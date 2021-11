Concorsi Novembre 2021, tutti i bandi in scadenza

Concorsi Novembre 2021, ultimi giorni utili per presentare le domande di partecipazione. Nelle ultime settimane sono state avviate diverse procedure concorsuali da parte di enti pubblici, destinate all’assunzione di unità di personale diplomato e laureato.

Di seguito un focus su tutti i bandi di concorso in scadenza negli ultimi giorni di novembre, per i quali è ancora possibile inoltrare le istanze di partecipazione, e le istruzioni utili su come iscriversi.

Concorsi Novembre 2021: MEF, 38 posti

In scadenza anche il Concorso MEF pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 38 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare agli Uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro il 29 novembre 2021compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo «https://www.ripam.cloud/», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema.

Prove d’esame

Le prove d’esame sono così suddivise:

prima prova scritta: redazione di un elaborato anche nella forma di risposta sintetica a una pluralità di quesiti di carattere teorico sulle materie;

redazione di un elaborato anche nella forma di risposta sintetica a una pluralità di quesiti di carattere teorico sulle materie; seconda prova scritta: a contenuto pratico, è diretta ad accertare l’attitudine del candidato all’analisi e alla riflessione critica con riferimento agli ambiti di competenze dei profili professionali e alle materie indicate nel presente bando di concorso nonché le capacità organizzative, gestionali nonché a verificarne l’attitudine manageriale;

a contenuto pratico, è diretta ad accertare l’attitudine del candidato all’analisi e alla riflessione critica con riferimento agli ambiti di competenze dei profili professionali e alle materie indicate nel presente bando di concorso nonché le capacità organizzative, gestionali nonché a verificarne l’attitudine manageriale; prova orale: mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio sulle materie previste dal bando.

Concorso MEF, 38 posti di personale dirigenziale: requisiti e prove

Concorsi Novembre 2021: ACI 2019, 298 posti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 ottobre 2021 è stata pubblicata la modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 298 posti presso l’Automobile club d’Italia, di cui:

235 posti di laureati, categoria C;

63 posti di diplomati, categoria B.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica dalle ore 12,00 del 30 ottobre 2021 alle ore 11,59 del 29 novembre 2021, all’indirizzo Concorsi Aci – Login.

Prove d’esame

Il contenuto delle prove per i candidati saranno differenziate a seconda del profilo selezionato in fase di domanda:

una prova scritta ;

; colloquio orale.

Per la preparazione al Concorso consigliamo:

Manuele di teoria e test per tutte le prove previste dal Concorso, corredato da una sezione online con numerosi quiz di test attitudinali e cultura generale.

Concorsi Novembre 2021: Comune di Napoli, 93 posti

Scade il 29 novembre 2021 il termine ultimo per partecipare alla selezione pubblica per la copertura di 93 posti di vari profili professionali, a tempo determinato. Nello specifico, le 93 unità di personale da reclutare sono da inquadrare nei seguenti profili professionali secondo i contingenti sotto riportati:

23 Istruttori Direttivi Amministrativi (categoria D1 – cod. IDATD)

5 Assistenti Sociali (categoria D1 – cod. ASSTD)

8 Istruttori Direttivi Informatici (categoria D1 – cod. INFTD)

8 Istruttori Direttivi Architetti (categoria D1 – cod. ARCTD)

4 Istruttori Direttivi Ingegneri (categoria D1 – cod. INGTD)

36 Istruttori Amministrativi (categoria C – cod. AMMTD)

9 Geometri (categoria C – cod. GEOTD).

I candidati devono redigere la domanda compilando il format on-line utilizzando il link disponibile collegandosi alla Home page del Comune di Napoli al seguente indirizzo: portaleselezioni.comune.napoli.it, entro le ore 12,00 del giorno 29 novembre 2021.

Prove d’esame

A seconda del numero di domande inoltrate, potrà essere indetta una preselezione.

Seguirà una sola prova scritta, da svolgere in 45 minuti, la quale consisterà nella soluzione di 30 quesiti a risposta chiusa su scelta multipla e verterà sugli argomenti indicati sul bando per ciascun profilo professionale.

Concorso Comune Napoli, 93 vari profili: requisiti, domanda e prove

Concorsi Novembre 2021: Regione Sardegna, 98 posti

Il 29 novembre scadrà anche il Concorso Regione Sardegna per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di 98 istruttori amministrativi, categoria C, da assegnare ad Aziende ed Enti regionali come segue:

20 all’Amministrazione regionale;

1 all’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS);

3 all’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA);

7 all’Agenzia regionale per il sostegno in agricoltura (ARGEA);

64 all’Agenzia sarda per le politiche del lavoro (ASPAL);

1 all’Ente acque della Sardegna (ENAS);

2 all’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU Sassari).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente tramite

procedura telematica sulla piattaforma disponibile all’indirizzo sardegna.concorsismart.it, entro e non oltre le ore 23:59 del 29 novembre 2021.

Prove d’esame

La procedura di selezione prevede l’espletamento di una sola prova scritta, consistente nella risoluzione di 50 quesiti a risposta multipla, ed una orale.

Per la preparazione al Concorso consigliamo:

Autori: Gianluca Cottarelli, Stefano Bertuzzi, Luigi Tramontano

Il testo propone una trattazione teorica sulle materie richieste ai candidati durante le prove concorsuali.

Concorsi Novembre 2021: Regione Lombardia, 100 tecnici

Il 30 novembre scadrà, invece, il termine ultimo per partecipare al Concorso Regione Lombardia, per l’assunzione di 100 specialisti in area tecnica presso la Giunta Regionale, con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 30 novembre 2021, esclusivamente online, attraverso il portale di Regione Lombardia dedicato ai bandi www.bandi.regione.lombardia.it

Prove d’esame

Il concorso prevede un’unica prova scritta suddivisa in due macrocategorie di argomenti:

una prima parte riguardante argomenti di carattere generale: Quiz logico-deduttivi; Titolo V della Costituzione italiana; Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia; Legge 241/90 con particolare riferimento al procedimento amministrativo; Trasparenza, accesso civico semplice e generalizzato, prevenzione della corruzione (L.190/2012, D.Lgs 39/2013, D.Lgs 33/2013); Traduzione di un breve testo in lingua inglese;

una seconda parte riguardante argomenti di carattere specifico del profilo.

Concorso Regione Lombardia, 100 specialisti area tecnica

Concorsi Novembre 2021: Regione Liguria, 700 infermieri

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021 il bando ufficiale del Concorso Regione Liguria per l’assunzione di 700 infermieri. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate fino al 29 novembre 2021 attraverso questa piattaforma online.

Per partecipare al concorso, i candidati dovranno essere in possesso di una Laurea in Infermieristica o titoli equipollenti specificati nel bando ed essere iscritti al relativo Albo professionale.

Prove d’esame

prova scritta;

prova orale: potrà essere svolta con l’utilizzo di strumenti informatici e in videoconferenza.

Per la preparazione al Concorso consigliamo:

Marilena Montalti, Ivano Cervella, Cristina Fabbri, Maggioli editore, Ottobre 2021,







© RIPRODUZIONE RISERVATA