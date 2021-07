Concorso STEM 2021, si parte il 2 luglio: indicazioni su autocertificazione e prova scritta

Si parte oggi, 2 luglio 2021, con la prova scritta del concorso scuola per le discipline STEM. Il concorso, ricordiamo, riguarda le classi A020, A026, A027, A028, A041, del Concorso Ordinario Secondaria di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499.

Per queste classi, il concorso si svolgerà in modalità semplificata, con un’unica prova scritta digitale e una prova orale. Le prove si svolgeranno nella Regione nella quale i candidati hanno presentato la domanda di partecipazione, nel rispetto del protocollo di sicurezza dei concorsi pubblici per il contenimento dei contagi da Covid-19.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi quali sono le indicazioni per la partecipazione in sicurezza alle prove (come stabilito con la nota ministeriale 8545 del 14 giugno 2021), quali sono i documenti da portare con sé e come si svolgerà la prova scritta, rimandando comunque all’USR di riferimento per maggiori dettagli sui piani operativi. È inoltre disponibile l’elenco dei testi specifici per la preparazione.

Concorso STEM 2021: documenti da presentare

I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova scritta presentando i seguenti documenti:

carta d’identità in corso di validità;

codice fiscale;

ricevuta di versamento del contributo di segreteria;

modulo di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003 scaricabile dal sito web del Ministero o al link alla fine del paragrafo;

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003 scaricabile dal sito web del Ministero o al link alla fine del paragrafo; referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. La prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il percorso vaccinale per il COVID 19 e che presentino relativo certificato vaccinale.

Concorso STEM 2021: accesso all’aula e protocollo

I candidati dovranno accedere all’aula solo uno per volta. Il protocollo di sicurezza prevede che ai candidati è fatto obbligo di:

igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori

all’ingresso;

all’ingresso; indossare obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale, dal momento dell’accesso sino all’uscita facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi a disposizione ai candidati. Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.

presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni eccezionali);

non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più sintomi riconducibili al virus COVID- 19, quali temperatura superiore a 37,5°C e brividi, difficoltà respiratoria di recente comparsa, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, mal di gola;

non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea.

Per le operazioni di identificazione dovranno essere rese disponibili penne monouso per i candidati. Dovranno essere identificati prioritariamente:

donne in stato di gravidanza;

candidati con disabilità;

candidati richiedenti tempi aggiuntivi.

Concorso STEM 2021: prova scritta

La prova scritta, lo ricordiamo, è computer-based e consisterà in una serie di 50 domande a risposta multipla da svolgersi in 100 minuti. Le domande sono così divise:

40 domande sul programma d’esame, diverso per ogni classe di concorso;

5 domande sull’informatica;

5 domande sulla lingua inglese (almeno al livello B2 del QCER).

Per la classe di concorso A027 – Matematica e fisica, le 40 domande sul programma saranno divise in 20 di matematica e 20 di fisica, mentre per la classe di concorso A028 -Matematica e scienze, ci saranno 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell’ambito delle

scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Il programma d’esame è contenuto nell’Allegato 1 del bando, scaricabile qui.

Una volta che tutti i candidati saranno in postazione, il responsabile d’aula o il comitato di vigilanza comunicherà la “parola chiave di accesso/inizio della prova” che i candidati dovranno inserire nell’apposita schermata. Dopo aver inserito la parola chiave, il candidato avrà 3 minuti di tempo per leggere le istruzioni. Allo scadere dei 3 minuti, oppure cliccando sul pulsante “inizia nuova prova”, si avvierà la prova.

La valutazione della prova sarà effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta e zero punti alle risposte non date o errate. La prova è quindi valutata al massimo 100 punti si riterrà superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

Il punteggio della prova verrà visualizzato immediatamente dopo il termine della stessa. La correzione avverrà infatti in automatico. Al termine della prova, il candidato sarà tenuto a rimanere presso la propria postazione e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d’aula, per visualizzare il punteggio ottenuto. Il responsabile tecnico d’aula si recherà quindi su ogni singola postazione e procederà a visualizzare il punteggio ottenuto sul monitor del singolo candidato.

Quest’ultimo, alla presenza del responsabile tecnico d’aula, sarà tenuto ad inserire il proprio codice fiscale nell’apposito modulo presentato dall’applicazione.

Nel corso della prova non sarà consentito consumare alimenti, ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono però munire preventivamente. È vietato introdurre nella sede di esame appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, calcolatrici, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati.

Concorso STEM 2021: piano operativo

Oltre ad attenersi alle indicazioni previste nel protocollo di sicurezza, le amministrazioni organizzatrici delle prove concorsuali dovranno predisporre un piano operativo, che dovrà essere pubblicato sul sito web dell’Ufficio scolastico regionale dedicato alla specifica procedura concorsuale entro 3 giorni precedenti lo svolgimento della prova, contenente una descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura.

Per questo motivo si rimanda ai siti web dei singoli Uffici Scolastici Regionali per la consultazione dei diversi piani operativi. L’elenco dei siti degli USR è disponibile a questo indirizzo.

Concorso STEM 2021: come prepararsi

Per la preparazione ai concorsi si consigliano i seguenti volumi:

