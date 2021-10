Concorso Regione Friuli Venezia Giulia, 11 posti di assistente e specialista economico

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 38 del 22 settembre 2021 è stato pubblicato l’avviso riguardo l’apertura del Concorso Regione Friuli Venezia Giulia per l’assunzione di 11 unità di assistente e specialista economico, a tempo pieno ed indeterminato, così suddivisi:

6 posti di Specialista amministrativo economico, categoria D;

5 posti di Assistente amministrativo economico, categoria C.

Approfondiamo nei seguenti paragrafi i requisiti richiesti, le modalità di invio delle domande e le prove d’esame.

Concorso Regione Friuli Venezia Giulia: requisiti

Per partecipare al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana, o di Stati membri dell’Unione europea, o di Stati non appartenenti all’Unione europea che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possesso dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall’ordinamento per il collocamento d’ufficio in quiescenza;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda il profilo di Specialista amministrativo economico i candidati dovranno possedere uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione, economia e commercio, sociologia, psicologia, pedagogia, scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria, conservazione dei beni culturali, servizio sociale, filosofia, lettere, scienze della comunicazione, conseguite secondo l’ordinamento universitario anteriore alla riforma di cui al DM 509/1999, oppure una delle lauree specialistiche o magistrali equiparate;.

in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione, economia e commercio, sociologia, psicologia, pedagogia, scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria, conservazione dei beni culturali, servizio sociale, filosofia, lettere, scienze della comunicazione, conseguite secondo l’ordinamento universitario anteriore alla riforma di cui al DM 509/1999, oppure una delle lauree specialistiche o magistrali equiparate;. lauree universitarie (di durata triennale) in una delle seguenti classi: 2/L-14 (scienze dei servizi giuridici), 5/L-10 (lettere), 6 (scienze del servizio sociale)/L-39 (servizio sociale), 13 (scienze dei beni culturali)/L-1 (beni culturali),14/L-20 (scienze della comunicazione), 15/L-36 (scienze politiche e delle relazioni internazionali), 17/L-18 (scienze dell’economia e della gestione aziendale), 18/L-19 (scienze dell’educazione e della formazione), 19 (scienze dell’amministrazione)/L-16 (scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione), 28/L-33 (scienze economiche), 29/L-5 (filosofia), 31 (scienze giuridiche)/L-14 (scienze dei servizi giuridici), 34/L-24 (scienze e tecniche psicologiche), 36 (scienze sociologiche)/L-40 (sociologia).

Riguardo, invece, il profilo di Assistente amministrativo economico, i candidati devono possedere quale requisito specifico il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Concorso Regione Friuli Venezia Giulia: domande

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 25 ottobre 2021. Alla domanda vanno allegati:

fotocopia di un documento di identità personale valido;

curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto, utilizzando preferibilmente il formato europeo.

Per ulteriori informazioni scarica i bandi ufficiali:

Concorso Regione Friuli Venezia Giulia: prove

L’esame sarà composto dallo svolgimento di una prova scritta consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni di ordinamento ed organizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

normativa italiana ed europea sulle politiche per l’occupazione, i servizi per il lavoro e le politiche attive, sulle

principali forme contrattuali e sulle politiche del lavoro con particolare riferimento alle misure previste per

l’inclusione sociale e alle misure di contrasto alla povertà.

La seguente prova orale verterà, oltre che sulle materie della prova scritta, su:

nozioni di statistica e di contabilità pubblica;

individuazione delle caratteristiche dell’utente (bisogni e risorse) e valutazione delle diverse dimensioni di criticità, attraverso l’utilizzo degli strumenti appositamente predisposti in relazione alla situazione del mercato del lavoro e profilazione;

individuazione di interventi da realizzare in funzione delle caratteristiche delle persone e delle risorse disponibili.

Concorso Regione Friuli Venezia Giulia: come prepararsi

Per la preparazione del Concorso per 5 Assistenti amministrativi economici, categoria C, consigliamo il seguente volume:

Manuale completo

Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei alle prove di selezione dei concorsi per Collaboratore professionale e Istruttore nell’area amministrativa e contabile degli Enti locali (cat. B e C) e consente una preparazione mirata sulle materie richieste durante le prove concorsuali.







© RIPRODUZIONE RISERVATA