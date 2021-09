Concorso 2133 funzionari Ripam (ora 2736): prova scritta dal 30 settembre

*aggiornamento del 16/06/2021: le prove scritte del concorso funzionari amministrativi Ripam si terranno dal 30 settembre all’8 ottobre nelle sedi individuate a Roma, Milano, Pescara, Napoli, Foggia, Cagliari, Reggio Calabria, Catania e Siracusa.

Il Formez fa sapere anche che i candidati, a seguito della riapertura, sono diventati 173.380. A breve verranno pubblicate le sedi e il calendario prove.

Leggi l’avviso

Nella Gazzetta Ufficiale numero 60 del 30 luglio 2021 è stata pubblicata la modifica del bando di Concorso per 2133 funzionari Ripam, originariamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020.

Sono tante le novità introdotte dalla rettifica, prima su tutte l’aumento dei posti disponibili che passano da 2.133 a 2.736. Vengono inoltre riaperti i termini per fare domanda, fino alle ore 23:59 del 30 agosto 2021 sempre attraverso la piattaforma Step One 2019.

Novità anche per lo svolgimento delle prove, con l’eliminazione di preselettiva e orale. Vediamo nei prossimi paragrafi come cambia il concorso per funzionari amministrativi Ripam, mentre ricordiamo che è online il Manuale aggiornato per la prova scritta sul catalogo Maggioli Editore. In alternativa il volume è disponibile anche su Amazon.

Concorso 2133 funzionari Ripam (ora 2736): aumentano i posti

Come già anticipato, è stato disposto l’aumento dei posti messi a concorso, che passano da 2.133 a 2.736. Cambia anche la ripartizione dei posti, che diventa la seguente:

24 posti presso l’avvocatura generale dello Stato;

123 posti con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario (110 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e 13 nel ruolo speciale della protezione civile);

550 posti presso il Ministero dell’interno;

48 posti presso il Ministero della difesa;

410 posti presso il Ministero dell’economia e delle finanze;

290 posti presso il Ministero dello sviluppo economico;

70 posti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

67 posti presso il Ministero della transizione ecologica;

210 posti presso il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili;

92 posti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

159 posti presso il Ministero dell’istruzione;

22 posti presso il Ministero dell’università e della ricerca;

300 posti presso il Ministero della cultura;

19 posti presso il Ministero della salute;

300 posti presso l’Ispettorato nazionale del lavoro;

45 posti presso l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

5 posti presso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

2 posti presso l’Agenzia per l’Italia digitale.

Concorso 2133 funzionari Ripam (ora 2736): domanda

Per effetto delle modifiche al bando sono stati riaperti i termini per fare domanda. La procedura di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è svolta in modalità digitale attraverso la Piattaforma Step One 19 disponibile all’indirizzo ripam.cloud, e per l’accesso occorrerà essere in possesso di credenziali SPID.

Sarà possibile presentare domanda fino alle ore 23:59 del 30 agosto 2021. È previsto per la partecipazione il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le indicazioni disponibili in fase di presentazione della domanda. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23:00 del termine di scadenza

Niente da temere per chi aveva già presentato domanda entro i termini originariamente previsti dal bando, le domande presentate resteranno valide. Chi aveva già presentato domanda potrà modificarla, ma verranno presi in considerazione i soli titoli ottenuti entro il precedente termine di presentazione.

Concorso 2133 funzionari Ripam (ora 2736): prova scritta

La modifica del bando prevede la soppressione della prova preselettiva e della prova orale. Cambia inoltre la prova scritta, che sarà svolta in modalità digitale, in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali.

La prova scritta consisterà nella risoluzione di 40 quesiti a risposta multipla divisi in due sezioni.

La prima sezione è composta da 32 domande di tipo teorico: alcune riguarderanno le materie oggetto d’esame, altre saranno volte “a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza della lingua inglese al fine di accertare il livello di competenze linguistiche di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, nonché la conoscenza delle tecnologie informatiche e le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.”

A ciascuna risposta della prima sezione sarà attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

La seconda sezione sarà composta da 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Si legge nell’avviso pubblicato in Gazzetta che “I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata.”

Il punteggio relativo a questa seconda sezione sarà attribuito secondo i seguenti criteri:

risposta più efficace: +0,75 punti;

risposta neutra: +0,375 punti;

risposta meno efficace: 0 punti.

Concorso 2133 funzionari Ripam (ora 2736): materie d’esame

Le domande della prova scritta verteranno, oltre che su inglese, informatica e competenze digitali, sulle seguenti materie:

diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione);

diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;

organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;

contabilità di Stato;

elementi di economia pubblica.

Concorso 2133 funzionari Ripam (ora 2736): come prepararsi

È disponibile, nel catalogo Maggioli Editore , il volume aggiornato per la preparazione alla prova scritta del concorso, acquistabile anche su Amazon.

Concorso RIPAM 2736 (ex 2133) Funzionari amministrativi 2021 - Manuale completo per la prova scritta A cura di Giuseppe Cotruvo e Luigi Tramontano, 2021, Maggioli Editore 2021, Sulla Gazzetta ufficiale del 30 luglio 2021 n. 60 è stata pubblicata la riapertura e modifica del bando per 2133 Funzionari amministrativi RIPAM con aumento dei posti richiesti a 2736. A seguito delle recenti modifiche la selezione dei candidati avverrà tramite una prova unica scritta...









© RIPRODUZIONE RISERVATA