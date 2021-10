Decreto fiscale, ok dal CdM: riscossione cartelle, cassa Covid, Rdc: le misure

Oggi 15 ottobre il Consiglio dei ministri ha dato l’ok al Decreto fiscale, un nuovo Decreto-legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che prevede diverse disposizioni che riguardano sia il versante fisco che il mondo del lavoro.

Accanto al capitolo fiscale con riscossione, ecobonus e incentivi, c’è anche quello legato al mondo dei lavoratori.

In arrivo infatti una proroga del termine di pagamento per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, mentre vengono riammessi i contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio. Aumentato inoltre il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei piani di rateizzazione.

Arrivano anche i rifinanziamenti di Ecobonus e Reddito di Cittadinanza. Sul versante lavoro, viene riproposto il congedo parentale per i figli in quarantena o con infezione da Sars-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021. In arrivo inoltre altre 13 settimane di cassa Covid per evitare nuovi licenziamenti, almeno fino al 31 dicembre 2021.

Vediamo nel dettaglio tutte le misure previste dal nuovo Decreto-legge, che entreranno in vigore dalla pubblicazione del Dl in Gazzetta Ufficiale.

Decreto fiscale: cartelle esattoriali

La proroga dei termini di pagamento delle cartelle di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio non era arrivata prima della scadenza del 30 settembre. Un articolo del Decreto fiscale dispone che per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 venga esteso il termine di pagamento a 150 giorni. Ci saranno quindi 5 mesi per pagare.

Inoltre, vengono riammessi nei termini i contribuenti decaduti dalla rateizzazione e viene esteso il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza del piano di rateizzazione.

Decreto fiscale: rifinanziamento Ecobonus auto

Viene incrementata di 300 milioni di euro la dotazione del Fondo previsto dall’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018 (Cd. Fondo automotive – Ecobonus), una serie di contributi per l’acquisto di nuovi veicoli a minor impatto ambientale. Il finanziamento sarà così suddiviso:

200 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km);

60 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

30 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km);

10 milioni di euro ai contributi per l’acquisto di un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il quale non siano già stati riconosciuti altri incentivi incentivi.

Decreto fiscale: Reddito di Cittadinanza

In arrivo un altro rifinanziamento anche per il Reddito di Cittadinanza, per il quale vengono stanziati ulteriori 200 milioni di euro per il 2021.

Decreto fiscale: congedo parentale

Passando alle misure in tema di lavoro, viene introdotto un congedo parentale Covid per lavoratori dipendenti con figli di età inferiore a 14 anni nel caso di astensione dal lavoro per:

sospensione dell’attività didattica in presenza;

infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

quarantena del figlio.

Il beneficio in questione è invece riconosciuto ai genitori di figli con disabilità grave senza il limite d’età. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria e consiste in un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Il congedo ha effetto retroattivo a partire dall’inizio dell’anno scolastico e i congedi parentali già fruiti dai genitori prima dell’entrata in vigore del decreto possono essere convertiti in congedi parentali Covid.

Decreto fiscale: quarantena equiparata a malattia

Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per la misura è stanziato oltre un miliardo di euro.

Decreto fiscale: 13 settimane di Cassa Covid

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda per ulteriori 13 settimane di Cassa integrazione in deroga nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Per il settore tessile e abbigliamento sono invece previste ulteriori 9 settimane di integrazione salariale. Il trattamento può essere richiesto per quei datori di lavoro che hanno utilizzato tutte le precedenti settimane di cassa integrazione previste.

Decreto fiscale: sicurezza sul lavoro

In termini di sicurezza sul lavoro, viene predisposta una banca dati informatica unica che metterà in comunicazione Ispettorato Nazionale del Lavoro, Regioni, Asl e Inail. Per contrastare il lavoro irregolare viene disposta la sospensione delle attività quando verrà riscontrato il 10% di lavoro nero sul totale dei lavoratori in forza.

Come ricordato in precedenza, le misure del decreto approvato in Consiglio dei Ministri entreranno in vigore alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

