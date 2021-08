Concorso ASL Potenza, 142 Infermieri: requisiti, domanda, prove

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 62 del 6 agosto 2021, è stato indetto un concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, presso l’ASL di Potenza quale Azienda capofila, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 142 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Basilicata.

I posti sono così ripartiti:

50 posti per l’Azienda Sanitaria di Potenza;

32 posti per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera;

60 posti per l’AOR San Carlo di Potenza.

Dei 142 posti a concorso, 42 sono riservati ai volontari delle Forze armate: 9 per l’ASL di Matera, 15 per l’ASL di Potenza, 18 8posti per l’AOR San Carlo di Potenza.

Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti di partecipazione, come fare domanda e come si svolgerà la selezione.

Concorso ASL Potenza, 142 infermieri: requisiti

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea, o di Paesi terzi purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente;

aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

idoneità fisica all’impiego.

Costituiscono invece requisiti specifici per la partecipazione al concorso:

Laurea in Infermieristica (classe L/SNT 1 – Professioni Sanitarie Infermieristiche), ovvero Diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 502/92, e ss.mm.ii., ovvero Diplomi o Attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti;

iscrizione all’Albo professionale.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Concorso ASL Potenza, 142 infermieri: domanda

La domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente online attraverso il Portale concorsi ASP Basilicata e compilando lo specifico modulo online. È richiesto il possesso di una casella personale di Posta Elettronica Certificata (PEC), pena l’esclusione dal concorso.

Per la partecipazione è richiesto inoltre il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile mediante bonifico bancario intestato a: Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: IT17E0542404297000000000233, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico per n. 142 posti di CPS Infermiere (cat. D)”. La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. Sarà possibile fare domanda fino al 5 settembre 2021.

Concorso ASL Potenza, 142 infermieri: prove

In ragione al numero di domande pervenute, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una prova di preselezione, che potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso, e/o di natura attitudinale, di cultura generale, di comprensione e uso della lingua italiana, di logica e ragionamento. Verranno ammessi alla prova successiva i primi 1.200 candidati ed i relativi ex aequo.

Il concorso prevede poi le seguenti prove:

prova scritta;

prova pratica;

prova orale.

La prova scritta potrà consistere in un elaborato, un tema, o nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso. La prova sarà superata con un punteggio minimo di 21/30.

La prova pratica potrà consistere nell’esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerenti agli argomenti della prova scritta. La prova sarà superata con un punteggio minimo di 14/20.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

compiti connessi alla funzione da conferire;

conoscenza dei principi di legislazione sanitaria nazionale e regionale;

documentazione sanitaria;

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

disciplina del rapporto di lavoro del personale del Servizio Sanitario;

tutela della privacy in ambito sanitario;

D. Lgs n. 165/2001.

Nel corso della prova orale verrà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese e delle principali apparecchiature e applicazioni informatiche. La prova sarà superata con un punteggio minimo di 14/20.

Il punteggio massimo ottenibile complessivamente con le prove d’esame sarà quindi di 70 punti.

Concorso ASL Potenza, 142 infermieri: valutazione titoli

Ai 70 punti ottenibili con le prove si aggiungono fino a 30 punti ottenibili con la valutazione dei titoli. Verranno valutati:

titoli di carriera – fino a 12 punti;

titoli accademici e di studio – fino a 6 punti;

pubblicazioni e titoli scientifici – fino a 4 punti;

curriculum professionale – fino a 8 punti.

Per ulteriori informazioni sul programma d’esame e sulla selezione si rimanda al bando.

Concorso ASL Potenza, 142 infermieri: come prepararsi

Per la preparazione al concorso si consigliano i seguenti testi:

