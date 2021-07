Calendari scolastici 2021/2022: tutte le date Regione per Regione

Nonostante non sia ancora chiaro in che modalità gli studenti potranno ricominciare le lezioni, se in presenza o a distanza, considerata la circolazione delle nuove varianti, molte Regioni hanno già reso noti i Calendari scolastici 2021/2022.

Nei prossimi paragrafi tutte le date di ripartenza delle lezioni scolastiche in tutte le Regioni che hanno pubblicato i Calendari scolastici 2021/2022, di cui manca all’appello solamente la Sardegna. Di seguito un indice dei contenuti:

Abruzzo

La Giunta regionale d’Abruzzo, su proposta dell’assessore all’Istruzione Pietro Quaresimale, ha deliberato il calendario scolastico 2021-2022. L’inizio delle lezioni è fissato per il 13 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

La conclusione dell’anno scolastico è prevista per l’8 giugno 2022 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado, per il 30 giugno 2022 la scuola dell’infanzia. E’ stato stabilito, inoltre, che per l’anno scolastico 2021-22 i giorni di attività didattica nella scuola primaria sono dal lunedì al sabato, 208 (207 compresa la festa del Santo Patrono); nella scuola secondaria di 1° e 2° grado dal lunedì al venerdì, 173 (172 compresa la festa del Santo Patrono).

Calendario scolastico Abruzzo.

Basilicata

Gli studenti in Basilicata rientreranno a scuola il 13 settembre, e l’ultima campanella suonerà l‘8 giugno per le scuole secondarie di primo e secondo grado e il 30 giugno per la scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Basilicata.

Calabria

Le lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie inizieranno lunedì 20 settembre, mentre il termine è fissato per il 9 giugno.

Alla scuola dell’infanzia le attività inizieranno il 20 settembre e termineranno il 30 giugno 2022.

Calendario scolastico Calabria.

Campania

La giunta regionale ha approvato il calendario scolastico regionale 2021/2022 che fissa l’inizio delle lezioni il giorno 15 settembre 2021 ed il termine l’8 giugno 2022, per un totale di previsto di 202 giorni di lezione.

Per le scuole dell’infanzia il termine è fissato il 30 giugno 2022.

Calendario scolastico Campania.

Emilia Romagna

Lezioni al via in Emilia-Romagna lunedì 13 settembre 2021, e chiusura fissata per sabato 4 giugno 2022.

Calendario scolastico Emilia Romagna.

Friuli Venezia Giulia

La data di inizio per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado è il 16 settembre 2021. La data del termine per le scuole dell’infanzia è il 30 giugno 2022, mentre per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado è l’11 giugno 2022.

Calendario scolastico Friuli Venezia Giulia.

Lazio

Nella Regione Lazio per il prossimo anno scolastico 2021/2022 tutte le istituzioni scolastiche – dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado – inizieranno le lezioni lunedì 13 settembre 2021 viste le problematiche legate all’emergenza Covid e le concluderanno mercoledì 8 giugno 2022, per garantire 206 giorni di lezione.

Le scuole dell’infanzia possono, in base al piano dell’offerta formativa, anticipare la data di apertura, mentre la chiusura è fissata al 30 giugno 2022.

Nell’anno scolastico 2021/2022 sono previsti i seguenti festivi: 1° novembre 2021; 8 dicembre; 25 dicembre Natale; 26 dicembre Santo Stefano; 1 gennaio 2022 Capodanno; 6 gennaio, Epifania; 17 aprile, Pasqua; 18 aprile, Lunedì dell’Angelo; 25 aprile, Festa della Liberazione; 1° maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno, Festa della Repubblica; Festa del patrono (se ricadente in un giorno di lezione).

Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, mentre quelle pasquali dal 14 aprile al 19 aprile 2022.

Calendario scolastico Lazio.

Lombardia

L’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sarà il 13 settembre, mentre il termine è fissato per l’8 giugno 2022.

Periodi di sospensione:

vacanze di Natale: da giovedì 23 dicembre per terminare giovedì 6 gennaio;

da giovedì 23 dicembre per terminare giovedì 6 gennaio; vacanze di Pasqua: da giovedì 14 aprile fino a martedì 19 aprile;

da giovedì 14 aprile fino a martedì 19 aprile; la sospensione didattica per Carnevale (rito ambrosiano) cadrà venerdì 4 marzo e sabato 5 marzo; per il rito romano cadrà lunedì 28 e martedì 1 marzo.

Liguria

Approvato dalla Giunta, su proposta dell’assessore alla Istruzione Ilaria Cavo, il calendario scolastico 2021/2022. Gli studenti liguri torneranno in aula il 15 settembre 2021 e le lezioni termineranno venerdì 10 giugno 2022 per un totale di 206 giorni (che si riducono a 205 giorni nel caso in cui la festa del Santo Patrono cada in un giorno in cui è previsto lo svolgimento dell’attività didattica).

La scuola dell’infanzia, invece, si concluderà il 30 giugno 2021.

Periodi di sospensione:

Natale: dal 24 dicembre al 9 gennaio.

Pasqua: dal 14 al 19 aprile.

Dal 2 al 5 giugno per la festa della Repubblica.

Calendario scolastico Liguria.

