Forum “Cantiere Innovazione”: dall’Agenda per la semplificazione 2020-23 al PNRR

La semplificazione dei rapporti tra PA, cittadini e imprese – da sempre al centro dell’agenda politica del nostro Paese – ora più che mai rappresenta lo snodo strategico per attuare con successo le azioni previste dal PNRR.

L’emergenza sanitaria ha prodotto i suoi effetti negativi sulle dinamiche dell’economia reale (PIL, occupati, investimenti e consumi) e sul quadro di finanza pubblica (deficit e debito). Tuttavia, grazie al dispositivo NEXT GENERATION EU definito dalla Commissione Europea, il nostro Paese ha a disposizione un’occasione senza precedenti per avviare una incisiva politica di rilancio, sia in termini di risorse (fra sussidi e prestiti), sia in termini di potestà regolatoria straordinaria.

Essere pronti a questa sfida sarà fondamentale per il successo del PNRR italiano.

Allo stesso modo anche il sistema pubblico dovrà necessariamente migliorare le proprie modalità di relazione con il mercato e i cittadini, per evitare di essere un ulteriore peso alla ripresa, assumendo un ruolo attivo nel reperimento delle risorse e nella costruzione di forme virtuali di collaborazione con le comunità locali.

In tale contesto, la semplificazione delle procedure e degli atti sarà ancora una volta un elemento fondamentale per la riuscita del PNRR italiano.

Sarà proprio questo il tema affrontato nella prima edizione del Forum “Cantiere Innovazione”, in programma nella giornata di martedì 6 luglio e diffuso in modalità streaming.

All’evento parteciperanno protagonisti di primo piano di Istituzioni pubbliche e Imprese, oltre ad autorevoli Esperti di estrazione accademica e professionale.

In particolare è previsto l’intervento di Renato Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione.

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione.

I dettagli:

Forum “Cantiere Innovazione”

Dall’Agenda per la Semplificazione 2020-2023 al PNRR:

lavori in corso per una P.A. semplice e veloce

Martedì 6 luglio 2021, in diretta streaming dalle 10:00 alle 13:30







© RIPRODUZIONE RISERVATA