Concorso Asst Brianza, bando in Gazzetta per 30 OSS: chi partecipa e prove

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 62 del 6 agosto 2021 l’avviso di indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 30 posti di operatore socio sanitario presso l’Asst Brianza di Vimercate.

Il bando fa seguito alla Deliberazione del Direttore Generale numero 470 del 21 giugno 2021, che autorizzava l’assunzione di 30 OSS tramite concorso pubblico.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti d’accesso, come fare domanda e quali saranno le prove e il programma d’esame. Per la preparazione è disponibile sia il testo consigliato per la preparazione al concorso che la raccolta di quiz per OSS.

Concorso Asst Brianza, 30 OSS: requisiti

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti, generali e specifici:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi inoltre i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

Età non inferiore a 18 anni non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

Godimento dei diritti civili o politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

Non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo;

Attestato di Operatore Socio Sanitario legalmente riconosciuto e conseguito ai sensi della vigente normativa. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione, se conseguito all’estero, sarà considerato utile purché riconosciuto equipollente ad uno dei titoli di studio italiani dagli Organi competenti ai sensi della vigente normativa in materia.

Concorso Asst Brianza, 30 OSS: domanda

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione al concorso esclusivamente online. Per l’iscrizione occorrerà innanzitutto collegarsi al sito istituzionale dell’Asst Brianza, per poi selezionare la pagina “Bandi di Concorsi e Avvisi“, cliccando in seguito su “Bandi in corso > Concorsi Pubblici / Mobilità – Personale del Comparto” e selezionando il concorso per 30 OSS.

Per accedere alla procedura occorrerà registrarsi al portale concorsi, cliccando su “Login” e inserendo le credenziali richieste. Al termine della procedura occorrerà stampare la domanda, firmarla, scannerizzarla e caricarla nuovamente all’interno del portale. Occorrerà caricare inoltre:

un documento di identità valido;

la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di 20 euro da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a A.S.S.T. Brianza – via Santi Cosma e Damiano, 10 – 20871 Vimercate, o tramite bonifico bancario –IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 indicando come causale “Contributo spese partecipazione concorso pubblico”.

Ulteriori dettagli sono contenuti all’interno del bando.

Concorso Asst Brianza, 30 OSS: prove

La selezione prevede le seguenti fasi:

prova scritta;

prova orale;

valutazione dei titoli.

La prova scritta consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle materie d’esame. Il punteggio della prova è espresso in trentesimi e questa si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, sulla verifica della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e della lingua inglese almeno a livello base, e potrà essere svolta anche in videoconferenza. Anche il punteggio minimo della prova orale sarà di 21/30.

La valutazione dei titoli prevede l’attribuzione di un massimo di 40 punti, così distribuiti:

fino a 15 punti per i titoli di carriera;

fino a 5 punti per titoli accademici e di studio;

fino a 5 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

fino a 15 punti per curriculum formativo e professionale.

Concorso Asst Brianza, 30 OSS: programma e testi

Le materie d’esame del concorso sono descritte di seguito, divise per aree di studio.

Area socio culturale, istituzionale e legislativa:

Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale;

Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.);

Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e succ. mod. ed integr.);

Elementi di etica e deontologia;

Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza.

Area psicologica e sociale:

Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alle specificità dell’utenza;

Aspetti legati alla comunicazione con l’équipe, l’assistito, il familiare, caregiver e accompagnatore nei diversi luoghi di cura.

Area igienico-sanitaria ed area tecnico-operativa:

Elementi di igiene;

Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Igiene dell’ambiente e comfort alberghiero;

Interventi assistenziali rivolti alla persona per soddisfare i bisogni primari in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza;

Principi generali di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella mobilizzazione, nell’alimentazione e nell’eliminazione;

Principi generali di assistenza durante il trasporto della persona;

Elementi di Primo Soccorso;

Metodologia del lavoro sociale e sanitario.

Per la preparazione si consigliano i seguenti testi:

