Concorso Regione Lazio, 1534 infermieri: chi partecipa e prove

Nuove assunzioni per infermieri nel Lazio: è stato infatti indetto un Concorso Regione Lazio per il reclutamento di 1534 unità di Collaboratore Professionale Sanitario- infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. La procedura avverrà in forma aggregata e permetterà la formulazione di un’unica graduatoria a valenza regionale che verrà utilizzata da 15 Aziende Sanitarie.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare alla procedura, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste dal bando. È disponibile anche il Manuale per la preparazione al concorso e il Volume con i quiz per esercitarsi.

Concorso Regione Lazio: posti disponibili

I 1534 posti complessivi resi disponibili per il Concorso Regione Lazio sono così ripartiti nelle rispettive Aziende:

Azienda Posti A. O. San Camillo 200 Ares 118 10 Asl Frosinone 77 Asl Latina 80 Asl Rieti 120 Asl Roma 1 140 Asl Roma 2 100 Asl Roma 3 119 Asl Roma 4 150 Asl Roma 5 120 Asl Roma 6 10 Asl Viterbo 25 Irccs Istituti Fiosioterapici Ospitalieri 48 Fondazione Policlinico Tor Vergata 90 Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I 245 Totale 1534

Concorso Regione Lazio: requisiti

Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti per avere accesso alla procedura concorsuale indetta dalla Regione Lazio, alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;

non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

iscrizione al relativo Albo Professionale.

Inoltre, è richiesto anche il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea in Infermieristica — classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (Classe L/SNT1);

— classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (Classe L/SNT1); Diploma Universitario di Infermiere (D.M. n. 739/1994);

titoli equipollenti individuati dal D.M. 27/07/2020;

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equiparazione del titolo conseguito all’estero con il corrispondente titolo di studio italiano, ex art, 38 del D.Lgs n 165/2001 o cx art. 2 del DPR n. 189 del 20.07.20009.

Concorso Regione Lazio: invio domande

La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere esclusivamente prodotta per via telematica, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — IV serie speciale.

Dunque, anche la procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per inoltrare l’istanza di partecipazione, i candidati dovranno collegarsi al sito https://aslroma2.iscrizioneconcorsi.it e registrarsi. Successivamente dovranno completare la procedura attraverso le seguenti fasi:

Cliccare sull’icona “iscriviti” del concorso al quale si intende partecipare;

Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;

Per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in basso “Salva”;

Per allegare la scansione del documento di identità, cliccare il bottone “aggiungi documento”.

Concorso Regione Lazio: prove d’esame

La procedura di selezione del concorso si articola in due fasi, suddivise come segue:

prova scritta: risoluzione di quesiti a risposta multipla aventi ad oggetto le materie inerenti al profilo messo a concorso tramite l’utilizzo di strumenti informatici e digitali;

risoluzione di quesiti a risposta multipla aventi ad oggetto le materie inerenti al profilo messo a concorso tramite l’utilizzo di strumenti informatici e digitali; prova orale: colloquio nelle materie della prova scritta; accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese o francese.

La prova scritta verrà valutata 40 punti e il superamento della stessa sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini

numerici di almeno 28/40. La prova orale verrà valutata 30 punti e il superamento della stessa sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Inoltre, come specificato nel bando, qualora il concorso fosse espletato durante il periodo emergenziale, come deliberato dai Consiglio dei Ministri, l’azienda si riserva la facoltà di espletare la sola prova scritta. Nel caso di espletamento della sola prova scritta, il punteggio massimo attribuibile sarà di settanta punti e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 49/70.

Concorso Regione Lazio: valutazione titoli

La commissione dispone di 30 punti per i titoli così ripartiti:

titoli di carriera punti 10

titoli accademici e di studio punti 5

pubblicazioni e titoli scientifici punti 5

curriculum formativo e professionale punti 10.

Concorso Regione Lazio: come prepararsi