Marche

Approvato il calendario scolastico 2021-2022 che coinvolge le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado. Le lezioni riprenderanno il 15 settembre per concludersi il 4 giugno.

Calendario scolastico Marche.

Molise

In Molise si torna a scuola il 15 settembre, e la chiusura sarà l’8 giugno 2022, ad eccezione delle scuole dell’Infanzia che chiuderanno il 30 giugno.

Piemonte

Le lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si svolgeranno da lunedì 13 settembre 2021 a mercoledì 8 giugno 2022, per un totale di 205 giorni; stessa data di inizio per la scuola dell’infanzia, che terminerà l’anno giovedì 30 giugno, per un totale di 186 giornate. I giorni di attività didattica si ridurranno rispettivamente a 204 e a 185, nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno nel quale siano previste lezioni.

Calendario scolastico Piemonte.

Puglia

La Puglia adotterà il seguente calendario scolastico, vincolante per tutte le scuole statali e paritarie:

inizio attività didattica 20 settembre 2021;

termine attività didattica 09 giugno 2022;

termine attività educativa nelle scuole d’infanzia 30 giugno 2022.

Calendario scolastico Puglia.

Sicilia

Nelle scuole di ogni ordine e grado, operanti nel territorio della Regione Siciliana nel

scolastico 2021/2022, le lezioni avranno inizio il giorno 16 settembre 2021 e avranno termine il giorno 10 giugno 2022.

Nelle scuole d’infanzia il termine è fissato al 30 giugno 2022.

Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022; quelle di Pasqua dal 14 aprile al 19 aprile 2022. Le istituzioni scolastiche possono stabilire la ulteriore sospensione delle lezioni, per un massimo di tre giorni.

Calendario scolastico Sicilia.

Toscana

In tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado la scuola inizierà il 15 settembre e finirà il 10 giugno 2022, tranne nelle scuole d’infanzia dove il termine è fissato al 30 giugno 2022.

Calendario scolastico Toscana.

Umbria

Le lezioni avranno inizio il 13 settembre 2021 in tutte le scuole di ogni ordine e grado e termineranno il 9 giugno 2022 nelle scuole elementari, medie e superiori ed il 30 giugno 2022 nella scuola dell’infanzia.

Le vacanze natalizie saranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, compresi. Le vacanze pasquali dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022, compresi.

Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta l’inizio delle lezioni sarà lunedì 13 settembre, e la fine delle lezioni l’8 giugno 2022. I periodi della sospensione dell’attività didattica sono i seguenti:

tutte le domeniche,

lunedì 1 novembre,

mercoledì 8 dicembre 2021 (Immacolata);

da giovedì 23 dicembre 2021 a sabato 8 gennaio 2022 (vacanze di Natale);

lunedì 31 gennaio 2022 (Festa dell’orso);

da lunedì 28 febbraio a martedì 1 marzo (Vacanze d’inverno);

da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (vacanze di Pasqua);

lunedì 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione);

giovedì 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica).

Veneto

Le scuole in Veneto, dalle primarie fino alle secondarie di secondo grado, avranno inizio il 13 settembre. A comunicarlo in una nota è la Giunta regionale. Le scuole d’infanzia potranno, invece, iniziare dall’1 settembre e finiranno il 30 giugno. Le feste di Natale saranno dal 24 dicembre al 10 gennaio e la chiusura del prossimo anno scolastico fissata all’8 giugno 2022.

Trento

Inizio delle lezioni mercoledì 13 settembre 2021. Fine delle lezioni mercoledì 10 giugno 2022. I periodi di sospensione dell’attività didattica sono i seguenti:

tutte le domeniche;

lunedì 1 novembre e martedì 2 novembre 2021 (Ponte delle festività di Ognissanti);

mercoledì 8 dicembre 2021 (Immacolata);

da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 (vacanze di Natale);

lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022 (vacanze di Carnevale);

da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (vacanze di Pasqua);

lunedì 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione);

giovedì 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica).

Per le scuole dell’infanzia le attività didattiche per l’anno scolastico iniziano lunedì 6 settembre 2021 e terminano giovedì 30 giugno 2022.

Bolzano

Le lezioni inizieranno il 6 settembre e finiranno giovedì 16 giugno 2022. Periodi di sospensione:

vacanze di Natale: da venerdì 24 dicembre a domenica 9 gennaio;

da venerdì 24 dicembre a domenica 9 gennaio; vacanze di Pasqua: da giovedì 14 aprile fino a martedì 19 aprile;

da giovedì 14 aprile fino a martedì 19 aprile; Carnevale: da sabato 26 febbraio a domenica 6 marzo.

Calendari scolastici 2021/2022: festività nazionali

Ora vediamo insieme il calendario complessivo delle festività nazionali, ovvero le giornate in cui le scuole restano chiuse in tutta Italia:

1 novembre 2021: Tutti i Santi;

8 dicembre 2021: Immacolata concezione,

25 dicembre 2021: Natale;

26 dicembre 2021: Santo Stefano;

1 gennaio 2022: Capodanno;

6 gennaio 2022: Epifania;

17 aprile 2022: Pasqua

18 aprile 2022: Lunedì dell’Angelo;

25 aprile 2022: Festa della Liberazione;

1 maggio 2022: Festa del Lavoro;

2 giugno 2022: Festa nazionale della Repubblica.

(Articolo in aggiornamento)







