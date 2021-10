Concorsi OSS 2021: tutti i bandi attivi e come prepararsi

Gli operatori sanitari sono tra i professionisti che più di tutti in questo momento stanno svolgendo un ruolo chiave per il Paese, le loro figure fondamentali sono altamente richieste e le Aziende Sanitarie di ogni regione indicono dei bandi di concorso pubblico per le assunzioni, a tempo indeterminato e non. In questo articolo, nello specifico, verranno raccolti tutti i Concorsi per OSS attivi nel 2021, in costante aggiornamento.

Vedremo quindi nei prossimi paragrafi un elenco dei Concorsi OSS 2021, i requisiti di partecipazione e indicazioni su come fare domanda e sullo svolgimento delle prove. Presenti anche i testi consigliati per la preparazione ai concorsi.

Concorsi OSS 2021: requisiti

Per partecipare ai concorsi per OSS è di norma necessario essere in possesso di alcuni requisiti generali, ovvero:

cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di Paesi terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

età non inferiore a 18 anni;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono incarichi presso enti pubblici;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per scarso rendimento;

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;

essere in posizione regolare relativamente agli obblighi di leva.

Potrebbe per alcuni concorsi essere inoltre richiesta la patente di categoria B. Costituisce requisito specifico per la partecipazione ai concorsi per OSS il possesso dell’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario rilasciato a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dagli articoli 7 e 8 dell’accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 attuato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, oppure di un titolo equipollente.

Concorsi OSS 2021: 3 posti a Merlara (PD)

Nella Gazzetta Ufficiale numero 76 del 24 agosto 2021 è stato pubblicato un avviso relativo a un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di operatore socio-sanitario, a tempo indeterminato e pieno, categoria B, presso il Centro servizi per anziani «Pietro e Santa Scarmignan» con sede in via Roma n. 164 – 35040 Merlara (PD).

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice seguendo il modello allegato al bando, e fatta pervenire all’Ente entro il 24 ottobre 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

a mano presso l’Uffico PRotocollo dell’Ente;

Raccomandata A/R;

PEC all’indirizzo info@pec.casariposomerlara.it

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro effettuabile tramite bonifico bancario agli estremi indicati all’interno del bando. La ricevuta di pagamento andrà allegata alla domanda di partecipazione insieme all’altra documentazione richiesta

Prove

L’esame consisterà in:

una prova scritta;

una prova orale.

Per ulteriori informazioni sul concorso, sulle materie d’esame e sul diario delle prove, si rimanda al bando.

Concorsi OSS 2021: 3 posti a Vercelli

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di O.S.S. operatore socio-sanitario, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B, posizione economica B1, C.C.N.L. funzioni locali di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate, presso la Casa di riposo di Vercelli.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile qui, e fatta pervenire all’Ente entro il 2 novembre 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

a mano all’Ufficio protocollo dell’Ente;

raccomandata A/R;

Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cdr@pec.casariposovc.it.

Prove

Il concorso consisterà in:

eventuale preselezione al superamento di 30 domande ricevute

una prova scritta;

una prova orale;

valutazione dei titoli.

Per ulteriori informazioni sul concorso, sulle materie d’esame e sul calendario delle prove, si rimanda al bando.

Concorsi OSS 2021: 1 posto ad Arsiero (VI)

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operatore socio-sanitario, categoria B e posizione giuridica B1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso la Casa di Riposo “Alessandro Rossi” di Arsiero (VI).

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile a questo indirizzo, e fatta pervenire all’Ente entro le ore 12.00 del 29 ottobre 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

raccomandata A/R;

Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo casariposorossi@pec.it;

Posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail info@casariposorossi.it.

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 15 euro da effettuarsi tramite PagoPA seguendo le istruzioni riportate nel bando.

Prove

Il concorso consisterà in:

eventuale preselezione in base al numero di domande ricevute;

una prova scritta;

una prova orale.

Per ulteriori informazioni sul concorso, sulle materie d’esame e sul calendario delle prove, si rimanda al bando.

Concorsi OSS 2021: 53 posti ad Alessandria

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 83 del 19 ottobre 2021 viene riaperto il concorso per 53 Operatori Socio Sanitari presso l’Asl di Alessandria. I posti saranno così suddivisi:

30 posti per l’ASL AL;

22 posti per l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria;

1 posto per l’ASL AT;

Dei posti a concorso, 16 saranno riservati prioritariamente a volontari delle Forze Armate. Abbiamo parlato più dettagliatamente del concorso in questione in questo articolo.

Domanda

La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata con modalità esclusivamente telematica attraverso la piattaforma concorsi online dell’Asl di Alessandria entro e non oltre il 18 novembre 2021.

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate all’interno del bando.

Prove

La selezione consisterà in:

eventuale preselezione in base al numero di domande ricevute;

una prova pratica;

una prova orale;

valutazione dei titoli.

Per ulteriori informazioni sul concorso, sulle materie d’esame e sul calendario delle prove, si rimanda al bando.

Concorsi OSS 2021: 5 posti a Como

Sempre nella Gazzetta Ufficiale numero 83 del 19 ottobre 2021 è stato pubblicato l’avviso di indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di operatore socio sanitario – categoria B livello economico super (BS) presso l’ASST Lariana di Como.

Domanda

La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata con modalità esclusivamente telematica attraverso la piattaforma concorsi online dell’Asst Lariana entro e non oltre il 18 novembre 2021.

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate all’interno del bando.

Prove

La selezione consisterà in:

eventuale preselezione in base al numero di domande ricevute;

una prova pratica;

una prova orale;

valutazione dei titoli.

Per ulteriori informazioni sul concorso, sulle materie d’esame e sul calendario delle prove, si rimanda al bando.

Concorsi OSS 2021: come prepararsi

Per prepararsi al concorso consigliamo i seguenti volumi. Il primo testo fornisce una completa ed efficace metodologia di apprendimento; i contenuti, infatti, sono esplicitati in base agli obiettivi di apprendimento dell’operatore socio-sanitario e alle competenze che deve possedere per inserirsi nell’attività professionale:

conoscenze teoriche di base necessarie per sapersi orientare e integrare nei settori socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario;

conoscenze tecniche e capacità operative tipiche delle attività e dei processi di lavoro specifici propri dell’operatore socio-sanitario, e competenze trasversali/relazionali relative all’area di soddisfazione dei bisogni primari e all’area di attività in collaborazione e/o su indicazione delle professioni sanitarie e sociali, considerate essenziali per il raggiungimento di un comportamento professionale adeguato;

strumenti metodologici.

