Ddl Zan: cos’è, cosa prevede e perché fa tanto discutere

Di Ddl Zan se ne sta parlando molto, a volte bene a volte male: sono state diverse le manifestazioni in piazza nei giorni scorsi in favore del disegno di legge, Roma e Milano le più grandi ma da Aosta a Catania migliaia di persone si sono riunite in favore della proposta.

Molte le proteste anche contro il disegno di legge, che hanno portato a momenti di tensione, soprattutto a Milano. La discussione sul ddl Zan polarizza l’opinione pubblica, in un dibattito esasperato che porta sempre allo scontro tra chi è a favore e chi è contro.

Il 17 maggio è la Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, e in questa cornice si inseriscono le parole del Presidente della Repubblica Mattarella:

“La ferita inferta alla singola persona offende la libertà di tutti. E purtroppo non sono pochi gli episodi di violenza, morale e fisica che, colpendo le vittime, oltraggiano l’intera società. Solidarietà, rispetto, inclusione, come ha dimostrato anche l’opera di contrasto alla pandemia, sono vettori potenti di coesione sociale e di sicurezza.”

PD e Movimento 5 Stelle nelle loro dichiarazioni per la Giornata internazionale contro l’omobitransfobia invitano il Senato ad accelerare per approvare la proposta, per fare un passo avanti in tema di diritti e di civiltà. Ma cosa fa nello specifico il Ddl Zan? Lo vediamo nei prossimi paragrafi.

Ddl Zan: cos’è

Il 4 novembre 2020 la Camera dei Deputati approva, con 265 voti favorevoli, 193 contrari e un astenuto, un Disegno di legge, il numero 2005, che ha come relatore il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan. Il titolo del Ddl reca “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità“.

Un testo breve, 10 articoli in tutto, che punta innanzitutto a modificare l’articolo 604-bis del Codice Penale, sul reato di “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa“. L’articolo del codice penale prevede “la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

Il Ddl Zan aggiungerebbe all’articolo già citato le seguenti parole: “oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.”

Verrebbe modificato anche l’articolo 604-ter sulle circostanze aggravanti “Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo […] ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.”

Ddl Zan: le modifiche alla Legge Mancino

La cosiddetta “Legge Mancino” (L. 25 giugno 1993, n. 205), dal nome dell’allora proponente, il Ministro dell’Interno Nicola Mancino, è il principale strumento legislativo offerto dal sistema legislativo italiano contro i crimini d’odio e dell’incitamento all’odio.

Il Ddl Zan andrebbe a estendere l’applicazione della legge anche ai crimini d’odio e di incitamento all’odio per i motivi citati in precedenza. In caso di sospensione condizionale della pena, per gli stessi crimini sarebbero previsti anche i “lavori socialmente utili”.

Ddl Zan: libertà di espressione

Le critiche giunte finora al disegno di legge da parte del centrodestra riguardano la questione della libertà di espressione e del reato d’opinione. L’articolo 4 del Ddl Zan recita:

“Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.”

In poche parole, non viene ostacolata la libertà di espressione, ma la punibilità scatterà solo in caso di “concreto pericolo” di azioni discriminatorie o violente.

Ddl Zan: il 17 maggio

Come accennato in precedenza, il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. L’articolo 7 del disegno di legge mira a recepire a livello nazionale la ricorrenza, istituendo una Giornata nazionale che preveda la promozione della cultura del rispetto e dell’inclusione, nonché la lotta ai pregiudizi, le discriminazioni e le violenze. Sono previste a tale scopo delle iniziative di sensibilizzazione, nelle istituzioni e nelle scuole.

Gli articoli successivi puntano a creare una strategia di lotta alle discriminazioni e alla creazione di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Ddl Zan: le reazioni della politica

Il tema, come abbiamo visto, è molto divisivo. Le forze che sostengono il Governo Draghi sono variegate, e chi si oppone all’approvazione del disegno di legge genera tensioni all’interno della maggioranza di governo che ne possono compromettere la stabilità.

Lega e Fratelli d’Italia sono i partiti che ostacolano l’iter del Ddl, battendosi per la libertà di espressione o talvolta sottolineando come la discussione non rappresenti la priorità in un momento difficile come quello che si sta vivendo.

Dall’altro lato vi sono il Movimento 5 stelle e soprattutto il Partito Democratico, di cui il deputato Zan fa parte. Per questi partiti non si può perdere altro tempo, in relazione anche alle aggressioni e discriminazioni balzate ultimamente agli onori della cronaca.

Si è espresso di recente anche il presidente della Cei, la Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Bassetti, affermando che “la legge potrebbe essere fatta meglio perché dovrebbe essere chiara in tutti i suoi aspetti senza sottintesi.”

Ddl Zan: l’iter di approvazione

Il Disegno di legge è rimasto bloccato in Commissione Giustizia al Senato, dopo l’approvazione alla Camera del novembre scorso, fino alla calendarizzazione avvenuta a fine aprile. Il relatore al Senato sarà il presidente della Commissione Giustizia, il leghista Andrea Ostellari. Dovrebbe partire nei prossimi giorni la discussione in aula, ma la Lega promette centinaia di emendamenti e anche testi alternativi.

L'iter di discussione si prospetta lungo e tortuoso, non basteranno probabilmente i prossimi giorni per fare chiarezza sulla questione.







