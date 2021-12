Concorso ASL Alessandria, 139 infermieri: ultimi giorni per partecipare

Ultimi giorni per presentare la domanda di partecipazione al Concorso ASL Alessandria: l’istanza dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 26 dicembre 2021.

Il concorso, svolto per titoli ed esami, è destinato all’assunzione di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, con procedura congiunta tra ASL AL, AO S.S. Antonio Biagio e C. Arrigo e ASL AT, di cui quarantadue posti riservati ai volontari delle Forze armate. L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2021.

I posti messi a disposizione sono così suddivisi:

59 posti per l’ASL AL;

50 posti per l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria;

30 posti per l’ASL AT.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti indispensabili per partecipare al concorso, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste dal bando.

Di seguito il Kit per la preparazione al concorso.

Concorso ASL Alessandria: requisiti

Gli aspiranti candidati al concorso devono possedere i seguenti requisiti per poter partecipare alla procedura concorsuale:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità fisica all’impiego;

iscrizione al rispettivo Albo professionale;

Laurea appartenente alla classe delle Professioni Sanitarie L/SNT1 (Infermieristica) oppure Diploma Universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (D.M. Sanità 14/09/1994 n. 739) oppure i Diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

Concorso ASL Alessandria: invio domande

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 26 dicembre 2021, in via esclusivamente telematica, attraverso l’iscrizione su questa piattaforma.

Dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on line della domanda e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o integrazioni.

È richiesto inoltre al candidato il versamento di un contributo nella misura di € 10,00 (in

nessun caso rimborsabile), per la partecipazione alle spese di espletamento della presente

procedura. Il versamento deve essere effettuato mediante:

versamento su conto corrente postale n. 10286151 intestato a AZIENDA SANITARIA LOCALE AL.

Concorso ASL Alessandria: prove d’esame

A seconda del numero di domande presentare, potrà essere indetta una prova preselettiva, la quale consisterà nella risoluzione in quesiti a risposta sintetica o in quiz a risposta multipla, su argomenti di carattere generale o su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

La procedura selettiva si articola nelle seguenti fasi:

prova scritta: potrà consistere in quesiti a risposta sintetica/multipla su argomenti attinenti al profilo professionale a concorso. La prova scritta verrà effettuata da remoto, mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali;

potrà consistere in quesiti a risposta sintetica/multipla su argomenti attinenti al profilo professionale a concorso. La prova scritta verrà effettuata da remoto, mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali; prova orale: potrà essere effettuata o in presenza o in videoconferenza, e potrà consistere in quesiti a risposta sintetica/multipla su argomenti attinenti al profilo professionale a concorso; comprenderà, oltre che gli argomenti oggetto del concorso, anche elementi di informatica, nonché la verifica della conoscenza di base della lingua inglese.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 28/40, mentre la prova orale si considera superata con un punteggio di almeno 21/30.

Concorso ASL Alessandria: punteggi

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

30 punti per i titoli;

70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

40 punti per la prova scritta;

30 punti per la prova orale.

I punti per i titoli sono così ripartiti:

10 punti titoli di carriera;

3 punti titoli accademici e di studio;

2 punti pubblicazioni e titoli scientifici;

15 punti curriculum formativo e professionale.

Concorso ASL Alessandria: come prepararsi

