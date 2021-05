Decreto Sostegni bis in Cdm, la bozza: fondo perduto, Rem, riscossione, indennità

Circola la bozza del Decreto Sostegni bis, sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi 20 maggio, per l’approvazione del nuovo pacchetto di aiuti a imprese e operatori economici colpiti dall’emergenza covid. Nel pomeriggio alle 16 si terrà la conferenza stampa, per illustrare il provvedimento. Interverranno il Ministro dell’economia, Daniele Franco e il Ministro del lavoro, Andrea Orlando.

Tra le misure inserite nel testo di 77 articoli spiccano: i nuovi contributi a fondo perduto, la proroga del bonus affitto per i negozi, le agevolazioni su Imu e Tari e sulle bollette, l’esenzione dal Canoner Rai, proroga indennità per lavoratori stagionali, del turismo e dello sport, il rifinanziamento del Rem, fino ad uno stanziamento ad hoc di 100 milioni per le attività chiuse e fondi a favore di agriturismi e aziende vitivinicole.

Ma torna anche la sospensione dei mutui e la garanzia prima casa, la moratoria per le piccole e medie imprese e la proroga della garanzia Sace e Pmi.

Oltre a questo, una delle grandi novità è anche l‘ulteriore proroga dello stop alla riscossione cartelle esattoriali, che sarà prolungato fino al 30 giugno (non più maggio come precedentemente annunciato da una nota del ministero).

Secondo quanto emerge dalla bozza, i ristori a fondo perduto previsti dal decreto ammontano complessivamente a 15,4 miliardi. In dettaglio per i ristori automatici identici a quelli del primo dl sostegni sono stanziati 8 miliardi di euro, per quelli (alternativi) che emergono dal confronto del fatturato tra il periodo dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021 e il periodo dal primo aprile 2019 al 31 marzo 2020 sono stanziati 3,4 miliardi, mentre per i cosiddetti ristori “a conguaglio” calcolati sul risultato d’esercizio i fondi ammontano a 4 miliardi di euro.

Aumentano di altri 150 milioni di euro nel 2021 le risorse per il settore turistico. Confermato anche l’ampliamento del bonus vacanze, che si potrà usare anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator. Per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, viene istituito presso il ministero dei Beni culturali un fondo da 50 milioni di euro, sempre nel 2021. Riguarda i territori dove si trovano siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità.

Ecco in breve le principali misure e agevolazioni in arrivo nel prossimo Decreto Sostegni bis

Sostegni bis: nuovi contributi a fondo perduto

Viene innanzitutto riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto e, inoltre, hanno presentato istanza e già ottenuto il riconoscimento del precedente contributo.

Il nuovo indennizzo previsto dal decreto sostegni bis spetta nella misura del 100% del contributo e viene erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Agevolazioni Tari nel Sostegni bis

In bozza è anche specificato che “In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari”.

Esenzione Canone Rai nel Sostegni bis

Rinnovata anche l’esenzione dal versamento del Canone Rai speciale. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento.

Decreto Sostegni Bis: bonus affitto negozi

L bozza del Decreto Sostegni bis, prevede anche la proroga del Bonus affitto negozi al 31 luglio 2021. L’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, era stata introdotta dal Decreto Rilancio (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione in L. n. 77/2020) e successivamente prorogata dai decreti “Ristori”.

Sarà quindi rinnovato quindi il bonus affitto per gli esercenti attività commerciali. In particolare, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a luglio 2021.

Per quanto riguardo il fatturato ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Tra gli altri aiuti e agevolazioni inseriti nella bozza del provvedimento rientrano:

esenzione prima rata Imu,

agevolazioni su bollette lacqua e gas,

sospensione dei mutui (Fondo Gasparrini),

garanzia sui mutui prima casa per giovani ,

, garanzia Fondo Pmi e Sace,

proroga moratoria per le Pmi,

proroga compensazione crediti commerciali,

proroga reddito di emergenza e misure di sostegno ai lavoratori

e misure di sostegno ai lavoratori proroga indennità lavoratori stagionali, dello sport e del turismo

