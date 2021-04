Concorso Guardia di Finanza, bando per 1030 Allievi Marescialli: come partecipare

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 20 aprile 2021, è indetto concorso pubblico un per titoli ed esami, per l’ammissione di 1030 Allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2021/2022.

Dei posti a concorso:

983 sono destinati al contingente ordinario ;

; 47 sono destinati al contingente di mare.

Veniamo nel dettaglio i requisiti di partecipazione, come fare domanda e quali saranno prove da sostenere. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 20 maggio 2021.

Concorso Guardia di Finanza 1030 allievi : specializzazioni e riserve

Per quanto riguarda i posti destinati al contingente ordinario si applicano le seguenti riserve di posti:

14 posti per i candidati in possesso dell’ attestato di bilinguismo ai di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore;

ai di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 8 posti sono riservati al coniuge e ai figli superstiti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

Per il contingente di mare invece i 47 posti sono destinati alle seguenti specializzazioni:

15 posti per nocchiere abilitato al comando (NAC);

(NAC); 13 posti per nocchiere ;

; 16 per tecnico di macchine (TDM), di cui 7 riservati ai militari del Corpo che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista navale» presso la Scuola nautica della Guardia di finanza;

(TDM), di cui 7 riservati ai militari del Corpo che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista navale» presso la Scuola nautica della Guardia di finanza; 3 per tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta (TSC).

Concorso Guardia di Finanza 1030 allievi : requisiti

I cittadini non appartenenti al Corpo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età alla data di scadenza del bando;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, ad eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;

non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero aver rinunciato a tale status;

non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;

non essere imputati, non essere stati condannati né aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444, codice di procedura penale per delitti non colposi, non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

possesso di qualità morali e di condotta;

non essere già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.

Per quanto riguarda i requisiti che devono essere posseduti dagli appartenenti al Corpo che intendono partecipare al concorso, questi sono consultabili all’interno del bando.

Concorso Guardia di Finanza 1030 allievi: domanda

La domanda di partecipazione al concorso può essere inoltrata esclusivamente online attraverso il Portale concorsi della Guardia di Finanza, selezionando il concorso per 1030 Allievi marescialli. Per la partecipazione è necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), se minorenni è possibile utilizzare l’indirizzo di uno dei genitori o tutori.

All’interno della domanda si dovrà indicare il possesso dei requisiti richiesti, per appartenenti e non al Corpo, allegando la documentazione necessaria e i titoli maggiorativi di punteggio che sono elencati nell’Allegato 8 del bando. Il termine ultimo per presentare la domanda è, come precedentemente riportato, il 20 maggio 2021 alle ore 12:00.

Concorso Guardia di Finanza 1030 allievi : preselezione

La prova di preselezione avverrà a partire dal 7 giugno 2021 e consisterà in una serie di 100 domande a risposta multipla di cui:

35 volte ad accertare le abilità logico-matematiche;

25 volte ad accertare le abilità linguistiche e la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana;

30 vertenti su argomenti di storia, educazione civica e geografia;

10 volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.

Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica:

i primi 2.000 della graduatoria del contingente ordinario;

i primi 30 della graduatoria riservata ai possessori dell’attestato di bilinguismo;

i primi 102 della graduatoria del contingente di mare.

Concorso Guardia di Finanza 1030 allievi: prove

Successivamente alla preselezione, i candidati ammessi alle prove di efficienza fisica verranno sottoposti ai seguenti esercizi:

salto in alto, corsa piana 1.000m e piegamenti sulle braccia per il contingente ordinario;

per il contingente ordinario; salto in alto, corsa piana 1.000m e prova di nuoto 25m stile libero per il contingente di mare.

Dopo le prove di efficienza fisica, la selezione prevede le seguenti fasi:

accertamento dell’ idoneità psico-fisica ;

; accertamento dell’ idoneità attitudinale ;

; prova orale ;

; valutazione dei titoli.

La prova orale consisterà in:

un esame di storia ed educazione civica;

un esame di geografia;

un esame di matematica.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione della domanda e sulle prove, si rimanda al bando.







