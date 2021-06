Concorso Infermieri Asst Lecco, 60 posti: chi partecipa e prove

La Gazzetta Ufficiale numero del 25 giugno 2021 ha reso nota l’apertura di un nuovo Concorso infermieri, per titoli e prova scritta, per il conferimento di sessanta incarichi a tempo indeterminato in qualità di C.P.S. infermiere, categoria D nell’Asst di Lecco.

Vediamo ora nel dettaglio chi può partecipare al concorso infermieri, quali sono le modalità di invio della domanda e le prove ‘esame cui i candidati saranno sottoposti. Testo utile per la preparazione al concorso: “L’infermiere”.

Concorso Infermieri Asst Lecco: requisiti

Per poter presentare la domanda di partecipazione al presente concorso, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica specifica per l’impiego;

laurea in Scienze Infermieristiche (L/SNT), Diploma universitario di Infermiere o titoli equipollenti;

iscrizione all'Albo professionale.

Concorso Infermieri Asst Lecco: invio domanda

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso entro il 25 luglio 2021. Le domande dovranno essere presentate in forma esclusivamente telematica, collegandosi a questo sito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

documento di identità valido;

documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 3.2 lett. a), che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente procedura (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali di segreteria di €

10,00 effettuato mediante piattaforma PagoPA.

Concorso Infermieri Asst Lecco: prove d’esame

La prova d’esame consiste esclusivamente in una prova scritta vertente su materie attinenti al posto messo a concorso. La prova sarà svolta con la modalità dei quesiti a risposta multipla.

Per ulteriori informazioni consulta il bando ufficiale.

Concorso Infermieri Asst Lecco: valutazione titoli

La commissione ha disposto un totale di 60 punti della valutazione titoli e della prova scritta così suddivisi:

valutazione titoli: massimo 30 punti così ripartiti:

– titoli di carriera: max punti 15

– titoli accademici e di studio: max punti 3

-pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 4

-curriculum formativo e professionale: max punti 8

prova scritta: massimo 30 punti.

Concorso Infermieri Asst Lecco: come prepararsi

Il primo volume costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Al termine di ogni capitolo, test di verifica e risposte commentate permettono di verificare il grado di preparazione raggiunto e di allenarsi in vista delle prove concorsuali.

Il secondo volume raccoglie 5000 quiz a risposta multipla, frutto di un attento studio degli argomenti più spesso oggetto d’esame e dei quesiti effettivamente somministrati durante le prove selettive.

L'infermiere Marilena Montalti, Cristina Fabbri, 2020, Maggioli Editore 2020, Il manuale, giunto alla X edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all'esercizio della professione di infermiere.



Test dei concorsi per Infermiere Ivano Cervella, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere.









