Concorso Regione Piemonte, 280 posti per profili diplomati e laureati

Il 10 ottobre 2021 scadono i termini per l’iscrizione al concorso Regione Piemonte per 280 posti a tempo pieno e indeterminato in categoria C e D. L’avviso è stato reso noto nella Gazzetta Ufficiale n.72 del 10/09/2021 e dalla pubblicazione vengono contati 30 giorni per fare domanda.

I bandi devono ancora essere pubblicati sul sito, in attesa di indicazioni più precise forniamo dettagli sui profili richiesti.

Concorso Regione Piemonte: profili a bando

I posti a disposizione sono 280 e sono 6 i bandi autorizzati per l’assunzione di unità in categoria C e D.

Le procedure, la cui selezione verrà organizzata su base titoli ed esami, prevedono la copertura dei seguenti posti nei ruoli della Giunta:

70 posti in categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato

per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica, di questi 35 sono riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 192);

in categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica, di questi 35 sono riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 192); 30 posti in categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività economico-finanziarie di cui 15 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 193);

in categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività economico-finanziarie di cui 15 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 193); 54 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività tecniche del territorio di cui 27 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 194);

di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività tecniche del territorio di cui 27 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 194); 26 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività di pianificazione e gestione ambientale e delle risorse naturali di cui 13 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 195);

di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività di pianificazione e gestione ambientale e delle risorse naturali di cui 13 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 195); 50 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività in materia di agricoltura e foreste di cui 25 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 196);

di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività in materia di agricoltura e foreste di cui 25 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 196); 50 posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di collaboratore amministrativo – contabile di cui 25 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 197).

Vai alla sezione bandi e concorsi

Concorso Regione Piemonte: come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro il 10 ottobre. Le modalità verranno indicate nei bandi, dei quali è attesa la pubblicazione.

Per restare aggiornato:







© RIPRODUZIONE RISERVATA