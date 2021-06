Concorsi OSS 2021: tutti i bandi attivi e come prepararsi

Gli operatori sanitari sono tra i professionisti che più di tutti in questo momento stanno svolgendo un ruolo chiave per il Paese, le loro figure fondamentali sono altamente richieste e le Aziende Sanitarie di ogni regione indicono dei bandi di concorso pubblico per le assunzioni, a tempo indeterminato e non. In questo articolo, nello specifico, verranno raccolti tutti i Concorsi per OSS attivi nel 2021, in costante aggiornamento.

Vedremo quindi nei prossimi paragrafi un elenco dei Concorsi OSS 2021, i requisiti di partecipazione e indicazioni su come fare domanda e sullo svolgimento delle prove. Presenti anche i testi consigliati per la preparazione ai concorsi.

Concorsi OSS 2021: requisiti

Per partecipare ai concorsi per OSS è di norma necessario essere in possesso di alcuni requisiti generali, ovvero:

cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di Paesi terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

età non inferiore a 18 anni;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono incarichi presso enti pubblici;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per scarso rendimento;

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;

essere in posizione regolare relativamente agli obblighi di leva.

Costituisce requisito specifico per la partecipazione ai concorsi per OSS il possesso dell’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario rilasciato a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dagli articoli 7 e 8 dell’accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 attuato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, oppure di un titolo equipollente.

Concorsi OSS 2021: 7 posti a Vercelli

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di operatore socio-sanitario presso l’Asl “VC” di Vercelli.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va inviata esclusivamente per via telematica seguendo le indicazioni presenti nel portale concorsi dell’Asl di Vercelli. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 24 del 3 luglio 2021.

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando, scaricabile qui.

Prove

Le prove d’esame saranno due:

prova pratica;

prova orale.

La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale di OSS, e potrà essere somministrata anche mediante quesiti con risposte sintetiche/multiple.

La prova orale consisterà invece in un colloquio sulle materie d’esame.

Al punteggio ottenuto nelle prove, che può arrivare a un massimo di 60 punti (30 per ciascuna prova), si aggiungono altri 40 punti ottenibili tramite la valutazione dei titoli.

Il punteggio ottenibile attraverso la valutazione dei titoli è così ripartito:

titoli di carriera: punti 20;

titoli accademici e di studio: punti 5;

pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5;

curriculum formativo e professionale: punti 10.

Per ulteriori informazioni sulle prove e sul programma d’esame si rimanda al bando.

Concorsi OSS 2021: 3 posti a Montebelluna (TV)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 giugno 2021 è stato pubblicato un avviso relativo all’indizione di un bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi di assistenza della Casa di Riposo “Umberto I” di Montebelluna.

Dei posti a concorso, uno è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice, seguendo lo schema editabile, scaricabile qui, e fatta pervenire all’Ente entro le ore 12 del 18 luglio 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano, direttamente alla segreteria dell’Ente;

raccomandata A/R;

Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo posta@pec.umbertoprimo.com.

Alla domanda andranno allegati:

Curriculum personale formativo e professionale, datato e sottoscritto;

Copia del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e dell’attestato di qualifica di OSS o titolo equipollente;

Copia del documento di riconoscimento, in corso di validità;

Copia del Codice Fiscale;

la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando, che è possibile scaricare qui.

Prove

Le prove d’esame saranno due:

una prova Pratica-Attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle tecniche proprie del posto messo a concorso e la relativa capacità professionale, oppure un test attitudinale;

volta ad accertare la conoscenza delle tecniche proprie del posto messo a concorso e la relativa capacità professionale, oppure un test attitudinale; una prova orale consistente in una serie di domande volte a valutare la preparazione ed il grado di esperienza del candidato, anche al fine di verificare le caratteristiche e l’attitudine rispetto al ruolo di Operatore Socio Sanitario.

Ulteriori informazioni sulle prove e sul programma d’esame sono disponibili all’interno del bando.

Concorsi OSS 2021: 4 posti a Legnago (VR)

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 22 giugno 2021, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, presso la Casa di riposo di Legnago.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice, seguendo lo schema allegato nel bando (scaricabile qui), e fatta pervenire all’Ente entro il 22 luglio 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

Posta elettronica certificata (PEC).

Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:

Curriculum personale formativo e professionale in formato Europass;

Copia del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta seguendo lo schema allegato al bando;

Copia del documento di riconoscimento, in corso di validità;

ricevuta del pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando.

Prove

Le prove d’esame saranno due:

una prova scritta, che consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla o sintetica sulle materie d’esame;

una prova orale, nel corso della quale verrà accertata, oltra alla conoscenza delle materie d’esame, anche la conoscenza della lingua inglese e delle principali apparecchiature informatiche, nonché l’attitudine e la professionalità del candidato con riferimento alle attività che è chiamato a svolgere.

Il punteggio massimo ottenibile sarà di 60 punti, 30 per ciascuna prova. Le prove si intenderanno superate con un punteggio non inferiore a 21/30 per ciascuna prova.

Concorsi OSS 2021: 17 posti a Valdagno (VI)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 2021 è presente l’avviso di indizione di un concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciassette posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, di cui quattordici posti per l’IPAB Centro servizi sociali Villa Serena di Valdagno e tre posti per l’IPAB Casa Tassoni di Cornedo Vicentino.

Abbiamo parlato esaustivamente del concorso in questione in questo articolo. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 25 luglio 2021. Per la partecipazione al concorso è inoltre richiesto il pagamento di un contributo di 10,33 euro.

Scarica il bando e lo schema di domanda

Concorsi OSS 2021: come prepararsi

Per la preparazione alle prove dei Concorsi OSS 2021 si consiglia:

OSS L’Operatore socio-sanitario Patrizia Di Giacomo, Marilena Montalti, 2021, Maggioli Editore 2021, Dall’esperienza didattica e professionale delle autrici nasce questo apprezzato Manuale per la formazione di base e la preparazione ai concorsi degli OSS (Operatori Socio-Sanitari), giunto alla VIII edizione. Il testo fornisce una completa ed efficace metodologia di apprendimento; i...



Quiz per concorsi OSS Ivano Cervella, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume è uno strumento utile per coloro che si apprestano a sostenere una selezione in un concorso pubblico o ad un corso di formazione per OSS e che aspirano a conseguire una preparazione adeguata ai fini delle prove da affrontare. Il testo contiene circa 4500 quesiti a scelta...









