di un quarto cui si aggiunge un margine di altri quattro punti percentuali. La differenza tra il limite ed il tasso medio non può comunque eccedere gli otto punti percentuali.

Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 644 Codice Penale, il reato di usura è punito con la reclusione da due a dieci anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Cessione del quinto pensione e stipendio: il Decreto

Nel rispetto della citata Legge numero 108/1996 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2021 numero 100756 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso) ha comunicato i tassi effettivi globali medi (TEGM), riferiti ad anno, praticati da banche e intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d’Italia nel periodo 1° luglio 2021 – 30 settembre 2021.

Ai sensi dell’articolo 2 del DM i suddetti tassi, indicati nell’Allegato A:

Entrano in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 ;

; Non sono comprensivi degli interessi di mora previsti per i casi di ritardato pagamento;

Ai fini della determinazione degli interessi usurari, devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di quattro punti percentuali (la differenza tra il limite ed il tasso medio non può comunque superare gli otto punti percentuali).

Viene inoltre disposto (articolo 3 comma 3) che la Banca d’Italia proceda alla rilevazione dei tassi medi per il trimestre 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021.

Stando all’Allegato A per un’apertura di credito in conto corrente:

Il tasso medio (su base annua) per la classe d’importo fino a 5 mila euro è pari a 10,30 mentre il tasso soglia è fissato a 16,8750;

Il tasso medio (su base annua) per la classe d’importo oltre 5 mila euro equivale invece a 7,65 mentre il valore soglia corrisponde a 13,5625.

Al contrario per gli scoperti senza affidamento:

Il tasso medio per classi di importo fino a 1.500 euro è pari a 14,96 mentre il tasso soglia equivale a 22,70;

Il tasso medio per classi di importi oltre 1.500 euro corrisponde a 14,58 con un valore soglia di 22,2250.

Per i mutui con garanzia ipotecaria:

A tasso fisso, è previsto un valore medio di 1,96 cui corrisponde un limite pari a 6,45;

A tasso variabile, il valore medio è 2,23 ed il tasso soglia pari a 6,7875.

Cessione del quinto pensione e stipendio: Messaggio INPS

Alla luce del citato Decreto ministeriale e della comunicazione dei tassi medi, a valere per il trimestre 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022, è intervenuto l’INPS con il Messaggio del 10 gennaio 2022 numero 95 per rendere noto che i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, devono rispettare presentare i seguenti tassi nel corso del primo trimestre dell’anno corrente:

Tasso medio 10,97 e tasso soglia usura 17,7125 per le classi d’importo fino a 15 mila euro;

Tasso medio 7,08 e tasso soglia usura 12,85 per le classi d’importo oltre i 15 mila euro.

Di conseguenza, i tassi soglia TAEG da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i prestiti con cessione del quinto concessi da banche e intermediari finanziari sono pari a:

Classe di importo del prestito Classe di età Fino a 15.000 euro Oltre 15.000 euro Fino a 59 anni 8,21 6,11 60 – 64 anni 9,01 6,91 65 – 69 anni 9,81 7,71 70 – 74 anni 10,51 8,41 75 – 79 anni 11,31 9,21 Maggiore di 79 anni 17,7125 12,8500

Cessione del quinto pensione e stipendio: blocco automatico

Il Messaggio INPS ricorda che la procedura dedicata alla gestione delle cessioni del quinto denominata “Quote Quinto” effettua un controllo “bloccante” impedendo la notifica telematica dei piani di finanziamento “qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali”.

Cessione del quinto: pensionati

Nei confronti dei pensionati la cessione del quinto si concretizza in un prestito concesso da una banca/intermediario finanziario, rimborsabile attraverso un addebito automatico che l’INPS effettua mensilmente sulla pensione. Tale addebito non può eccedere un quinto dell’assegno mensile.

Possono accedere alla cessione i titolari di tutte le pensioni, eccezion fatta per:

Assegni e pensioni sociali;

Invalidità civili;

Assegni mensili per l’assistenza ai pensionati per inabilità;

Assegni di sostegno al reddito;

Assegni al nucleo familiare;

Assegni al nucleo familiare; Pensioni con contitolarità per la quota parte non di pertinenza del soggetto richiedente la cessione;

Prestazioni di esodo ai sensi della Legge numero 92/2012;

APE sociale.

Cosa deve fare il pensionato

Prima di ottenere il prestito è fatto obbligo all’interessato di fare richiesta, presso qualsiasi sede INPS, della comunicazione di cedibilità della pensione, documento in cui è riportato l’importo massimo della rata del prestito da consegnare poi alla banca / intermediario finanziario (accreditato presso l’INPS) per la stipula del contratto di finanziamento.

Quest’ultimo in particolare:

Non potrà avere durata superiore a dieci anni;

Dovrà prevedere una copertura assicurativa contro il rischio di premorienza del beneficiario.

Una volta stipulato e notificato il contratto, l’INPS provvede a versare la quota al creditore trattenendola direttamente dalla pensione.

Tutele

A protezione del pensionato, prima di impostare il piano di ammortamento, l’Istituto verifica che:

La banca / intermediario finanziario possieda tutti i requisiti di legge ;

; Il tasso applicato non sia superiore ai valori soglia anti – usura, indicati nella tabella di cui sopra;

La rata prevista non sia superiore al quinto dell’importo cedibile della pensione;

Nel contratto di finanziamento siano indicate tutte le spese di istruttoria, estinzione anticipata, premio assicurativo per premorienza, commissioni ed interessi.

Cessione del quinto: dipendenti

La cessione di quote dello stipendio è consentita anche ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, nei limiti di 1/5 della retribuzione (al netto delle ritenute) e per un periodo non superiore ai dieci anni.

Per i lavoratori con contratto a termine, la cessione del quinto è consentita per un periodo di tempo non superiore (al momento dell’operazione) quello residuo prima della scadenza del rapporto.

A differenza di quanto avviene per i pensionati, le rate del prestito vengono recuperate dal datore di lavoro rispetto alla retribuzione mensile da erogare al dipendente. Sarà pertanto l’azienda a dover rilasciare un consenso ad effettuare le trattenute e successivamente riversarle al creditore.







© RIPRODUZIONE RISERVATA