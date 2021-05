Riforma concorsi pubblici, emendamento sulla valutazione dei titoli: le novità

La riforma dei concorsi pubblici, descritta nell’articolo 10 del Dl 1 aprile 2021, n. 44, è in corso di esame in Commissione al senato, con il DDL n. 2167 di conversione in legge del dl. Sono molti gli emendamenti presentati, soprattutto per l’articolo 10 del Dl, tra questi vi è l’emendamento 10.100 ad opera del relatore e quindi sostenuto dal Governo, che riguarda la questione della valutazione dei titoli.

A darne notizia la senatrice Loredana Russo, portavoce del Senato, con un post su Facebook, che afferma che l’emendamento: “eviterà che nella redazione della graduatoria finale vi sia una sproporzione fra il valore assegnato ai titoli e al servizio e quello, invece, ottenuto in sede di prova concorsuale.”

Una buona notizia per tutti gli aspiranti partecipanti ai prossimi concorsi, dopo le proteste che si erano sollevate nei giorni scorsi proprio sulla valutazione dei titoli. Vediamo nei prossimi paragrafi cosa prevede l’articolo 10 e dove interviene l’emendamento presentato dal relatore, Gianclaudio Bressa.

Riforma concorsi pubblici: cosa prevede l’articolo 10

Il punto più discusso dell’articolo 10 è il punto “c)”, che parla proprio della valutazione dei titoli, che sostituisce la preselezione. Nel testo del dl 44/2021 si legge che tra le modalità di svolgimento dei concorsi viene introdotta:

“una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.”

Da qui si originano le proteste, una valutazione dei titoli valida come preselezione penalizzerebbe fortemente chi si affaccia per la prima volta alla vita lavorativa e chi anche per motivi economici non ha potuto accedere a titoli di formazione ulteriori.

Riforma concorsi pubblici: l’emendamento

Il testo dell’emendamento n. 10.100 prevede che, al punto c), vengano apportate le seguenti modifiche:

“al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite , ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali;

, ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali; c-bis) conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.».”

L’emendamento dovrebbe quindi rispondere alle proteste dei giorni scorsi fornendo una soluzione più equa e prevedendo che la valutazione dei titoli sia solamente per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa.

Secondo le parole della portavoce Russo, “è stato compiuto un importante passo avanti che va nel senso della risoluzione della vicenda che ha gettato nello sconforto centinaia di migliaia di aspiranti lavoratori della P.A.“.

RIFORMA DEI #CONCORSI SULLA VIA DEL MERITO È stato presentato l’emendamento 10.100 a firma del relatore e quindi, in… Pubblicato da Loredana Russo su Lunedì 3 maggio 2021 Al momento però non è chiaro quali profili possano essere considerati tali e se ci sarà discrezionalità. Verosimilmente, come nel caso del concorso 2800 tecnici al Sud, potrebbe far riferimento anche ai funzionari (al cui profilo possono accedere laureati). Attendiamo la votazione dell’emendamento per capire come verrà messo in atto dalle diverse amministrazioni.







© RIPRODUZIONE RISERVATA