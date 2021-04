Concorso 1512 Comune Roma sbloccato: nuove modalità, assunzioni entro l’estate

Si sblocca finalmente il Concorso 1512 posti del Comune di Roma. Dopo il colloquio di oggi, 22 aprile 2021, tra l’Amministrazione capitolina e il Dipartimento della Funzione Pubblica, possono ripartire i concorsi già banditi dal Comune di Roma, ripartendo in sicurezza e con la promessa di assumere i vincitori entro l’estate.

Ad aiutare la ripresa la Riforma dei concorsi pubblici voluta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e il nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, le principali novità di aprile per quanto riguarda la Pubblica amministrazione.

Vediamo quali sono le modalità con le quali il Concorso potrà ripartire, le tempistiche e le nuove scadenze.

Concorso 1512 posti Comune Roma: riapertura domande

Le domande per la partecipazione al concorso saranno riaperte a partire dal 23 aprile per 30 giorni, sarà possibile presentare domanda attraverso la Piattaforma Step One 2019. Nessun problema per chi ha già fatto domanda, non è infatti richiesto nessun adempimento ulteriore a chi l’ha già presentata.

Concorso 1512 posti Comune Roma: una sola prova scritta digitale

Seguendo le direttive dell’articolo 10 del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la procedura concorsuale consisterà in un’unica prova scritta digitale attraverso la somministrazione di quesiti specifici relativi ad accertare le competenze professionali del profilo concorsuale di appartenenza. I profili sbloccati sono quelli di categoria C, per i quali basta il diploma, e di categoria D per cui è necessaria la laurea.

Sarà il Formez PA a gestire l’organizzazione delle prove, con il coinvolgimento della Protezione Civile che si assicurerà che la procedura concorsuale avvenga nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

Concorso 1512 posti Comune Roma: tempistiche

Le prove dovranno cominciare entro la prima decade di giugno, sono pianificati circa 35 giorni di prove per due sessioni d’esame al giorno, presso la Fiera di Roma. Questo permetterà di concludere il concorso entro luglio e procedere alle assunzioni entro la fine dell’estate.

“Sono lieto che la sindaca Virginia Raggi abbia colto questa opportunità per la Capitale. Ci auguriamo che questa fase straordinaria, cui l’emergenza ci ha costretto, inauguri un percorso per arrivare a una nuova normalità del reclutamento nella Pubblica amministrazione: basta quiz improbabili da imparare a memoria invece di studiare per approfondire le proprie competenze, basta carta e penna, basta tempi lunghissimi tra il bando e l’assunzione. Rimettiamo al centro i giovani, il capitale umano pubblico e la sua fondamentale funzione di servizio ai cittadini: la Pa ha bisogno di nuova linfa per affrontare la sfida della ripresa e del Next Generation Eu“. Queste le parole del Ministro Brunetta al termine dell’incontro, che vede l’inizio di una nuova fase per i concorsi pubblici dopo il blocco forzato dovuto alla pandemia.

(Fonte Ministero per la Pubblica Amministrazione)







© RIPRODUZIONE RISERVATA