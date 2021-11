Concorso STEM 2022, in arrivo un bando da 6300 posti per laureati

Lo scorso giovedì 4 novembre è stata presentata dal Ministero dell’Istruzione ai sindacati la bozza del decreto interministeriale che dovrebbe regolare il nuovo Concorso STEM 2022. In arrivo, dunque, una nuova procedura concorsuale ordinaria per le discipline scolastiche scientifiche e tecnologiche.

Secondo quanto dichiarato dal sindacato Anief, saranno oltre 6300 i posti resi disponibili da questo futuro bando.

Di seguito un approfondimento sui dettagli fino ad ora resi noti del nuovo Concorso STEM: i posti disponibili, i requisiti e le prove d’esame.

Concorso STEM 2022: posti disponibili

Secondo le ultime notizie, il Ministero dell’Istruzione ha ritenuto di assegnare alla nuova procedura ordinaria l’intero contingente delle disponibilità residue, quantificate in un totale complessivo di 6.333 posti, così ripartiti per classe di concorso:

Classe di Concorso/Tipologia di posto Numero di posti A020 – Fisica 376 A026 – Matematica 1098 A027 – Matematica e fisica 1568 A028 – Matematica e scienze 2075 A041 – Scienze e tecnologie informatiche 1216

In ogni caso occorrerà attendere la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Istruzione per conoscere la nuova procedura in tutti i suoi dettagli e per avere la conferma del numero complessivo di posti disponibili.

Concorso STEM 2022: requisiti

Per partecipare alla procedura concorsuale in via di attivazione, i candidati dovranno essere in possesso della laurea e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e delle metodologie didattiche.

Ulteriori informazioni sui requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso saranno fornite con la pubblicazione del decreto da parte del Ministero dell’Istruzione.

Concorso STEM 2022: prove semplificate

Per le discipline scientifiche e tecnologiche in questione, il Decreto Sostegni bis ha disposto lo svolgimento delle procedure concorsuali con modalità semplificate. Nello specifico, queste prevedono:

un’unica prova scritta digitale;

una prova orale.

Dunque nessuna procedura preselettiva. La prima prova consisterà probabilmente in una serie di 50 domande a risposta multipla da svolgersi nell’arco di 100 minuti. I candidati saranno considerati idonei con un punteggio di almeno 70/100. Le domande sono così divise:

40 domande sul programma d’esame, diverso per ogni classe di concorso;

5 domande sull’informatica;

5 domande sulla lingua inglese (almeno al livello B2 del QCER).

Per quanto riguarda, invece, la classe di concorso A027 – Matematica e fisica, le 40 domande sul programma saranno divise in:

20 di matematica

20 di fisica.

Anche la prova orale verrà valutata con un massimo di 100 punti e sarà considerata superata con un punteggio di almeno 70/100.

Naturalmente, anche per quanto riguarda la questione dello svolgimento delle prove e i punteggi, è necessario attendere l’emanazione del decreto per avere conferma di tutte le informazioni.

Concorso STEM 2022: come prepararsi

Per la preparazione alla prova scritta consigliamo il seguente volume, composto da due sezioni:

la prima è articolata in questionari che mirano a verificare le conoscenze sulle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso. Ciascuno dei quesiti è accompagnato da ampie e accurate spiegazioni che consentono un veloce e proficuo riepilogo dei principali punti di ciascuna disciplina oggetto della prova;

oggetto di insegnamento della classe di concorso. Ciascuno dei quesiti è accompagnato da ampie e accurate spiegazioni che consentono un veloce e proficuo riepilogo dei principali punti di ciascuna disciplina oggetto della prova; la seconda è una sezione dedicata ai quiz di lingua inglese, suddivisi per livello di difficoltà, con risposta commentata e una selezione di quesiti di informatica.

Disponibile anche il software di simulazione nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro.

Test Commentati per la prova scritta: A20 Fisica – A26 Matematica – A27 Matematica e Fisica – A28 Matematica E Scienze











© RIPRODUZIONE RISERVATA