Concorso Comune Genova, 41 istruttori amministrativi: come partecipare

Proseguono le assunzioni presso il Comune di Genova con un nuovo concorso pubblico. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 25 maggio 2021, infatti, è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 41 Istruttori Servizi Amministrativi, categoria C, per rinforzare l’organico dell’ente ligure.

Il bando è comunque subordinato all’esito negativo della procedura di cui all’art.

34 bis del D.lgs. 165/2001. Questo vuol dire che se i posti dovessero essere coperti con la procedura di mobilità del personale, il concorso sarà revocato. Se la mobilità coprirà invece solo una parte dei 41 posti, gli altri verranno coperti dal concorso.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per partecipare al concorso, come fare domanda e quali saranno le prove.

Concorso Comune Genova, 41 Istruttori Amministrativi: requisiti

Per poter partecipare al concorso in questione è necessario possedere, entro i termini di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, o di un Paese dell’Unione Europea, o di un Paese terzo, purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

età superiore a 18 anni e inferiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

penali pendenti in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati maschi nati fino all’anno 1985 ;

non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento;

possesso di credenziali SPID o CIE;

diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità).

Concorso Comune Genova, 41 Istruttori Amministrativi: domanda

La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente online attraverso il link presente nella pagina del concorso del Comune di Genova. Questa potrà essere presentata entro le ore 24 del giorno 9 giugno 2021.

Per poter inviare la domanda sarà necessario il possesso delle credenziali SPID o CIE, è inoltre richiesto il pagamento della tassa di partecipazione al concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate in fase di presentazione della domanda.

Alla domanda andrà allegata inoltre una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Concorso Comune Genova, 41 Istruttori Amministrativi: prove

Nel caso di un elevato numero di domande pervenute, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ai candidati una prova preselettiva, che potrà consistere in una serie di domande a risposta multipla sia sulle materie d’esame che di tipo linguistico, matematico-aritmetico, deduttivo. Sono esonerati dalla preselezione i candidati con invalidità uguale o superiore all’80% che avranno allegato adeguata certificazione alla domanda di partecipazione. Saranno ammessi a partecipare alle prove d’esame i 205 candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio, ai quali si aggiungono i candidati arrivati parti merito con l’ultimo candidato arrivato in posizione utile.

Le prove d’esame sono due:

una prova scritta;

una prova orale (eventuale fino al permanere dello stato di emergenza).

Nel corso dell’eventuale prova orale verranno valutate inoltre:

conoscenza della lingua inglese;

competenze concettuali e metodologiche;

conoscenza delle principali applicazioni e apparecchiature informatiche.

Il punteggio delle prove d’esame sarà espresso in trentesimi e si intenderanno superate con un punteggio non inferiore a 21/30.

Le prime comunicazioni ai candidati saranno pubblicate sul sito dell’Ente l’11 giugno 2021.

Per la preparazione si consiglia:

