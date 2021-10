Concorso Guardia di Finanza, 1409 allievi: calendario prova scritta

*aggiornamento del 20/10/2021: pubblicato il calendario della prova scritta di preselezione del concorso, che si svolgerà presso la Fiera di Roma (ingresso Nord – via Portuense 1645/1647), tra il 25 ottobre e il 4 novembre 2021.

L’esito della prova sarà pubblicato a partire dal 9 novembre 2021.

Scarica il calendario

Nella Gazzetta Ufficiale n.72 del 10/09/2021 è stato pubblicato il bando del concorso Guardia di Finanza per 1409 allievi, dei quali:

1199 del contingente ordinario;

216 del contingente mare.

Le domande di partecipazione devono essere inviate in via telematica entro le ore 12 del 9 ottobre 2021.

Vediamo assieme le informazioni principali. Di seguito il volume per la preparazione alla prova scritta.

Concorso Guardia di Finanza: requisiti di accesso

Possono partecipare al concorso i candidati che:

abbiano dai 18 ai 25 anni (termine elevato fino a 3 anni in relazione al servizio militare prestato);

(termine elevato fino a 3 anni in relazione al servizio militare prestato); godano dei diritti civili e politici ;

; siano in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado , a eccezione dei volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020 ovvero congedati entro tale data che possono presentare un diploma di scuola secondaria di I grado ;

, a eccezione dei volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020 ovvero congedati entro tale data che possono presentare un ; non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati nè abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, nè siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;

non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.

Concorso Guardia di Finanza: come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale concorsi.gdf.gov.it entro le ore 12 del 9 ottobre 2021.

E’ consentita la partecipazione per uno solo dei contingenti/specializzazioni e delle categorie di posti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del bando.

Concorso Guardia di Finanza: prove

La selezione concorsuale comprende:

prova scritta di preselezione , consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale;

, consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale; prove di efficienza fisica ;

; accertamento dell’idoneità psico-fisica ;

; accertamento dell’idoneità attitudinale ;

; accertamento dell’idoneità al servizio «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)», solo per i candidati che concorrono per i relativi posti;

valutazione dei titoli.

Una volta superate le prove, i candidati posizionati in graduatoria nel limite dei posti a disposizione parteciperanno a un corso di formazione.

La prima prova verrà svolta a partire dal 25 ottobre 2021 e consiste nella somministrazione di un questionario composto da 90 domande a risposta multipla di cui:

35 sulle abilità logico-matematiche;

25 sulle conoscenze orto-grammaticali e sintattica della lingua italiana;

30 su storia, educazione civica e geografia.

Iscriviti alla newsletter per restare aggiornato

Concorso Guardia di Finanza: come prepararsi

Il seguente volume è un indispensabile strumento per la preparazione alla prova scritta di selezione del Concorso per 1409 Allievi Finanzieri, suddiviso in due sezioni. Il testo affronta nella prima parte i quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica.

La seconda parte presenta una sezione manualistica seguita da una selezione di quesiti a risposta multipla in:

cultura generale e competenze linguistiche (letteratura italiana, grammatica italiana, storia, storia dell’arte, geografia, educazione civica, matematica, discipline scientifiche);

informatica.

Nella sezione online sono disponibili:

videolezioni;

questionari di inglese con indicazione delle risposte esatte;

simulatore della prova.

Prova scritta







© RIPRODUZIONE RISERVATA