Concorso Scuola Secondaria discipline letterarie, classe A12: cosa studiare

Secondo gli ultimi aggiornamenti, dopo la attesissima ripartenza del concorso per gli aspiranti docenti dell’infanzia e della primaria, anche il Concorso Ordinario Scuola secondaria dovrebbe essere riavviato proprio nei primi mesi del prossimo anno. Nelle ultime settimane, infatti, il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacatile bozze dei nuovi regolamenti che disciplineranno i concorsi ordinari della scuola, i quali recepiscono le novità introdotte col decreto Sostegni Bis.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto contenente le modifiche alle prove ed il calendario delle stesse, nei prossimi paragrafi approfondiamo il programma d’esame della classe di concorso A12: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

La procedura selettiva del concorso si articola in due fasi: una prova scritta ed una orale.

La prova scritta sarà computer based a risposta multipla, dalla durata di 100 minuti e consistente nella risoluzione di un totale di 50 quesiti, distinti per procedura come segue:

La prova si considera superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.

