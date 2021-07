Concorso Comune Civitavecchia per 33 posti, bando modificato: unica prova scritta e riapertura iscrizioni

*aggiornamento del 20/07/2021: per adeguarsi alle disposizioni del DL 44/2021 e semplificare lo svolgimento del concorso, l’Amministrazione ha deciso di eliminare la prova preselettiva e la prova orale, mantenendo unicamente la prova scritta.

Per ciascun profilo l’esame consisterà in un test, da svolgere in 60 minuti con il supporto di strumentazione informatica, con 60 domande a risposta multipla sulle specifiche competenze e materie. Vi sarà spazio anche per la verifica della conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche più diffuse.

La modifica del bando comporta anche la riapertura dei termini di partecipazione. Gli interessati possono inviare la domanda fino al 9 agosto.

Nella Gazzetta Ufficiale n.71 dell’11 settembre è stato pubblicato il bando di Concorso Comune Civitavecchia per i seguenti profili e numero di posti:

6 Agenti di polizia locale cat. C1;

7 Istruttori amministrativi cat. C1;

8 Istruttore tecnico cat. C1;

5 Istruttori direttivi amministrativi Cat. D1;

1 Psicologo cat. D1;

5 Istruttori direttivi tecnici cat. D1;

1 Istruttore direttivo tecnico ambientale cat. D1.

Tutti i posti sono a tempo pieno e indeterminato. E’ fatta riserva del 20% per il personale interno all’Ente. Le domande sono ammesse fino al 1 Ottobre.

Vediamo assieme quali sono i requisiti di accesso, le modalità di invio della domanda e le prove di selezione che i candidati devono affrontare.

Concorso Comune Civitavecchia: requisiti di accesso

Gli interessati, per partecipare al Concorso Civitavecchia, devono essere in possesso di determinati requisiti entro la scadenza dei termini per l’invio della domanda.

Nel bando, ad ogni profilo professionale, segue l’elenco dei requisiti necessari per la posizione specifica.

I titoli di studio ammessi sono:

diploma , per i profili in categoria C (agenti di polizia, istruttori amministrativi e tecnici);

, per i profili in categoria C (agenti di polizia, istruttori amministrativi e tecnici); laurea, per i profili in categoria D (psicologo, istruttori direttivi amministrativi e tecnici).

Per alcune professionalità è richiesto un particolare indirizzo di studi.

Concorso Comune Civitavecchia: come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa online entro il 1 Ottobre 2020 sul sito comunecivitavecchia.elixforms.it.

Una volta compilata e inviata l’istanza, il sistema rilascerà una ricevuta. In caso di modifiche o integrazioni verrà considerata la domanda inviata per ultima e nei termini stabiliti.

Concorso Comune Civitavecchia: prove

Il Concorso Comune Civitavecchia prevede una selezione sulla base del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e nelle prove.

La prova preselettiva, uguale per tutti i profili, potrebbe precedere la selezione vera e propria senza influenzare il punteggio finale. Verrà attivata con la ricezione di almeno 120 domande per singolo profilo e consiste in un test di 80 minuti con 80 quesiti a risposta multipla per accertare le capacità logico-deduttive, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale.

Il Comune di Civitavecchia si avvarrà del supporto tecnico di Confservizi Lazio e utilizzerà strumenti informatici per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova.

I successivi step sono:

prova scritta , distinta per profili professionali, consistente nella risoluzione di 60 quesiti a risposta multipla sulle specifiche materie;

, distinta per profili professionali, consistente nella risoluzione di 60 quesiti a risposta multipla sulle specifiche materie; valutazione dei titoli ;

; prova orale, un colloquio per verificare la conoscenza delle discipline a bando, della lingua inglese e delle principali tecnologie informatiche.

Per visionare le materie indicate per ciascun profilo, leggi attentamente l’art. 7 del bando.

Ecco il testo per la preparazione della prova preselettiva:

