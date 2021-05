Nuove assunzioni in arrivo con i Concorsi amministrativi Asl, attraverso la disposizione di tre procedura concorsuali, per titoli ed esami, per la copertura di un totale di 29 posti in Emilia Romagna, a tempo pieno ed indeterminato. I posti messi a disposizione sono così suddivisi nelle varie Asl:

Ausl Emilia Romagna: 18 posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, da suddividersi nelle varie Ausl;

Asp Piacenza: 5 posti di specialista in attività amministrative, categoria D;

Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola: 6 posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.

Vediamo ora nel dettaglio i requisiti per partecipare ai Concorsi amministrativi Asl, le modalità di inoltro della domanda e le prove d’esame cui i candidati dovranno sottoporsi. Concorso Specialisti e Collaboratori amministrativi AUSL Emilia Romagna – Kit completo. Di seguito un indice dei contenuti:

Concorsi amministrativi Asl: 18 posti in Emilia Romagna

I 18 posti messi a concorso, assegnati per titoli ed esami e a tempo pieno ed indeterminato, sono così suddivisi nelle varie Ausl regionali:

3 posti presso l’Azienda USL di Piacenza;

3 posti presso l’Azienda USL di Reggio Emilia;

3 posti presso l’Azienda USL di Parma;

3 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma;

3 posti presso l’Azienda USL di Modena;

3 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena.

Requisiti

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti per poter partecipare alla procedura concorsuale, alla data di scadenza dello stesso:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della categoria a selezione;

godimento dei diritti civili e politici;

non riportare condanne penali;

non essere stati dispensati, destituiti, licenziati da una pubblica amministrazione;

uno dei seguenti titoli di studio nelle classi riportate nel bando di concorso: laurea triennale, diploma di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 di giovedì 27 maggio 2021. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet dell’azienda USL di Piacenza “www.ausl.pc.it – Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni – Concorsi pubblici e selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione.

Prove d’esame

A seconda del numero di domande presentate, potrà essere disposta una prova preselettiva sarà scritta e consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di appositi quiz a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto del presente concorso e

indicate nel bando.

prova scritta: svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o

questionario a risposta multipla;

svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a risposta multipla; prova pratica: predisposizione di atti/documenti, soluzione di problemi, risposte a casi concreti;

predisposizione di atti/documenti, soluzione di problemi, risposte a casi concreti; prova orale: colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e pratica. La prova comprenderà, oltre ad elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

Concorsi amministrativi Asl: 5 posti Asp Piacenza

L’Asp di Piacenza ha indetto un nuovo concorso pubblico per la copertura di 5 posti di specialista in attività amministrative, categoria D, per soli esami.

Requisiti

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti per poter partecipare alla procedura concorsuale, alla data di scadenza dello stesso:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della categoria a selezione;

godimento dei diritti civili e politici;

non riportare condanne penali;

età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite ordinamentale previsto per il collocamento a riposo;

non essere stati dispensati, destituiti, licenziati da una pubblica amministrazione;

uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di laurea (DL -vecchio ordinamento) in Giurisprudenza oppure Diploma di laurea (DL -vecchio ordinamento) in Economia e Commercio oppure Laurea specialistica (LS di cui al D.M. 509/99) o Laurea magistrale (LM di cui al D.M. 270/04) equiparate ai Diplomi di laurea predetti.

Invio domande

Le domande di partecipazione devono essere redatte su carta semplice e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata ad ASP Città di Piacenza, via Campagna n. 157 – 29121 Piacenza PC entro il 20 maggio 2021, attraverso una delle seguenti modalità:

invio a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento;

inoltro a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente intestato al richiedente, anch’essa certificata (p.e.c.), all’indirizzo pec: “asp-piacenza@pec.asp-piacenza.it”.

Prove d’esame

Qualora pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso pari o superiore a 100, l’Azienda si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva scritta. Le altre prove d’esame saranno:

prova scritta: consiste nella soluzione di quesiti a risposta aperta sintetica e/o multipla

chiusa e/o nella stesura di un elaborato e/o nella risoluzione di un caso concreto di lavoro e/o nella predisposizione di un atto amministrativo;

consiste nella soluzione di quesiti a risposta aperta sintetica e/o multipla chiusa e/o nella stesura di un elaborato e/o nella risoluzione di un caso concreto di lavoro e/o nella predisposizione di un atto amministrativo; prova orale: verterà sulle materie e/o argomenti della “prova scritta” e sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Concorsi amministrativi Asl: 6 posti a Bologna

E’ indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, di cui:

un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola;

un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna;

un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli;

un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola;

un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Ferrara;

un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.

Requisiti

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti per poter partecipare alla procedura concorsuale, alla data di scadenza dello stesso:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della categoria a selezione;

godimento dei diritti civili e politici;

non riportare condanne penali;

età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite ordinamentale previsto per il collocamento a riposo;

non essere stati dispensati, destituiti, licenziati da una pubblica amministrazione;

diploma di laurea/laurea triennali nelle classi elencate nel bando.

Invio domande

La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 18 di giovedì 27 maggio 2021, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma del link

https://auslbologna.concorsismart.it presente nella sezione ai bandi di concorso.

Prove d’esame

prova scritta : consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla in materia di legislazione sanitaria, contrattualistica del lavoro, normativa contabile delle Aziende Sanitarie, elementi di controllo di gestione, budget, sistema qualità, principi di

normativa in materia di documentazione amministrativa e di privacy;

: consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla in materia di legislazione sanitaria, contrattualistica del lavoro, normativa contabile delle Aziende Sanitarie, elementi di controllo di gestione, budget, sistema qualità, principi di prova pratica : consisterà nella stesura di un atto, provvedimento o schema connesso alla qualificazione professionale richiesta. La prova pratica potrà consistere anche nella

soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla;

: consisterà nella stesura di un atto, provvedimento o schema connesso alla qualificazione professionale richiesta. La prova pratica potrà consistere anche nella prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta. La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese.

