Passenger Locator Form 2021, modulo obbligatorio per viaggi Ue: come ottenerlo

Non solo Green Pass, chi viaggia all’estero quest’estate deve prepararsi a esibire un altro documento obbligatorio e richiesto dalle autorità dei paesi di arrivo: il EU Passenger Locator Form europeo.

Non lasciamoci spaventare dal termine inglese, si tratta di un modulo che funge da “localizzatore”, con tutti i dati di contatto dei viaggiatori, utilizzato dalle Autorità sanitarie in caso di contagio da malattia infettiva, contratto a bordo dei mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni). Dovrà essere mostrato in caso di controllo insieme al Green Pass europeo.

Per ottenere il modulo, chiamato anche in maniera abbreviata EU dPLF, occorre registrarsi effettuando il login. Qualora non ci fosse modo di farlo, può essere sufficiente anche il modulo cartaceo. E’ obbligatorio, e chi non lo esibisce ai controlli rischia di non partire e anche di incorrere in multe salate.

Per l’Italia tutti i passeggeri che vogliono entrare devono compilare il modulo di localizzazione del passeggero digitale prima del proprio ingresso sul territorio nazionale.

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceve all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che doeve mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) al momento dell’imbarco. Il passeggero può anche stampare una copia del dPLF.

Dal momento che molti Paesi europei lo stanno richiedendo a chi prenota oggi le vacanze viaggiando su trasporto pubblico, in questo articolo spieghiamo in breve cos’è il Passenger Locator Form, a cosa serve, chi lo richiede e come ottenerlo, sia in formato cartaceo che digitale.

Passenger Locator Form: cos’è

Come anticipato all’inizio, si tratta di un modulo che contiene i dati di localizzazione del cittadino che viaggia utilizzando un mezzo di trasporto via mare, via terra o via aerea. Viene appunto utilizzato dalle autorità sanitarie del luogo nel caso in cui si verifichi un contagio da malattia infettiva (in questo caso da covid) durante il viaggio a bordo di navi, traghetti, aerei, treni, autobus. E viene pertanto utilizzato per tracciare tutti i contatti utili e interessati da quel potenziale o effettivo contagio.

Chi deve compilare il Passenger Locator Form

Si tratta di un documento molto importante dal punto di vista della tutela della salute dei cittadini che si spostano tra confini nazionali, ecco perchè chiunque viaggi utilizzando un mezzo di trasporto via mare, via terra, via aereo deve compilare questo Form.

E’ obbligatorio per tutti. A chiunque infatti può essere richiesto di esibirlo ai controlli. E chi non ce l’ha rischia pesanti multe.

In teoria sul sito ufficiale viene ribasito come sia sufficiente compilare un solo modulo (e non uno per viaggiatore) in questi casi:

quando si viaggia in famiglia

quando si viaggia in gruppo tra amici e parenti

quando si viaggia in coppia

in qualunque occasione si viaggi insieme.

Sottolineamo però che l’Italia non è così permissiva in proposito, e obbliga alla compilazione del formulario ogni membro un viaggio: è necessario infatti compilare un modulo per ciascun passeggero adulto; in caso di presenza di minori quest’ultimi potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore. In caso di minori non accompagnati, il dPLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza.

Passenger Locator Form: quando è obbligatorio

Come è stato detto in precedenza, il locator form è sempre obbligatorio quando si viaggia in paesi dell‘Unione europea su un mezzo di trasporto:

via mare,

via terra,

via aerea.

Passenger Locator Form: i dati richiesti

Per ottenere il modulo da esibire occorre fornire alcune informazioni obbligatorie, queste:

informazioni sul viaggio e sul mezzo di trasporto utilizzato,

informazioni personali,

informazioni di contatto,

indirizzo permanente,

indirizzo temporaneo e dove si starà durante il viaggio,

indirizzo e alloggio precedente all’arrivo,

i compagni di viaggio,

uno o più contatti di emergenza

Passenger Locator Form digitale: come ottenerlo

La prima modalità consigliata è quella di ottenere il Passenger Locator Form digitale, effettuando il login e compilandolo direttamente online. Si fa tutto in 4 step:

registrarsi sul sito di EU PLF https://app.euplf.eu/#/

compilare il dPLF online;

verificare e inviare il DPLF compilato online

si riceve il Qr Code con cui è possibile scaricare il PLF

Passenger Locator Form cartaceo: come ottenerlo

In casi eccezionali ed solo in caso di impedimenti tecnologici, resta per ora possibile compilare il modulo cartaceo (in questo caso valido secondo le regole italiane). Si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.

Passenger Locator Form: i controlli

Se vi state chiedendo chi e come può controllare l’effettiva compilazione del form di localizzazione europea ecco a voi le risposte.

Innanzitutto ribadiamo che si tratta di un modulo europeo, quindi i controlli possono avvenire in entrata in uno qualunque degli stati memebri dell’Unione europea. Non fanno eccezione le mete estive di vacanza come Italia, Grecia, Malta, ecc).

Solitamente il controllo avveràà appunto all’arrivo nel Paese: in aeroporto, alla polizia di frontiera, allo sbarco dalla nava o traghetto, in stazione.







© RIPRODUZIONE RISERVATA