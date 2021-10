Concorso Regione Sardegna, 98 istruttori amministrativi: requisiti e prove

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 60 del 28 ottobre 2021 è stata annunciata l’apertura di un nuovo Concorso Regione Sardegna per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di 98 istruttori amministrativi, categoria C.

Di seguito approfondiremo ogni aspetto della procedura per dare utili informazioni a chi intende parteciparvi, in particolar modo riguardo i requisiti, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste.

Concorso Regione Sardegna: posti a bando

I candidati vincitori del concorso saranno assegnati come di seguito indicato:

20 all’Amministrazione regionale;

1 all’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS);

3 all’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA);

7 all’Agenzia regionale per il sostegno in agricoltura (ARGEA);

64 all’Agenzia sarda per le politiche del lavoro (ASPAL);

1 all’Ente acque della Sardegna (ENAS);

2 all’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU Sassari).

Riserva

Il 30% dei posti messi a concorso è riservato a favore dei volontari in ferma breve e ferma

prefissata delle Forze armate congedati senza demerito o durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente.

Le riserve di posti si applicano anche agli ufficiali di complemento inferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma.

Concorso Regione Sardegna: requisiti

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del bando:

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero avere la titolarità di uno degli altri status previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

avere un’età non inferiore ad anni 18;

essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

godere dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi della vigente normativa in materia;

non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione del rapporto di lavoro;

avere una posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo, secondo la normativa applicabile;

essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado che consente l’accesso all’Università.

Concorso Regione Sardegna: invio domande

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente tramite

procedura telematica, entro e non oltre le ore 23:59 del 29 novembre 2021.

Come indicato dal bando, la procedura di compilazione della domanda si svolge in due fasi:

accesso del candidato alla piattaforma, disponibile all’indirizzo sardegna.concorsismart.it, mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE) o Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). Il candidato, dopo aver effettuato l’accesso, dovrà completare la registrazione alla piattaforma inserendo i dati mancanti e autorizzando il trattamento di tutti i dati richiesti per la partecipazione alle procedure concorsuali;

selezione del concorso in oggetto, compilazione della domanda e invio della candidatura.

Qualora il candidato intenda modificare la propria candidatura già trasmessa dovrà richiedere la riapertura della stessa, inviando un’e-mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it entro le ore 14.00 del giorno 29 novembre 2021. La riapertura della candidatura comporta l’invalidità del precedente invio e pertanto la domanda, una volta effettuate le modifiche, dovrà essere rinviata.

Concorso Regione Sardegna: prove di selezione

Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata:

una prova scritta;

una prova orale.

Il punteggio complessivo attribuibile al candidato per la valutazione della prova scritta e della prova orale è pari a 50 punti, così suddivisi:

punteggio massimo prova scritta: 25 punti;

punteggio massimo prova orale: 25 punti.

Prova scritta

La prova scritta prevede la risoluzione di 50 quesiti con risposta a scelta multipla volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

elementi di diritto Costituzionale;

elementi di diritto Amministrativo, con particolare riferimento ai principi in materia di

semplificazione, trasparenza e accesso, alla disciplina del procedimento amministrativo e agli atti amministrativi, nonché alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti;

semplificazione, trasparenza e accesso, alla disciplina del procedimento amministrativo e agli atti amministrativi, nonché alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; elementi di diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento alla disciplina dei fondi strutturali;

elementi di Contabilità pubblica e regionale, con particolare riferimento ai principi contabili generali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

organizzazione e ordinamento della Regione Autonoma della Sardegna;

codice di comportamento dei dipendenti regionali.

Nel bando di concorso si legge che la prova scritta potrà essere svolta in presenza o in modalità a distanza e avrà una durata di 60 minuti. Inoltre, non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

0,5 punti per ogni risposta corretta;

0 punti per ogni mancata risposta o risposta per la quale siano state contrassegnate due o più opzioni;

0,17 punti per ogni risposta errata.

La prova scritta prevede un punteggio massimo di 25 punti e si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 15/25.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie della prova scritta o su alcune di esse, e verrà accertata la conoscenza e la capacità di utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse, la conoscenza della lingua sarda e della lingua inglese.

La prova prevede un punteggio massimo di 25 punti e si intende superata se il candidato

riporta una votazione non inferiore a 15/25.







