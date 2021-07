Concorso Comune di Livorno, 70 posti per diplomati e laureati: come partecipare

Nuovo Concorso per il Comune di Livorno. Sono stati infatti pubblicati due bandi di selezione pubblica che copriranno un totale di 70 posti a tempo pieno e determinato all’interno dell’Ente.

I due bandi, in particolare, riguardano:

40 posti di Categoria C (25 profilo Tecnico e 15 profilo Vigilanza);

(25 profilo Tecnico e 15 profilo Vigilanza); 30 posti di Categoria D (15 posti profilo Amministrativo, 5 posti profilo Vigilanza, 10 posti profilo Tecnico).

Al concorso si applicano inoltre le seguenti riserve di posti per volontari delle Forze Armate:

30% di posti per profilo Tecnico e Amministrativo, categorie C e D;

20% di posti per profilo Vigilanza, categorie C e D.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti di partecipazione e come si svolgeranno le selezioni, con uno sguardo anche ai testi specifici per la preparazione ai concorsi.

Concorso Comune di Livorno, 70 posti: requisiti

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali, validi per tutti i profili:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi terzi purché titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Per il profilo Vigilanza è richiesta invece esclusivamente la cittadinanza italiana .

. età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione dai pubblici

uffici e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della normativa

vigente, la costituzione di un rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

uffici e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di un rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale per cui si concorre;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Per quanto riguarda i requisiti specifici richiesti per la partecipazione ai diversi profili, questi riguardano i titoli di studio e sono elencati esaustivamente all’interno dei rispettivi bandi. Ricordiamo che è richiesto il Diploma per i profili di categoria C e la Laurea per i profili di categoria D. Per il profilo Vigilanza sono richiesti ulteriori requisiti specifici, sempre elencati nei bandi.

Concorso Comune di Livorno, 70 posti: domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, a pena di esclusione, collegandosi al portale concorsi del Comune di Livorno. Sarà possibile fare domanda dal 31 luglio al 30 agosto 2021.

Per l’accesso al portale è necessario il possesso delle credenziali SPID, le istruzioni alla compilazione della domanda sono disponibili a questo indirizzo.

Per la partecipazione è inoltre richiesto il versamento della quota di partecipazione di 10,33 euro, pagabile tramite PagoPA seguendo le modalità indicate nel bando.

Concorso Comune di Livorno, 70 posti: prove

La selezione non prevede lo svolgimento della prova orale in quanto per l’espletamento del concorso l’Ente si è avvalso della nuova modalità semplificata del dl 44/2021. Le prove variano comunque a seconda della categoria per la quale si concorre.

Per i profili di categoria C il concorso prevede:

una prova scritta;

prova di efficienza fisica per il solo profilo Vigilanza.

Per i profili di categoria D il concorso prevede:

una prova scritta;

valutazione dei titoli;

prova di efficienza fisica per il solo profilo Vigilanza.

La prova scritta sarà computer-based e consisterà in una serie di 60 domande a risposta multipla, e avrà una durata di 60 minuti. Il punteggio massimo sarà di 30 punti.

Per ulteriori informazioni sul concorso e sui programmi d’esame si rimanda al bando.

Concorso Comune di Livorno, 70 posti: come prepararsi

Per la preparazione si consigliano i seguenti volumi:

Istruttore Direttivo e Funzionario Area amministrativa e contabile Cat. C e D negli Enti locali 2020 S. Biancardi, C. Costantini, E. Lequaglie, L. Oliveri, M. Quecchia, N. Rinaldi, G. Uderzo, 2020, 2020, Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. C e D) dell’area amministrativa e dell’area contabile negli Enti locali.



Concorso Istruttore e Istruttore direttivo Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali - Kit completo Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, 2020, Maggioli Editore 2020, Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione a tutte le prove d’esame per i concorsi pubblici da Istruttore e Istruttore direttivo dell’Area tecnica (cat. C e D), indetti dagli Enti locali. È composto da:› manuale di preparazione “Istruttore e Istruttore direttivo area...



Il Vigile urbano Massimo Ancillotti, Edoardo Barusso, Rosa Bertuzzi, Andrea Del Ferraro, Elena Fiore, Antonella Manzione, 2021, Maggioli Editore 2021, Questo manuale, forte dell’esperienza editoriale trentennale nei concorsi da “Vigile Urbano” e dei successi riscossi tra diverse generazioni di dipendenti dei Corpi di Polizia Municipale, è un testo completo e approfondito sull’ordinamento e sui servizi di Polizia Locale, in grado di...



Quiz commentati per i concorsi in Polizia municipale Nicola Cipriani, Roberto Dall’Aglio, Rosa Bertuzzi, Massimo Ancillotti, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume presenta una raccolta di quesiti a risposta multipla, con soluzione corretta commentata, come supporto di preparazione alle prove dei concorsi per Agenti di Polizia municipale, indetti dagli enti locali. Grazie a questa formula, in linea con le più aggiornate esperienze della...









© RIPRODUZIONE RISERVATA